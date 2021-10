5 film in uscita in autunno che non potete assolutamente perdervi

I primi freddi e le giornate più corte scatenano la voglia di cinema. Le sale riaprono e scegliere tra tutte le alternative proposte sembra impossibile. Ecco 5 film in uscita in autunno assolutamente da non perdere!

Complici i primi freddi e la possibilità di tornare finalmente, ma sempre con le dovute precauzioni, al cinema, i film in uscita in autunno sono davvero tantissimi. E sembra impossibile scegliere. Dalla commedia all'horror infatti, le opzioni sono infinite ma il tempo a disposizione non è mai troppo.

Ecco quindi i 5 film della stagione da non perdere assolutamente. Non rimane che prenotare il biglietto, mettersi in coda e godersi lo spettacolo!

Halloween Kills

Certamente di stagione, e quindi in cima alla lista dei film in uscita in autunno da non perdere, Halloween Kills di David Gordon Green. La notte di Halloween non è mai stata così lunga: continua la saga sulla notte delle streghe che trasforma Michael Myers in un messaggero del male.

Rimasto intrappolato in una casa infuocata nel capitolo precedente, Micheal è sopravvissuto alle fiamme ed è pronto a sfogare la sua follia omicida.

Nel frattempo le donne della famiglia Strode, Laurie (Jamie Lee Curtis), Karen (Judy Greer) e Allyson (Andi Matichak), credono invece che l'incubo sia finito. Una volta preso atto del contrario partiranno alla ricerca del maniaco omicida per fermarlo definitivamente, ma per farlo dovranno sprofondare nei meandri del male.

Salvatore - Il calzolaio dei Sogni

Per appassionate di moda e non, il docufilm firmato da Luca Guadagnino non può non entrare nella lista dei 5 film in uscita in autunno da non perdere.

Salvatore – Il Calzolaio dei Sogni racconta la storia di Salvatore Ferragamo e l'avventurosa ascesa dello stilista made in Avellino, distribuito poi in tutto il mondo.

Il documentario rende nota al grande pubblico la vita dell'umile calzolaio partito per gli States nel tentativo di coronare il proprio sogno americano. E la voce narrante dell'attore Michael Stulhbarg racconta dell'esperienza professionale di Ferragamo, della nascita della sua impresa, e del suo ritorno in Italia in qualità di grande marchio del lusso.

Il film fa venire voglia di indossare un paio di scarpe firmate Ferragamo e correre al cinema per sapere tutto sul genio che le ha disegnate. Inoltre, nel corso della storia incontreremo personaggi del calibro di Manolo Blanik, e Grace Coddington.

La Scuola Cattolica

Rimanendo nei confini del Bel Paese, e censure a parte, La Scuola Cattolica si inserisce da sé tra gli attesissimi 5 film in uscita in autunno da non perdere.

Promettente già dalla preview della Mostra del Cinema di Venezia, la pellicola del regista Stefano Mordini riprende la storia tratta dall'omonimo romanzo del vincitore del Premio Strega 2016, Edoardo Albinati, basato su un fatto realmente accaduto.

Noto anche alla (triste) cronaca come "Il delitto del Circeo", la storia ha inizio nella "Roma bene" del 1975, in particolare in una nota scuola cattolica maschile dove vengono educati i figli della migliore borghesia capitolina.

Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli e Jasmine Trinca solo alcuni degli interpreti di questa storia italiana di violenza, scarsa considerazione del genere femminile ma soprattutto di denuncia.

Denuncia di una percezione distorta del bene e del male, che evidentemente ancora oggi risulta non solo difficile da debellare, ma anche solo da palesare.

Madres Paralelas

Tra i film in uscita in autunno da non perdere assolutamente, Madres Paralelas. L'autorevole firma di Pedro Almodovar non delude mai, e l'interpretazione dell'attrice spagnola Penelope Cruz neanche.

Janis e Ana (Penelope Cruz e Milena Smith) sono due donne di età diverse e con background molto differenti tra loro. Cosa le accomuna? Il destino di essere madri single e di diventarlo lo stesso giorno, nello stesso ospedale.

Ana è un'adolescente piena di paure e incertezze, Janis invece una fotografa affermata. Entrambe non hanno un partner e sono rimaste incinte per caso: ognuna reagirà a modo suo alla notizia, ma affronteranno insieme le difficoltà del lento e impegnativo percorso della gravidanza.

Un incontro che si trasformerà in legame e cambierà per sempre le loro vite, un viaggio alla scoperta di cosa significa essere madre e di quanto coraggio ci voglia per diventarlo.

Ron- Un amico fuori programma

Tra gli imperdibili film in uscita in autunno, impossibile non inserirne almeno uno dedicato ai più piccoli. Dunque, last but not least, l'animation movie firmato da Jean-philippe Vine, diretto da Sarah Smith e distribuito da Walt Disney.

Ron- un amico fuori programma è la storia di un'amicizia tra un bambino (Barney) e il suo robot difettoso. Barney è un ragazzino delle scuole medie con difficoltà a stringere rapporti sociali.

Ron è il suo migliore amico digitale pronto all'uso. Ma non per questo esente da malfunzionamenti, che anzi si riveleranno nel corso delle loro avventure, il vero valore aggiunto della loro amicizia.

Le voci di Pasquale Petrolo, Thomas Barbusca, Jack Dylan Grazer, Bentley Kalu diventano protagoniste di una storia di amicizia, di avventura, e di ricerca esilalarante, a tratti anche commovente.

Un film attuale, quasi un manuale d'istruzione sul valore delle relazioni affettive ai tempi dei social e su come costruirle senza incorrere in fake.