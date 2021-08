D a Forrest Gump a La ricerca della felicità: 10 film che ti faranno cambiare il modo di vedere la vita.

Commoventi, struggenti, in grado di farti sorridere, ma anche piangere: sono i film che possono cambiare il tuo modo di vedere la vita. Pellicole che hanno segnato la storia del cinema, con protagonisti indimenticabili e trame che toccano nel profondo. Da La vita è bella di Roberto Benigni, che con leggerezza ti ricorderà l’importanza della speranza, a Forrest Gump che ti porterà nella filosofia della “scatola di cioccolatini”: 10 film che ti faranno vedere l’esistenza in un modo nuovo.

Vita di Pi

Tratto dal romanzo del canadese Yann Martel, è un film di Ang Lee, vincitore di numerosi premi Oscar. Vita di Pi narra le avventure di un ragazzo indiano che parte alla volta del Canada con la famiglia in cerca di fortuna. Durante il viaggio la nave in cui viaggiano naufraga e Pi si ritroverà su una zattera insieme a Richard Parker, una tigre: dovrà ricostruire, con coraggio, la sua intera esistenza.

La ricerca della felicità

Il film di Gabriele Muccino è ciò che hai bisogno di guardare quando senti che la tua vita non stia prendendo la piega giusta. La ricerca della felicità infatti racconta la storia vera di un imprenditore, Chris Gardner, abbandonato dalla moglie, sul lastrico e incapace di prendersi cura del figlio. Grazie alla sua forza di volontà riuscirà a entrare in un’agenzia di broker e, con sacrificio ed etica, ad arrivare lontano, risollevandosi. Un film che ispira e ti svela come tutto si possibile se lo vuoi davvero.

I sogni segreti di Walter Mitty

Cambiare prospettiva nella vita non è semplice, ma se ci provi puoi riuscirci. Tutto questo (e molto altro) viene suggerito da I sogni segreti di Walter Mitty. Il film di Ben Stiller ci porta nell’esistenza di un impiegato che sogna a occhi aperti e che dovrà trovare il coraggio di muoversi per cambiare le cose e realizzare ciò che vuole.

Le ali della libertà

Tratto dal celebre racconto di Stephen King, Le ali della libertà vanta un cast d’eccezione con Tim Robbins e Morgan Freeman. Protagonista un banchiere, condannato a due ergastoli, ma innocente. In carcere dovrà lottare contro la corruzione del direttore, la violenza di guardie e compagni di cella, per raggiungere la libertà.

La città incantata

Arriva dal Giappone questo cartone animato fuori dagli schemi e prodotto da Hayao Miyazaki, maestro dell’animazione giapponese. La protagonista è Chihiro, bimba di 10 anni che arriva in una città abitata da spiriti. I suoi genitori vengono trasformati in maiali da una maga e Chihiro dovrà fare di tutto per liberarli, scoprendo una forza dentro di lei che non conosceva.

The Truman Show

Film cult degli anni Novanta, The Truman Show racconta il bisogno di libertà presente in ognuno di noi, ma anche il rischio di cancellare la privacy a causa del ruolo sempre più primario della tv (e dei social). Una pellicola che emoziona e ti porterà a fare il tifo per Truman, impegnato a lottare per il suo amore e per una libertà che non ha mai saputo di sognare così tanto.

Se mi lasci ti cancello

Vero titolo Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Se mi lasci ti cancello parte da una premessa: quante volte hai desiderato cancellare un brutto ricordo o il pensiero di qualcosa che ti faceva soffrire? Il protagonista del film, Joel, scopre che la sua ex l’ha rimosso dalla memoria utilizzando una macchina prodigiosa Si sottopone allo stesso trattamento, ma gli esiti si riveleranno inaspettati.

Qualcuno volò sul nido del cuculo

Capolavoro del 1975, Qualcuno volò sul nido del cuculo affronta da un punto di vista nuovo il disagio mentale. La pellicola è ambientata in un ospedale psichiatrico con protagonista Randle McMurphy (Jack Nicholson). L’uomo finge di essere pazzo per evitare una condanna, ma una volta nella struttura finisce invischiato nelle vicende degli altri pazienti.

Forrest Gump

Un film commovente, tenero e in grado di ispirare che può cambiare (davvero) il tuo modo di vedere l’esistenza. La filosofia di vita di Forrest Gump si condensa in una frase chiave della pellicola: “La vita è uguale a una scatola di cioccolatini: non sai mai quello che ti capita”. Le disavventure di Forrest, che affronta tutto con il sorriso, ma soprattutto con energia e positività, hanno segnato gli anni Novanta, rendendo questo film un vero e proprio cult.

La vita è bella

Il film di Roberto Benigni ci insegna l’importanza della speranza, nonostante tutto. Premio Oscar nel 1999, La vita è bella mescola dramma e comicità in un mix perfetto. Il protagonista, Guido, rinchiuso in un campo di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale, fa credere al figlio di essere in un gioco a premi per nascondergli l’orrore della guerra. Una storia che ti svela come, anche nelle tragedie più immani, la speranza può divenire un antidoto.