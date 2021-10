I film e le serie tv horror che non puoi perderti su Amazon Prime

U na selezione di film e serie TV intense a sfondo horror su Amazon Prime Video da non perdere assolutamente se ti piace il genere: da So cosa hai fatto a un classico come Suspiria

Se sei in cerca delle migliori serie TV e film horror su Amazon Prime Video, sappiamo decisamente su quali prodotti indirizzarti. Il genere horror è uno dei più apprezzati, perché è in grado di risvegliare in noi dei sentimenti contrastanti. Volente o nolente, che piaccia o meno, l'horror ci fa sentire in grado di affrontare le nostre paure più profonde.

Amazon Prime Video è la piattaforma ideale in cui recuperare dei titoli importanti: sono inclusi nel catalogo molti film di Dario Argento, il maestro del brivido italiano per eccellenza. Non mancano però titoli più attuali, soprattutto per le serie TV, come So cosa hai fatto e Fear the Walking Dead.

Migliori serie TV horror da vedere su Amazon Prime Video

Quali sono le migliori serie TV horror da non perdere su Amazon Prime Video? Per lo speciale serie, abbiamo scelto tre prodotti in particolare che ci hanno convinte: So cosa hai fatto, Fear the Walking Dead e Bates Motel. Tre gioielli che emozionano, spingono alla riflessione e che ci permettono di scoprire uno dei generi più affascinanti di sempre.

So cosa hai fatto

So cosa hai fatto è un grandissimo classico dell'horror degli anni '90, che ha fatto letteralmente la storia. Il primissimo film è uscito nel 1997: ricchissimo di stereotipi, rimane tutt'oggi un capitolo importante del genere slasher.

La serie So cosa hai fatto su Amazon Prime Video, uscita ufficialmente il 15 ottobre 2021, è una chicca da non perdere. Si è adattata al pubblico di oggi, che non disdegna mistero, sangue e novità, ma la serie ha conservato quel fascino, quella magnifica essenza dei tempi andati. Da vedere.

Fear the Walking Dead

Costola della serie madre The Walking Dead, Fear the Walking Dead è la serie TV horror ideale da guardare se ami gli zombie. Un buon prodotto, in cui sono presenti attori d'eccezione (e che spesso provengono proprio dalla serie principale, ma non facciamo spoiler).

Lo spinoff ha ricevuto inoltre un ampio consenso sia di critica che da parte degli affezionati del fumetto di Robert Kirkman. Per chi volesse immergersi in un mondo apocalittico e in grado di tenere col fiato sospeso, è un prodotto da recuperare assolutamente.

Bates Motel

Bates Motel è quella serie TV dall'atmosfera horror che saprà conquistarti totalmente. Non solo sono presenti due attori di grandissimo impatto come Freddie Highmore e Vera Farmiga, ma i personaggi sono molto ben caratterizzati.

La serie non si limita a essere un prequel: per le appassionate di horror, la pellicola cinematografica di Hitchcock è stata un evento imperdibile. La cultura seriale horror con Bates Motel ha fatto un salto di qualità in avanti, mostrandoci le radici del terrore e della follia.

Migliori film horror da vedere su Amazon Prime Video

Oltre alle serie TV, diamo un'occhiata al catalogo dei migliori film horror da scoprire su Amazon Prime Video. Sinceramente, abbiamo voluto un po' osare questa volta: Suspiria, per esempio, è un film horror che possiamo definire old, ma che è anche un capolavoro da guardare assolutamente. Su Prime Video, però, troviamo anche dei titoli come Silent Hill e 28 giorni dopo che meritano una visione.

Suspiria

Un film horror diretto dal maestro Dario Argento, per le appassionate del genere, è assolutamente imperdibile. Parliamo di un genio, un visionario, che ha fatto conoscere il cinema horror italiano in tutto il mondo e che è stato acclamato anche negli Stati Uniti.

Suspiria è un prodotto figlio del suo tempo, che magari oggi possiamo vedere con occhi diversi. Rimane il fatto che è un signor film horror, e che naturalmente non può essere perso. Un capolavoro di tensione, di musiche da brivido e di fiumi di sangue. Tieniti forte, perché ne avrai bisogno durante la visione.

28 giorni dopo

Il film di Danny Boyle è stato un successo di critica e di pubblico. 28 giorni dopo è riuscito a rinnovare il genere degli zombie dopo un periodo piuttosto buio, in cui si preferiva esaltare lo splatter, invece che la trama.

Uno zombie movie di tutto rispetto, che tra l'altro riprende le tematiche che abbiamo imparato ad apprezzare grazie ai maestri del genere, come Romero e Carpenter. Guardando questa pellicola, il tempo si ferma di certo e spinge persino ad alcune riflessioni importanti.

Silent Hill

Il film Silent Hill è stato tratto dall'omonima saga dei videogiochi. Una pellicola del 2006 che tutt'oggi ci offre delle atmosfere magnifiche e che è in grado di farci sentire molto poco al sicuro. Il film naturalmente riprende in parte il videogioco, soprattutto per quanto riguarda la presenza dei mostri e l'ambientazione.

Silent Hill è una città fantasma, che ti lascerà addosso una sensazione di terrore. La trama ci porta a scoprire la storia di Sharon, che è indubbiamente una delle più complesse di videogiochi horror e dei film di questo genere. Una chicca imperdibile per chi ama il mistero. Il finale, poi, avvolge il cuore tra malinconia e brivido.