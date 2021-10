D al 14 al 24 ottobre 2021 torna l'attesissima Festa del Cinema di Roma. In arrivo anche Quentin Tarantino, Tim Burton e Angelina Jolie.

Ritorna l'attesissima Festa del Cinema di Roma, prevista dal 14 al 24 ottobre 2021 presso l'Auditorium Parco della Musica. Protagonista dell'immagine ufficiale di questa sedicesima edizione è Uma Thurman. Un omaggio non solo alla sua magistrale interpretazione in "Kill Bill: Volume 2", ma anche a Quentin Tarantino, che nel corso dell'evento riceverà un premio alla carriera. Tra i premiati ci sarà anche Tim Burton. E le sorprese continuano: dal film di apertura dedicato alla vita della telepredicatrice statunitense Tammy Faye al grande finale in compagnia di Angelina Jolie e "The Eternals". Ecco allora tutti i motivi per seguire la Festa del Cinema di Roma giorno dopo giorno.

Uma Thurman ci accompagnerà durante tutta la Festa

L'immagine ufficiale della sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma vede protagonista la mitica Uma Thurman. In "Kill Bill: Volume 2" è quanto mai energica, forte, coraggiosa, libera e soprattutto capace di trasformare la sete di vendetta in una vera e propria rinascita. Lo spirito giusto per ricominciare, anche al cinema.

"The Eyes of Tammy Faye" è il magnifico film di apertura

Si parte con "The Eyes of Tammy Faye" di Michael Showalter, film che vede protagonista una donna, incentrato sulla storia della famosa evangelista statunitense Tammy Faye Bakker, interpretata da Jessica Chastain. Una storia vera che ripercorre la sua vita e la sua carriera di telepredicatrice, tra vittorie, cadute e redenzioni. Per chi non lo sapesse, Tammy a cavallo tra anni '70 e '80 fondò negli Stati Uniti, insieme al marito, un importantissimo network televisivo religioso. Il duo predicava amore e tante buone cose, e l'entusiasmo contagioso di Tammy contribuì a trasformarla in una leggenda. Un sogno che presto si infranse a causa di vari scandali, anche finanziari.

Quentin Tarantino e Tim Burton incontreranno il pubblico

Al Festival del Cinema di Roma 2021 vedremo anche loro, Quentin Tarantino e Tim Burton, due tra i registi più amati e famosi del mondo. Riceveranno un premio alla carriera e parteciperanno agli "Incontri Ravvicinati" aperti al pubblico, insieme a tanti altri registi, attori, autori sia italiani che internazionali. Un'occasione davvero unica per incontrarli. Burton il 23 ottobre ripercorrerà le tappe della sua lunga carriera partendo dagli anni '80 ad oggi. E altrettanto interessante sarà l'incontro con Quentin Tarantino, il cui arrivo è previsto per il 19 ottobre.

Ma Tarantino e Burton non sono gli unici protagonisti degli "Incontri Ravvicinati". Tra gli ospiti anche Claudio Baglioni, Marco Bellocchio, Jessica Chastain, Alfonso Cuarón, Luca Guadagnino, Luciano Ligabue e Fabrizio Moro, Marco e Antonio Manetti, che presenteranno le prime sequenze di "Diabolik", Frank Miller, la scrittrice Zadie Smith, Joe Wright, Peter Dinklage e il mitico Zerocalcare. La retrospettiva dedicata alla sua carriera sarà visitabile durante tutta la durata dell'evento.

In arrivo Zadie Smith, una delle scrittrici inglesi di maggior talento

Tutto è iniziato nel 2000 con "Denti bianchi", il suo primo romanzo, che divenne un caso letterario mondiale. Incentrato sulla storia di due amici, Archie, inglese, e Samad, bengalese, e delle loro sconclusionate famiglie, il tutto ambientato in una Londra multietnica. Poi sono arrivati "L'uomo autografo", "Della bellezza", "NW", "Swing Time", confermando uno dopo l'altro lo straordinario talento di Zadie Smith, scrittrice multiculturale, considerata una delle autrici inglesi di maggiore talento. Capace di esplorare gli aspetti più tragici della realtà con ironia ed estrema sensibilità. Anche lei in arrivo alla Festa del Cinema di Roma come ospite di uno degli "Incontri Ravvicinati" in programma.

Non mancherà la buona musica

Ligabue e Fabrizio Moro raggiungeranno la Festa il 16 ottobre per presentare in anteprima il videoclip di "Sogni di rock’n’roll", brano contenuto nel primo album del cantante. Mai uscito prima d'ora con il videoclip ufficiale. In arrivo anche Claudio Baglioni con l'opera concerto "In questa storia che è la mia". E sul red carpet vedremo Achille Lauro per la presentazione del film "Anni da cane di Fabio Mollo", a cui ha partecipato.

Altri film, documentari e serie italiane in programma

Se il 14 ottobre la Festa apre le porte con "The Eyes of Tammy Faye", il giorno successivo protagonista sarà il cinema italiano, con la premiere di "Arminuta" e a seguire l'anteprima dei primi minuti del film "Diabolik", con Luca Marinelli e Miriam Leone. Il 16 ottobre è il turno di "Cyrano" presentato da Joe Wright, mentre il 17 ottobre verrà proiettato "One Second" di Zhang Yimou. Il 18 Zerocalcare presenterà la serie animata "Strappare lungo i bordi". Molto atteso anche "C'mon C'mon" di Mike Mills con Joaquin Phoenix, in arrivo il 21 ottobre. Insomma, sono tanti i film da non perdere che verranno proiettati nel corso dell'evento. E ci sarà posto anche per le anteprime di due serie italianissime, "Vita da Carlo" di Carlo Verdone e "A casa tutti bene" di Gabriele Muccino. Nonché per diversi documentari, tra cui l'atteso "Frank Miller - American Genius".

Grande finale con l'anteprima di "The Eternals" e l'arrivo di Angelina Jolie

Diretto dalla regista premio Oscar, Chloé Zhao, l'anteprima di "The Eternals" verrà presentata nel corso del grande finale. Attesissimo l'arrivo di Angelina Jolie, che fa parte del cast. Il film si basa sugli "Eterni" della Marvel Comics che, nel corso del racconto, si riuniscono nuovamente, dopo essere rimasti nascosti per migliaia di anni, al fine di proteggere l'umanità dagli immancabili malvagi.