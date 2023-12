Ferrari: Adam Driver e Shailene Woodley in una clip esclusiva del film

È finalmente arrivato nelle sale italiane Ferrari di Michael Mann, uno dei film più attesi dell’anno a livello internazionale. TheWom.it ve ne mostra una clip in esclusiva in cui vediamo l’Enzo Ferrari di Adam Driver confrontarsi con l’altra donna della sua vita, la Lina Lardi di Shailene Woodley, sul destino del loro figlio Piero.

Ferrari è il film del cineasta americano Michael Mann che, dopo essere stato presentato al Festival di Venezia, è uscito lo scorso 14 dicembre nei nostri cinema. Esclusiva per l’Italia di Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema, è distribuito da 01 Distribution e conta sulle interpretazioni di star come Adam Driver, Penelope Cruz, Shailene Woodley, Patrick Dempsey e Jack O’Connoll.

Nel cast del film Ferrari, troviamo anche Sarah Gadon e Gabriel Leone, oltre che a un nutrito numero di attori italiani, da Tommaso Basili a Giuseppe Attanasio.

Il poster del film Ferrari.

La trama del film

Modena, 1957. Enzo Ferrari (Driver), ex pilota e costruttore delle auto più famose al mondo, sta vivendo una crisi personale e professionale. L’azienda che dieci anni prima aveva creato dal nulla è in grave difficoltà e anche il matrimonio con la moglie Laura Garello (Cruz) sta diventando sempre più tempestoso dopo la morte del loro unico figlio Dino e la scoperta dell’esistenza di Piero, il figlio che Ferrari aveva avuto da una relazione extraconiugale con Lina Lardi (Woodley). In cerca di riscatto, il “Drake” in uno dei momenti più cruciali della sua vita prende decisioni rischiose e decide di scommettere tutto su una gara di velocità che si disputa in Italia: la leggendaria Mille Miglia.

Coinvolgente e spettacolare, il film Ferrari racconta l’affascinante quanto spietato mondo delle corse automobilistiche degli anni Cinquanta, ma rivela anche gli aspetti più intimi e personali di uomo diventato una leggenda senza tempo e un’icona mondiale.

"Molto tempo prima di girare Ferrari, ho avuto l’opportunità di camminare nelle stanze della casa di Enzo. Vedere i suoi diari, conoscere le sue abitudini, meravigliarmi della carta da parati nella camera da letto in cui Laura ha trascorso gli ultimi anni della sua vita, fare delle domande al loro medico, incontrare la nipote di Lina, capire il suo modo di fare e la sua modernità, sedermi sulla poltrona da barbiere di Enzo, camminare sui marciapiedi del suo quartiere e abitarci, esplorare le luccicanti parti meccaniche di un motore Lampredi V12 e le sculture dei modelli da corsa degli anni Cinquanta. E, cosa più importante, interagire con il figlio di Enzo, Piero, da cui ho imparato e assorbito così tanto", ha commentato Mann.

"Ho cercato di far rivivere le passioni e il fascino di Enzo, la sua arguzia pungente, la devastante perdita del figlio, le sfuriate teatrali, il bisogno di un rifugio emotivo, la tragedia, la monumentale scommessa su una singola gara e la lotta per la sopravvivenza: tutti elementi che sono entrati in collisione in quattro mesi del 1957".

La clip in anteprima esclusiva

TheWom.it vi presenta oggi un’anteprima esclusiva del film Ferrari in cui vediamo il protagonista Enzo Ferrari (Adam Driver) confrontarsi con Lina Lardi (Shailene Woodley) sul destino del loro figlio Piero.

Quando la loro relazione iniziò durante la Seconda Guerra Mondiale, Lardi lavorava in una fabbrica di carrozzerie a Modena. Mentre le politiche fasciste del Primo Ministro Benito Mussolini e la Seconda Guerra Mondiale devastavano l'Italia, la loro relazione si intensificava e diveniva sempre più importante. Nel caos dell'Italia postbellica e nelle difficoltà che seguirono, Lardi crebbe il loro figlio, Piero, al cui mantenimento provvedeva lo stesso Enzo.

Shailene Woodley ha visto Lina come una donna al crocevia di due vite: tutto ciò che Lina poteva fare era mostrare sostegno e amore per suo figlio e l'uomo che amava. Nel momento più schietto del film, Lina affronta Enzo sulla sua esitazione nel riconoscere Piero con il suo cognome (a causa delle manovre legali della moglie Laura e delle considerazioni culturali italiane, Piero non poteva essere riconosciuto come membro della famiglia Ferrari fino alla morte di Laura, avvenuta nel 1978).