S e siete tra coloro che pensano che non sia troppo presto per iniziare a vivere l’atmosfera delle feste ecco i migliori film a tema natalizio da vedere su Netflix

La sentite anche voi la magia delle feste che si sta avvicinando? Se la risposta è sì, allora questo articolo fa per voi, perché il momento giusto per preparare i pop corn (o quello che preferite) e dedicare il tempo libero alla visione dei migliori film a tema natalizio.

Il catalogo di Netflix è ricco ed eterogeneo, adatto a grandi e piccini, tra novità e grandi imperdibili classici.

Il Grinch

Potrebbe essere Natale senza Il Grinch? Secondo noi no.

Del resto è impossibile resistere al personaggio nato dalla penna di Dr. Seuss e portato sul grande schermo nel film del 2000. Diretta da Ron Howard, la pellicola vede nel ruolo del protagonista uno strepitoso Jim Carrey.

Il film è ambientato nel paese fantastico di Chinonsò, dove il Natale è la festa più importante, per tutti tranne per il Grinch che invece lo odia. Cambierà idea? A Natale tutto può succedere. Divertente e ricco di buoni sentimenti.

Conciati per le feste

Risate e un tripudio di addobbi: Conciati per le feste è una pellicola del 2006 con un cast di altissimo livello, vi basti sapere che i due protagonisti, i vicini di casa Steve Finch e Baddy Hall, sono interpretati rispettivamente da Matthew Broderik e Danny De Vito. I due si ritrovano a litigare, allontanando anche entrambe le famiglie, a causa degli addobbi natalizi.

Divertimento assicurato.

L’amore non va in vacanza

Classico film a tema natalizio da batticuore, romantico e divertente: L’amore non va in vacanza è decisamente imperdibile e non solo per Jude Law e la sua avvenenza. Insieme a lui Kate Winslet, Cameron Diaz e Jack Black. Uno scambio di casa e l’amore che arriva inaspettatamente. Pellicola indimenticabile (del 2006) per romantici, ma non solo.

Nei panni di una principessa: inseguendo una stella

Tra le nuove uscite di Natale sulla piattaforma Netflix (dove è sbarcata anche la serie tv natalizia Christmas flow) troviamo Nei panni di una principessa: inseguendo una stella. Si tratta del terzo film della saga che vede come protagonista l’attrice Vanessa Hudgens nella triplice veste di Margaret, Stacy e Fiona. Quest’ultima dovrà ritrovare un prezioso oggetto natalizio. Sentimenti e non solo, per una serie di film arrivati alla terza pellicola. (Disponibile dal 18 novembre).

Tutti insieme inevitabilmente

Una commedia a tema natalizio, sulle relazioni e sui legami familiari: Tutti insieme inevitabilmente è un film del 2008 con (tra gli altri) Reese Witherspoon e Vince Vaughn. I due si ritrovano, loro malgrado, a dover trascorrere le feste natalizie con le rispettive famiglie, la situazione mette alla prova il loro rapporto fino a far comprendere a entrambi cosa desiderano davvero nella vita. Un film perfetto per ricordarci dei valori davvero importanti.

Polar Express

Se vi piacciono i film di animazione a tema natalizio Polar Express (del 2004) è quello che fa per voi. Il soggetto della storia prende ispirazione dall’omonimo libro per ragazzi e narra le vicende di un uomo che racconta un’avventura vissuta quando era solo un bambino che non credeva a Babbo Natale.

L’incredibile esperienza avviene nel corso della notte della Vigilia quando si imbarca su un misterioso treno che arriva sulla sua strada poco prima di mezzanotte. Ovviamente c’è una morale: non si deve mai smettere di credere nel potere della fantasia, dei sogni e dei desideri.

La famiglia Claus

Jules Claus non ama le festività natalizie, ma a un certo punto della sua vita (quando il nonno si ammala) scopre che la sua famiglia ha una tradizione magica. Tocca a lui, quindi, salvare il Natale. Ci riuscirà? Il film La famiglia Claus è visibile su Netflix ed è la storia perfetta per grandi e piccini mescolando avventura e buoni sentimenti.

Indovina chi viene a Natale?

Commedia all’italiana, con un ottimo cast e la promessa del divertimento assicurato: Indovina chi viene a Natale? è un film datato 2013, corale e ambientato proprio durante le festività natalizie.

Diretto dal regista Fausto Brizzi, racconta di una famiglia che si riunisce in occasione del Natale. Nel cast - tra i tanti - Diego Abatantuono, Claudio Bisio, Raoul Bova, Cristiana Capotondi, Claudia Gerini, Angela Finocchiaro e l’indimenticabile Gigi Proietti, con un cameo.

Let it snow: innamorarsi sotto la neve

Tratto dall’omonima raccolta di tre racconti scritta da John Green, Maureen Johnson e Lauren Myracle, il film Let it snow: innamorarsi sotto la neve racconta di una vigilia di Natale un po’ particolare con la cittadina di Gracetown che si ritrova nel bel mezzo di una tempesta di neve. E in questo momento particolare le vite di diversi personaggi si intrecciano tra amore e progetti di vita.

Natale con il babbo

Una storia di famiglia è quella che viene raccontata in Natale con il babbo, che vede quattro sorelle in conflitto ritrovarsi per le festività nella casa di famiglia nello Yorkshire. Lì tutto cambierà quando il padre, che le ha abbandonate un Natale di tanti anni prima, si presenterà dal nulla. Un perfetto film da godersi nelle festività con, tra i tanti attori, Elizabeth Hurley.