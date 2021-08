5 film dell’estate 2021 che devi assolutamente vedere

T hriller, fantasy, musical: ce n'è per tutti i gusti. Se hai deciso di passare un'estate all'insegna del cinema, allora non hai che l'imbarazzo della scelta. Vediamo insieme quali sono i titoli che non puoi perderti, presi tra i migliori dell'estate 2021

Esaurito il rodaggio della ripresa, i film dell'estate 2021 tornano al cinema dopo il lungo periodo di stop reso necessario dalla pandemia. Lo sblocco delle proiezioni ha riportato sul grande schermo i più attesi blockbuster ma anche i prodotti di nicchia, quelli per vere intenditrici.

Tra quelli più blasonati non può che esserci Black Widow, ultimo capitolo della saga degli Avengers, ma anche Old, sostenuto da un cast di prim'ordine e da una trama capace di tenerti col fiato sospeso. Non ti resta, quindi, che scegliere uno dei titoli che abbiamo voluto proporti e goderti lo spettacolo, fino all'ultima scena!

Black Widow

Dopo il debutto in Iron Man 2, Scarlett Johansson torna a vestire i panni di Natasha Romanoff nella nuova pellicola di Marvel Cinematic Universe - Black Widow - tutta dedicata alla Vedova Nera e al suo atroce passato, attesa dopo il finale di Avengers: Endgame.

Il periodo storico è quello che si stabilisce tra la Captain America Civil War e la Avengers Infinity War, perfetto per i flashback che riguardano la sua vita negli anni della Red Room.

Nel bel mezzo della fuga dalle istituzioni, la Vedova Nera viene trascinata in una vicenda legata al suo passato e a quello che ha vissuto nella Stanza Rossa, quando ancora doveva essere addestrata per entrare nel programma sovietico volto a creare agenti segreti e super assassine.

Incontra così la sua famiglia di copertura, implicata nell’operazione, con la quale affronta colui che tiene in pugno tutte le Vedove Nere russe. Il finale (che qui non vi anticipiamo) ha lasciato un po’ di amaro in bocca nei tanti fan degli Avengers, anche perché ben consapevoli che questo rappresenta l’ultimo capitolo in cui compare il personaggio di Natasha Romanoff. La regista ha anche provato a spiegarlo ma, quando si aspetta ardentemente un film per molto tempo, è impossibile accontentare tutti.

La sceneggiatura è scritta da Eric Pearson, già nella squadra Marvel per Agent Carter e Thor: Ragnarock, mentre la regia di Cate Shortland. Nel cast, oltre alla protagonista Scarlett Johansson ci sono Florence Pugh (Piccole donne), Rachel Weisz (The Lobster), David Harbour (Stranger Things) e Ray Winstone (The Departed). Il film è on demand sulla piattaforma Disney+.

Old

Un’isola, 13 persone e il corpo di una donna senza vita restituito dal mare. Questi sono i pochi e inquietanti ingredienti di Old, il nuovo film di M. Night Shyamalan dal sapore thriller e che trasforma una vacanza in una location paradisiaca in un vero e proprio incubo.

Tutto inizia quando viene rinvenuto il cadavere di una donna sconosciuta, tornato indietro via mare. La calma apparente, fatta di relax e di giornate in spiaggia, si trasforma in una realtà che nessuno vorrebbe vivere. E che è inspiegabile.

I protagonisti iniziano a invecchiare rapidamente, fino a vivere un solo giorno. Per tutti gli abitanti dell’isola degli orrori inizia una corsa contro il tempo per cercare di sopravvivere e scoprire l’oscuro segreto che si cela dietro la sabbia dorata della spiaggia che li tiene prigionieri. Nel cast del film di M. Night Shyamalan, compaiono nomi di spicco come Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Alex Wolff, Thomasin McKenzie.

The Suicide Squad

James Gunn raduna tutti i super cattivi per quello che può essere definito un reboot della prima prova di The Suicide Squad, che invece è diretta da David Ayer. L’universo è quello di Belle Reve, il carcere di massima sicurezza che raccoglie tutti i peggiori criminali del mondo ed è da questo scenario che il gruppo suicida decide di evadere, aderendo alla Task Force X.

Catapultati nell’isola di Corto Maltese, si trovano a dover affrontare un’orda di nemici troppo agguerrita anche per loro. A ogni passo, rischiano di morire per mano loro, di uno dei compagni o della direttrice dei lavori Amanda Weller (Viola Davis). La buona riuscita dell’operazione è però un’arma a doppio taglio che gioca, sicuramente, a loro sfavore.

Nel cast, oltre a Margot Robbie, ci sono anche Margot Robbie (Harley Quinn), David Dastmalchian (Polka-Dot Man), Daniela Melchior (Ratcatcher), Steve Agee (King Shark), Joel Kinnaman (Rick Flagg), Viola Davis (Amanda Waller), Jai Courtney (Capitan Boomerang) e Idris Elba.

E ancora: (Bloodsport), Storm Reid (Tyla), John Cena (Peacemaker), Flula Borg (Javelin), Peter Capaldi (Pensatore), Nathan Fillon (TDK), Joaquin Cosio, Mayling Ng (Mongal), Sean Gunn (Weasel), Juan Diego Botto, Taika Waititi, Alice Braga (Sol Soria), Tinashe Kajese, Jennifer Holland, Julio Ruiz, Pete Davidson (Blackguard) e Michael Rooker (Savant)

La Ragazza di Stillwater

Tom McCarthy riporta in scena Matt Damon, volto e anima di Bill Baker. Il trivellatore dell’Oklahoma è pronto a tutto pur di salvare sua figlia Allison (Abigail Breslin) dal carcere a vita. La giovane è, infatti, condannata per un omicidio che dice di non aver commesso.

Baker si scontra così con le difficoltà burocratiche di un paese straniero, la Francia, ma anche con la lingua che non sa padroneggiare, fino all’incontro con una donna che risolleva le sue sorti e anche il modo di vivere e intendere la vita.

In The Heights – Sognando a New York

È la trasposizione cinematografica dell’omonimo musical e racconta le storie dei tanti protagonisti del quartiere Washington Heights, a nord di Manhattan. Sogni e desideri sono quelli dei più giovani, compresi quelli di Usnavi (Anthony Ramos) che ambisce a vincere una grossa somma per poter tornare nella sua terra natìa.

Alla sua esistenza si aggiunge quella di Nina (Leslie Grace), appena tornata dal college, in un intreccio incredibile che può insegnare a tutti il vero significato della parola "casa".