I film da vedere assolutamente in tv questa settimana

S ono tanti ogni settimana i film che ogni settimana passano in televisione in prima serata ma pochi sono quelli assolutamente da vedere, per un motivo o per un altro. Per riflettere, per sorridere o per sognare, c’è sempre un film che fa al caso vostro. Vediamo insieme quelli dal 26 marzo al 1° aprile.

SABATO 26 MARZO

Se siete tra quelli che andrà a vedere al cinema il film Altrimenti ci arrabbiamo, dovete assolutamente vedere l’originale Altrimenti ci arrabbiamo del 1974, trasmesso da Rete 4, con la coppia Bud Spencer e Terence Hill. Se invece siete appassionati della serie tv Gomorra, non potete perdervi su Cine 34 L’immortale, film che Marco D’Amore ha girato e interpretato per spiegare il passato del suo Ciro. Chi ama invece gli animali non potrà fare a meno di emozionarsi con Giotto, l’amico dei pinguini su Tv2000, una favola ecologista basata su una storia vera con un cane combinaguai che salva i pinguini dalle volpi.

DOMENICA 27 MARZO

Il film da vedere assolutamente in prima serata è Volver, proposto da Cielo. Diretto da Pedro Almodovar, vede Penelope Cruz in una delle sue interpretazioni migliori. Interpreta infatti una donna che cerca di coprire l’omicidio del marito da parte della figlia.

Se invece amate il cinema che parla di cinema, imperdibile è su Tv2000 The Artist, la commedia francese vincitrice di 5 Oscar con Bérénice Bejo e Jean Dujardin. Chi è appassionato di storie vere, non può farsi sfuggire su Rai Movie Miracoli dal cielo, la vera storia di una bambina guarita per volere di Dio da una rara malattia incurabile.

Se, infine, volte ridere non occorre far altro che mettere su TwentySeven e godervi Zack & Miri – Amore a… primo sesso, con due amici che decidono di girare un porno amatoriale.

LUNEDì 28 MARZO

Tra i film da vedere assolutamente va segnalato il passaggio su Rai 5 (ma alle 22:15) della commedia L’ospite, in cui due trentenni affrontano il dilemma dell’avere un figlio in maniera originale e tragicomica. Tv8 propone invece uno dei film girati da Gabriele Muccino negli Stati Uniti con Will Smith: Sette anime, con al centro un ingegnere che soffre per la morte della moglie e decide con uno stratagemma di cambiare la vita di sette sconosciuti.

Chi ama i drammi può puntare su Cielo che prevede la messa in onda di Aftermath – La vendetta, con un Arnold Schwarzenegger che cerca vendetta per la morte della moglie e della figlia in un incidente aereo. La fantascienza è invece servita su Italia 2 grazie al post-apocalittico Sopravvissuti con Margot Robbie.

MARTEDì 29 MARZO

A causa dei Playoff dei Mondiali di Calcio su Rai 1, la serata è piena di film assolutamente da vedere. Sono sei le proposte migliori offerte dalle varie emittenti.

La più curiosa è su Cielo Io, lui, lei e l’asino, una divertente commedia sull’amicizia tra una donna e un asino durante un trekking nel Parco nazionale delle Cévennes. Su Rai 4 va invece in onda il dramma La Taularde, su un’ex professoressa arrestata per aver aiutato il marito a evadere, con un’ottima Sophie Marceau.

Non mancano poi alcuni titoli al femminile da considerarsi cult: Il diavolo veste Prada (su Canale 5) e Un amore di testimone (su Tv8).

Gli appassionati di storie vere sono accontentati da Ogni tuo respiro, su Rai 5, dramma sulla vicenda di Robin e Diana Cavendish, il cui matrimonio è stato segnato dall’incidente che ha paralizzato lui. Chiude l’offerta di film da vedere assolutamente la prima tv di La stanza delle meraviglie su Rai Movie, adattamento dell’omonimo romanzo scritto e illustrato da Brian Selznick, con protagonisti due bambini sordi.

MERCOLEDì 30 MARZO

Il film assolutamente da vedere è quello proposto da Rai 1: Green Book. Racconta la vera storia di Tony Lip, un buttafuori italo-americano. Nel 1962, Tony viene ingaggiato per portare Don Shirley, uno dei pianisti jazz più famosi del mondo, da New York sino al profondo sud degli USA per un tour di concerti.

Sullo sfondo di una nazione alle prese con i calori e la volatilità del Movimento per i Diritti Civili, i due uomini affrontano con umorismo il razzismo e i pericoli a esso connessi superando le differenze e scoprendosi simili. Ciò che inizia come un semplice viaggio di due mesi per i due si trasformerà nell'occasione per porre le basi di un'amicizia che durerà per il resto delle loro esistenze.

Vanno segnalati poi su Rai Movie il musical romantico Un’avventura (ispirato dalle canzoni di Lucio Battisti, con Laura Chiatti e Michele Riondino) e su La 5 il sentimentale La casa sul lago del tempo, con l’affiatata coppia composta da Sandra Bullock e Keanu Reeves (con una storia d’amore che esula ogni legge di spazio e tempo).

Giovedi 31 MARZO

Il film assolutamente da vedere, senza ombra di dubbio, passa su Rai 2: è C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino con Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie. Il film si concentra su un momento in cui la città di Los Angeles nel 1969 è segnata dagli omicidi di Charles Manson. Le star di Hollywood e il cinema stesso erano a una svolta epocale: nessuno poteva immaginare come l'intero Paese si sarebbe evoluto.

Su Tv2000 vi consigliamo di recuperare Miral, il film che Julian Schnabel ha tratto dal romanzo La strada dei fiori di Miral della giornalista Rula Jebreal. Su Rai Movie, invece, va in onda In nome di mia figlia, la disperata ricerca di un padre degli assassini della figlia basata su una storia vera accaduta in Germania nel 1982. Proposta spensierata è invece quella di Cine 34 che recupera il primo film della coppia Pio e Amedeo: Amici come noi.

VENERDI 1° APRILE

Tre sono i film da vedere assolutamente se amate i buoni sentimenti.

Rai 3 propone The Specials – Fuori dal comune, commedia diretta dai registi di Quasi amici incentrata sul tema dell’autismo. In particolar modo, racconta la storia di Bruno, un uomo che gestisce un centro per bambini e adolescenti affetti da autismo. Della maggior parte di questi i genitori hanno difficoltà a prendersi cura a causa del loro comportamento spesso violento e imprevedibile.

Ebreo praticante che indossa uno yarmulke quando non porta il suo cappellino da baseball, Bruno è amico di Malik, la cui associazione si occupa della formazione e dell'inserimento nel mondo del lavoro di giovani provenienti da contesti difficili. I due, nonostante le differenze culturali e religiose, formano un binomio vincente e fuori dal comune. Insieme, saranno in grado di affrontare le difficoltà quotidiane che la loro professione comporta.

Canale 5 risponde con Famiglia all’improvviso – Istruzioni per l’uso, dramedy con Omar Sy con protagonista un padre attore che si ritrova a crescere da solo una figlia e a cui otto anni dopo il destino gioca un brutto tiro. Su 7 Gold, invece, passa Qui dove batte il cuore, con protagonista Natalie Portman, lasciata dal suo uomo qualche minuto prima di partorire.

