J ennifer Lawrence è la protagonista del film Fidanzata in affitto, una commedia R-rated in cui viene assunta per fingersi la fidanzata di un diciannovenne socialmente imbarazzante. Con tutte le complicazioni del caso.

Fidanzata in affitto è il titolo del film con Jennifer Lawrence in arrivo nei cinema dal 21 giugno. Prodotto da Sony Pictures e distribuito in Italia da Eagle Pictures, è una commedia diretta da Gene Stupnitsky che vanta nel cast anche Andrew Feldman, Laura Benanti, Natalie Morales e Matthew Broderick.

La storia del film Fidanzata in affitto ruota intorno a Maddie (Jennifer Lawrence), una giovane che, sul punto di perdere la casa della sua infanzia, scopre un intrigante annuncio di lavoro: una coppia di ricchi proprietari di elicotteri cercano qualcuno con cui far “frequentare” il loro introverso figlio di diciannove anni, Percy, prima che parta per il college. Con sua grande sorpresa, Maddie scoprirà presto che con l’impacciato Percy non sarà un’impresa facile.

Una “fidanzata” arrabbiata

Jennifer Lawrence affronta la Gen Z nel film Fidanzata in affitto, una commedia classificata negli Stati Uniti come R-rated, cioè vietata ai minori. Dopo il film di formazione adolescenziale Good Boys, lo sceneggiatore e regista Gene Stupnitsky è passato con Fidanzata in affitto dal lavorare con un cast di ragazzi di dodici anni alla regia di un lungometraggio con protagonista una delle attrici premio Oscar più amate di Hollywood. Una sfida per il regista che si è ritrovato ad affrontare anche toni diversi rispetto a quelli usati nel suo film di debutto. “È il mio primo film senza una rete di sicurezza comica: ci sono molti aspetti emotivi con cui ho dovuto per la prima volta lavorare”, ha spiegato.

Il film Fidanzata in affitto segue le vicende di Maddie, fattorino in difficoltà che risponde a un bizzarro annuncio postato su Craiglist da due genitori preoccupati per il figlio socialmente imbarazzante. Tutto quello che i due cercano è appunto una fidanzata da affittare per il loro Percy, prima che affronti il grande rito di passaggio di ogni ragazzo americano: la partenza per il college. “Visto le circostanze che danno il via al tutto, mi chiederei anche chi è la donna che risponde all’annuncio e quanto è disperata”, ha commentato divertito il regista.

Maddie, la donna in questione, non è altro un disastro vivente. “Con il cosceneggiatore John Phillips non sapevamo se Jennifer Lawrence dicesse sì alla nostra storia ma è chiaro che l’abbiamo scritta pensando di sfruttare la sua enorme versatilità di attrice”, ha spiegato Stupnitsky. “Abbiamo anche pensato che fosse divertente rendere arrabbiato il suo personaggio. C’è molta rabbia in Maddie, di cui lei non è pienamente consapevole: la sua maschera cadrà solo quando sarà al fianco di Percy”.

Il poster italiano del film Fidanzata in affitto.

Uno scontro di generazioni

Per il ruolo di Percy nel film Fidanzata in affitto, la scelta è caduta sull’attore Andrew Barth Feldman, reduce dalla parte del protagonista nel musical Caro Evan Hansen in scena a Broadway. “Il suo background ci è tornato utile per la costruzione del personaggio”, ha sottolineato il regista Gene Stupnitsky. “Andrew sa cantare, sa suonare il piano e ha incredibili doti sia comiche sia drammatiche. Lui e Jennifer sono il cuore del film, che vive delle loro dinamiche e interpretazioni”.

Percy potrebbe a prima vista sembrare il bersaglio di un brutto tiro giocato dai genitori ma non è detto che sia realmente così. “I ragazzi della Gen Z hanno attraversato una pandemia e sono cresciuti in maniera diversa rispetto a noi della generazione precedente”, ha ribadito il regista. “Abbiamo pensato che sarebbe stato divertente mettere in scena personaggi cresciuti differentemente e vedere cosa succedeva”.

Ad aggiungere una terza generazione alla storia del film Fidanzata in affitto, quella dei boomer, c’è l’attore Matthew Broderick nei panni del padre di Percy. Lavorare con il protagonista del film Una pazza giornata di vacanza per Stupnitsky è stato un sogno divenuto realtà: “Matthew è tutto ciò che gli chiedi di fare… non si è tirato indietro di fronte a nulla”. E c’è da credere al regista considerate le commedie R-rated già girate dall’attore come Election o Morti di salute.

“Alcuni potrebbero definire Fidanzata in affitto una commedia sessuale”, ha concluso il regista. “Altri ancora una commedia volgare. Ma per me la distinzione non esiste: è solo una commedia vietata ai minori. Se ne realizzano poche rispetto a un tempo ma, proprio come l’horror, la commedia R-rated tocca corda che tutti quanti conosciamo: guardando i protagonisti sullo schermo, ne riconosciamo tutti gli impulsi!”.

