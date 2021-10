C erchi consigli cinematografici per la notte del 31 ottobre? Ecco i film di Halloween che dovresti assolutamente guardare.

Se stai programmando una maratona cinematografica da paura con i film di Halloween, potresti avere bisogno di effettuare una selezione. Tra pellicole horror, thriller, classici del cinema del brivido e titoli recenti, potresti fare fatica a scegliere. Se sei davvero troppo indecisa, proviamo ad aiutarti con dei consigli di film che devi assolutamente vedere la notte del 31 ottobre.

A quiet place

È del 2018 questa pellicola che inaugura le proposte di film di Halloween. A scriverlo, dirigerlo e interpretarlo è John Krasinski, affiancato dalla moglie Emily Blunt che diventa poi la protagonista del sequel, uscito al cinema nel 2021. A seguito di un’invasione aliena, una famiglia di sopravvissuti cercando di vivere nel più assoluto silenzio per nascondersi da creature che trovano le prede seguendo suoni e rumori.

Carrie – Lo sguardo di Satana

Stephen King è una presenza importante tra i film di Halloween, poiché lo scrittore ha firmato davvero tanti romanzi, poi adattati al cinema. Diretto da Brian De Palma nel 1976, Carrie – Lo sguardo di Satana è il primo adattamento di un racconto di King, intitolato semplicemente Carrie. Questo è il nome della protagonista, una ragazza tormentata da una madre nevrotica e tirannica e oggetto di scherno delle sue compagne di scuola, fino a quando scopre di possedere dei poteri soprannaturali. Nel 2013 Chloë Grace Moretz e Julianne Moore sono state le protagoniste del quinto adattamento di Carrie, che però non ha riscosso grande successo.

Candyman – Terrore dietro lo specchio

Di recente (settembre 2021) è uscito il remake diretto da Nia DaCosta, che aggiorna la pellicola originale Candyman – Terrore dietro lo specchio, che si basa sul racconto The Forbidden di Clive Barker. Alla base delle pellicole c’è la storia di Candyman, spirito di un uomo di colore (ucciso ingiustamente secoli prima) che appare a chiunque lo invochi ripetendo il suo nome 5 volte davanti allo specchio, per poi ucciderlo con l'uncino che ha al posto di una mano.

Dracula di Bram Stocker

Appassionate di vampiri, questo è il vostro film di Halloween ideale! Il regista è Francis Ford Coppola, che sfrutta un cast di stelle, da Gary Oldman a Anthony Hopkins, da Wynona Ryder a Keanu Reeves in una pellicola da Oscar (ne vinse tre, per le musiche, per il trucco e per i costumi) che mette in scena il leggendario Conte Dracula e il suo acerrimo nemico, il cacciatore di vampiri Van Helsing.

Halloween – La notte delle streghe

Con un titolo così, non poteva certo mancare nella selezione di film di Halloween proprio lui, il capolavoro di John Carpenter del 1978, il primo della saga cinematografica incentrata su Michael Myers, il killer psicopatico che indossa la maschera del Capitano Kirk verniciata di bianco. Antagonista è Laurie Straude, interpretata da Jamie Lee Curtis, che a distanza di quarant’anni ha ricominciato a dargli la caccia nel film di David Gordon Green. Il regista ha inaugurato nel 2018 una nuova trilogia, il cui secondo capitolo, Halloween Kills, è uscito in sala proprio a ottobre 2021.

It

Sempre a proposito di classici horror, It è un altro film di Halloween davvero imperdibile. Alla base c’è l’omonimo romanzo di Stephen King e, dopo l’adattamento televisivo nel 1990, il crudele pagliaccio Pennywise è tornato a terrorizzare ragazzini e adulti nell’adattamento cinematografico di Andy Muschietti, che ha diretto i due capitoli remake facendo un ottimo lavoro. Anzi, un’opera da paura!

Scream

Altro titolo cult, ma datato 1996 (in Italia uscì l’anno dopo), Scream di Wes Craven è una pellicola che non può mancare tra i film di Halloween. A sua volta ha dato origine a una saga il cui quinto capitolo dovrebbe uscire nel 2022, ma perché tra le protagoniste ci sono Neve Campbell e Courtney Cox (la Monica di Friends). A dare la caccia a degli adolescenti è un killer che indossa un mantello nero e una maschera che raffigura L’urlo di un celebre quadro di Munch. Non per niente, il costume del killer è tra i più diffusi per festeggiare la notte del 31 ottobre.

Shining

Anche Shining rappresenta la quota "Stephen King" in questa raccolta di film di Halloween. Questa volta è Stanley Kubrick a dirigere la pellicola ispirata all’omonimo romanzo di King e che è tra i classici horror. La storia è quella degli avvenimenti che accadono all'Overlook Hotel, animato da forze diaboliche che ben presto si impadroniscono del custode Jack Torrance, interpretato da un pazzesco Jack Nicholson.

Suspiria

È Dario Argento, con questo titolo a rappresentare la quota italiana in questa selezione di film di Halloween. La pellicola originale risale al 1977 ed è il primo capitolo della "Trilogia delle tre madri" ed ha avuto due sequel: Inferno (1980) e La terza madre (2007). Considerato, insieme a Profondo Rosso, il capolavoro di Dario Argento, Suspiria si ispirato al romanzo Suspiria De Profundis di Thomas de Quincey. Nel 2018 Luca Guadagnino ha girato il remake, con Dakota Johnson, Tilda Swinton e Chloë Grace Moretz, e con la colonna sonora curata da Tom York dei Radiohead, anziché da i Goblin.

28 giorni dopo

Di epidemie (anzi, di pandemie) ne abbiamo fin sopra i capelli, ma il cinema può essere utile per esorcizzare la realtà. Se condividi quest’idea, 28 giorni dopo potrebbe essere il tuo film di Halloween ideale. Diretto da Danny Boyle – sì, il regista di Trainspotting – e con Cillian Murphy (quello di Peaky Blinders, ma qui era più giovane), questa pellicola racconta la storia dei sopravvissuti a un’epidemia zombie, causata dalla diffusione del virus della rabbia in seguito alla liberazione di alcuni scimpanzè da parte di ambientalisti.