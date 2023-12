Su Paramount+ un film con Jenna Ortega riflette sui legami padre-figlio sullo sfondo della pesca

A rriva su Paramount+ il film Finestkind, un thriller che, ambientato in una comunità di pescatori, riscrive il rapporto tra due fratelli tra sacrifici, traffico di droga e amori non sempre limpidi. Con un cast da urlo, a cominciare dalla giovane Jenna Ortega.

Debutta il 16 dicembre su Paramount+ il film Finestkind, un thriller scritto e diretto dal premio Oscar Brian Helgalnd. Dopo essere stato presentato con successo al Toronto Film Festival, Finestkind arriva su Paramount+ per raccontare la storia di due fratelli (Ben Foster e Toby Wallace) che, cresciuti in mondi diversi, si riuniscono da adulti durante un’inaspettata estate.

Ambientato nel mondo della pesca commerciale, il racconto assume connotazioni primordiali quando circostanza disperate costringono i fratelli a stringere un accordo con una violenta banda criminale di Boston. Lungo il cammino, una giovane donna (Jenny Ortega) si troverà pericolosamente coinvolta. Saranno così richiesti dei sacrifici che riscriveranno la storia dei legami non solo tra i fratelli ma anche con il loro padre (Tommy Lee Jones).

Padri e figli

Dalla trama avvincente in cui i legami tra i protagonisti vengono messi a dura prova, il film Paramount+ Finestkind è ambientato a New Bradford, il più grande porto di pesca commerciale degli Stati Uniti situato nel Massachusetts. “Dopo il college, ho trascorso un anno a lavorare come pescatore nel Massachusetts, ragione per cui ho voluto scrivere una storia che mi permettesse di inserire nel racconto le mie esperienze personali”, ha spiegato il regista Brian Helgeland, premio Oscar per la sceneggiatura del film LA Confidential. “Vengo da una lunga stirpe di pescatori e ho sperimentato in prima persona il loro duro lavoro. Per me, il film è un modo per raccontare le loro imprese in mare ma anche per rendere omaggio al loro immenso contributo alla società”.

La storia raccontata dal film Paramount+ Finestkind inizia nel momento in cui Charlie (Toby Wallace), in cerca di qualcosa che lo tenga occupato prima di cominciare il college, chiede al fratellastro maggiore Tom (Ben Foster) di lasciarlo lavorare per la sua compagnia di pesca, la Harmony, per un’estate. I due non hanno nulla in comune, se non la loro madre. Mentre Tom è un professionista serio della pesca, Charlie è alla ricerca semplicemente di qualcosa che lo distragga prima di cominciare a studiare Giurisprudenza. Non c’è nulla che possa scoraggiarlo o fargli cambiare idea, nemmeno quando la loro prima uscita in mare aperto si conclude in maniera pressoché disastrosa con un drammatico salvataggio.

Charlie si inserisce presto nel gruppo di pescatori di New Bradford e comincia a frequentare Mabel (Jenna Ortega), una giovane donna che cercando di gettare le basi per il proprio futuro. Poiché la pesca di capesante (che valgono oro) non è mai abbastanza, Tom decide un giorno di sconfinare con la sua Finestkind nelle acque canadesi, un’azione che porta con sé conseguenze inaspettate e problemi a cui far fronte. Con la perdita della nave e i debiti che si accumulano velocemente, Tom è costretto a trovare un modo per guadagnare soldi il più in fretta possibile.

I fratelli si ritrovano allora coinvolti in un pericoloso traffico di eroina che mette a repentaglio la loro stessa incolumità. Ed è ciò che porta al coinvolgimento di Ray (Tommy Lee Jones), il padre di Tom famoso nella comunità di pescatori per il suo carattere irascibile, pronto a intervenire nell’unico modo che conosce, nonostante un cancro allo stomaco allo stadio terminale.

Finestkind: I poster del film

Un cast incredibile

Con un’altra interpretazione indimenticabile di Tommy Lee Jones, il film Paramount+ Finestkind si rivela essere la storia di un padre che non sempre è il migliore esempio per i loro figli, con un lieto fine per nulla scontato ma con un equipaggio di pescatori per cui non si può non parteggiare. Ma, se Jones è da sempre una garanzia, non è da sottovalutare la prestazione di Ben Foster nei panni di Tom, un uomo che tra tormenti e scelte permette allo spettatore di identificarsi in lui e nella sua quotidianità.

Chi stupisce più di tutti è però Jenna Ortega, lanciata a livello mondiale dalla serie tv Netflix Mercoledì. È lei il volto di Mabel, di certo non la classica damigella in pericolo da salvare ma una compagna forte e necessaria per Charlie. Quello che poteva essere un ruolo da cattiva ragazza si è trasformato grazie all’attrice in un personaggio fortemente d’impatto la cui simbolicità e funzione sono evidenziati dal finale.

Finestkind: Le foto del film