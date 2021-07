10 film e serie LGBTQ+ da vedere su Amazon Prime per il Pride Month

L’attenzione e la sensibilizzazione sulla diversità sessuale dovrebbero sempre essere massime. Ecco alcuni film e serie LGBTQ+ trasmessi da Amazon Prime che vale la pena vedere

Se il Pride Month sta per terminare, la difesa, l’attenzione e la sensibilizzazione sulla diversità sessuale e sull’orgoglio LGBTQI+ non dovrebbero mai scemare. Per questo, è sempre un buon momento per vedere film che parlano di queste tematiche, sempre più importanti e attuali. Fra l’altro, in questi giorni cade l’anniversario dei moti di Stonewall, iniziati proprio nella notte fra il 27 e il 28 giugno del 1969 e ritenuti l’evento fondante del movimento. Non solo: nel 2021 si celebra il cinquantesimo compleanno della prima associazione per la difesa dei diritti degli omosessuali e del movimento LGBTQ+ in Italia. Ecco perché Amazon Prime propone diversi film e serie LGBTQ+. Eccone 10 che vale assolutamente la pena vedere.

September Mornings - Manhãs de setembro

È una nuova serie Amazon Original brasiliana disponibile da oggi, venerdì 25 giugno, in lingua originale con sottotitoli. Racconta la vicenda di una donna trans che, proprio quando sembra aver trovato un equilibrio e una propria strada, è costretta ad affrontare il suo passato e la sofferenza che esso porta con sé. È sicuramente un titolo imperdibile per chi è alla ricerca di film e serie LGBTQ+.

Ferro

Candidato come Miglior Film ai Diversity Media Awards 2021, è un documentario Amazon Original che ha per protagonista Tiziano Ferro, uno dei più famosi cantanti italiani contemporanei, che ha faticato non poco ad accettare la sua omosessualità e a fare coming out. Il film è un vero e proprio viaggio, commovente e delicato, nella vita professionale e privata di Tiziano.

Modern family

Modern family è una delle serie più divertenti e irriverenti degli ultimi anni. Tratta anche i temi più seri e attuali, proprio come la diversità sessuale, in maniera ironica e leggera. Ha per protagoniste principali tre coppie (e i relativi figli): quella composta dal papà e dalla sua giovane moglie, quella formata dalla figlia e dal marito pasticcione e quella composta dal figlio gay e il compagno. Fra i film e serie LGBTQ+, è la scelta ideale per chi non vuole mai rinunciare a un sorriso.

XXY

È il primo film che ha dato spazio alla storia di una persona intersessuale. La protagonista di XXY è Alex, una giovane adolescente che sta affrontando le cure ormonali necessarie per evitare che il suo corpo si virilizzi. Al tempo stesso, deve far fronte a tutti i turbamenti e tormenti tipici dell’adolescenza, come il primo amore. Ad aiutarla e sostenerla in questo difficile percorso ci sono i genitori. Ispirato al racconto Cinismo di Sergio Bizzio, il film è stato vincitore nel 2007 della Semaine de la Critique a Cannes.

Queer as Folk

Fra i film e serie LGBTQ+ proposti da Amazon Prime Video c’è anche Queer as Folk. Il titolo dice già molto. Queer, infatti, è un termine che nel Regno Unito viene usato per identificare le persone un po’ strane e diverse: spesso, è impiegato per indicare gli omosessuali. In questa serie americana/canadese, che è un adattamento della precedente versione inglese, vengono proposti tanti temi, come i rapporti gay, ma anche la prostituzione e l’abuso di droga.

Stonewall

Come dice il titolo stesso, questo film è ambientato ai tempi dei moti di Stonewall, avvenuti nel 1969 a New York e considerati simbolicamente il momento di nascita del movimento LGBTQ+ in tutto il mondo. Il protagonista è Danny, un giovane omosessuale cacciato di casa dal padre, che si trova costretto a fare i conti con la realtà e con i suoi tormenti interiori. La pellicola narra il suo percorso di crescita, consapevolezza e presa di coscienza.

I segreti di Brokeback Mountain

Uscito nel 2005, I segreti di Brokeback Mountain ebbe un successo clamoroso, sia al box office sia in termini di critica, tanto che vinsenumerosi premi, tra cui l’Oscar alla regia e il Golden Globe come miglior film drammatico. Ambientato nelle zone rurali e montuose del Wyoming, racconta la passione amorosa scoppiata nell’estate del 1963 fra due cowboy, Ennis e Jack. Quando l’estate finisce, i due lasciano i pascoli e, insieme a essi, il loro amore: con il ritorno alla “civiltà”, infatti, sono costretti a separarsi e a riprendere le loro vite. Nonostante i rispettivi matrimoni, però, quando si incontrano dopo anni capiscono che il loro legame non si è mai spezzato.

Uno scandalo molto inglese- A very english scandal

Ecco un’altra serie, anzi miniserie, da non perdere. Le tre puntate ruotano attorno alla storia omosessuale fra Jeremy Thorpe, leader del Partito Liberale e membro della Camera dei Comuni inglese, e il suo amante Norman Josiffe, personaggio molto instabile. La vicenda è basata sull’omonimo romanzo di John Preston ed è ispirata al noto scandalo di Jeremy Thorpe, che durò dal 1976 al 1979. Il ruolo di Jeremy Thorpe è stato affidato a Hugh Grant.

Transamerica

Protagonisti di questo film sono Sabrina "Bree" Osbourne e suo figlio Toby. Bree è una donna transgender in attesa dell’intervento di cambio del sesso che, pochi giorni prima dell’operazione, scopre di avere un figlio, frutto del suo unico rapporto sessuale al college 17 anni prima. Toby la chiama dal carcere di New York, dove si trova a causa di un piccolo furto e le chiede aiuto per uscire. Nel viaggio che compiranno attraverso l’America per tornare a Los Angeles, città di Bree, impareranno a conoscersi e ad accettarsi reciprocamente. Per il ruolo di Bree, Felicity Huffman ha ottenuto il Golden Globe come migliore attrice in un film drammatico.

Uncle Frank

Frank è uno stimato professore universitario della New York University, nonché adorato zio della giovane Beth. Quando, nel 1973, Beth decide di studiare proprio a New York scopre che Frank è gay e vive da anni con il compagno. La famiglia non ha mai saputo della sua omosessualità, ma quando Frank e Beth sono costretti a tornare a casa per la morte improvvisa del nonno, tutti i nodi irrisolti verranno a galla. Un must fra i film e serie LGBTQ+.