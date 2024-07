Con il cuore a Cipro per la nuova commedia romantica di Netflix

A rriva su Netflix il film Find Me Falling – Un’isola dove innamorarsi, una commedia romantica ambientata nel cuore del Mediterraneo con un protagonista chiamato a scegliere cosa o chi sia il grande amore della sua vita.

Netflix propone dal 19 luglio il film Find Me Falling – Un’isola dove innamorarsi, con protagonista l’attore Harry Connick Jr. Diretto da Stelana Kliris, il film Netflix Find Me Falling – Un’isola dove innamorarsi racconta la storia di un’attempata rockstar, John Allman, chiamato a confrontarsi con qualcosa di inaspettato.

Reduce da un flop discografico e dal calo di popolarità del suo più grande successo, John decide di prendersi una pausa dalla carriera per ritrovare la creatività e si trasferisce in una casa isolata sulla scogliera nell'idilliaca isola mediterranea di Cipro. Il suo sogno di mantenere un basso profilo è infranto quando si ritrova a confrontarsi abitualmente con persone disperate e poi ad affrontare situazioni ancora più complicate per via di un'antica passione che si riaccende.

Del cast della commedia romantica fanno parte anche gli attori Agni Scott, Ali Fumiko Whitney, Tony Demetriou, Aggeliki Filippidou, Lea Maleni, Athina Roditou e Clarence Smith.

Metterci il cuore

Harry Connick Jr. si dirige verso il Mar Mediterraneo. Nel film Netflix Find Me Falling – Un’isola dove innamorarsi, il cantante e attore interpreta un ruolo che inizialmente potrebbe sembrare a lui familiare: una rockstar. Ma è qui che finiscono le analogie tra Connick e il suo personaggio, John Allman. "Interpreta un ruolo inaspettato, una rockstar cupa, tatuata e sola", ha raccontato la sceneggiatrice e regista Stelana Kliris. "Non potevamo chiedere di meglio, e in aggiunta ha scritto due fantastiche canzoni per il film".

Connick Jr. non è l'unica star del film. L'isola di Cipro, che Kliris chiama casa, è l’altra silente protagonista. "Questo film è una lettera d'amore a Cipro, e spero che trasporti il pubblico e gli regali un po' di magica evasione", ha sottolineato. "Inoltre, non c'era niente di meglio che camminare sul set su una scogliera che domina l'infinito orizzonte blu del Mar Mediterraneo. Non si può chiedere una vista migliore dall'ufficio!"

"Questa è una storia d'amore su molti tipi di amore: romantico, familiare, sogni di una vita e ciò che sei disposto a sacrificare per le persone o le cose che ami", ha aggiunto la regista del film Netflix Find Me Falling – Un’isola dove innamorarsi. "John deve essenzialmente decidere se l'amore della sua vita sia la sua musica o la donna che ha lasciato indietro di sé".

Tutto il cast ha portato un ingrediente fondamentale che Kliris riteneva necessario per una perfetta commedia romantica: il cuore. "Puoi avere tutte le campane, i fischietti e le gag che vuoi, ma senza una vera sostanza, non puoi connetterti con i tuoi amanti sfortunati. Servono anche personaggi - e gli attori che li interpretano - di cui le persone si innamorino. E noi abbiamo entrambe le cose”.

“Con questa storia, sembrerà di stare in vacanza. E in più Harry Connick Jr. ha nuove canzoni da far ascoltare... in più di una lingua!".

