Feria, la luce più oscura – La serie thriller fantasy di Netflix

F eria – La luce più oscura è una delle serie tv spagnole più attese su Netflix di questa prima parte del 2022. Da quando ne è stata annunciata la produzione due anni fa, in tanti fremono in attesa che arrivi il 28 gennaio. Si tratta di 8 episodi dalla durata di 50 minuti ciascuno tra thriller, horror e fantasy. Ma di cosa racconta?

Dal boom di La casa di carta, Netflix ha prestato molta attenzione ai prodotti che vengono dalla Spagna. Feria – La luce più oscura, la serie tv proposta da Netflix a partire dal 28 gennaio, ha tutte le caratteristiche per conquistarvi, affascinarvi e terrorizzarvi. Se vi sono piaciute serie come Dark, Stranger Things o Katla, e se vi piacciono i thriller con venature horror, vi renderà sicuramente felici. Ma di cosa parla Feria – La luce più oscura?

Cosa racconta Feria?

Gli 8 episodi di Feria – La luce più oscura, la serie tv Netflix disponibile dal 28 gennaio. si aprono con un inizio davvero inquietante. La premessa non lascia presagire nulla di buono: cosa succede quando due sorelle adolescenti scoprono che i loro genitori sono una coppia di assassini?

Eva e Sofia, le due sorelle, devono fare i conti con un passato di cui nulla sospettavano. Tutto comincia quando, un giorno, scoprono l'orribile crimine apparentemente commesso dai genitori prima di sparire lasciandosi alle spalle 23 vittime.

Iniziano così le loro indagini per scoprire cosa è realmente accaduto. La serie segue passo dopo passo il viaggio che le due sorelle intraprendono a metà degli anni Novanta a Feria. Candido paesino incastonato tra le montagne dell'Andalusia, Feria ha abitanti che non sono così ingenui come sembrano e una realtà che nasconde un universo fantastico. Le domande si accumulano e nessuno in paese vuole saperne delle due sorelle.

Lasciate da sole, Eva e Sofia realizzeranno di non aver mai conosciuto realmente i loro genitori. Ma ciò che all’apparenza è solo un racconto da thriller, in Feria – La luce più oscura diventa molto altro ancora dal momento che la trama si infittisce con sette segrete, elementi fantastici, strane creature e un mondo del tutto inaspettato da svelare.

Ana Tomeno e Carla Campra in Feria - La luce più oscura.

Un thriller fantastico

Dietro a Feria – La luce più oscura, la serie tv che Netflix propone dal 28 gennaio, si celano i nomi di Augustin Martiez e Carlos Montero, i creatori di un’altra serie particolarmente amata, Élite.

“Hai diciassette anni, vivi in Andalusia negli anni '90 e un bel giorno scopri con tua sorella che i tuoi genitori sono accusati di aver ucciso più di venti persone. Poi sono scomparsi lasciandovi sole ad affrontare l'intera città assetata di giustizia e vendetta”, hanno spiegato.

“Come faranno le due sorelle a sopravvivere in un villaggio che le odia? Conoscevano davvero così poco i propri genitori oppure esiste una ragione per cui sono stati coinvolti nel massacro? Questo è il viaggio che Eva e Sofía intraprendono a Feria, un luogo dove la realtà nasconde un universo fantastico”.

“Questo è l'inizio della storia, che comprende anche una setta, la musica grunge, creature fantastiche, il sole dell'Andalusia e una miniera labirintica. Feria – La luce più oscura offre tutto questo e molto di più: è un progetto ambizioso che aveva bisogno di una piattaforma come Netflix per poter venire alla luce. E Netflix ha subito accolto l'idea con entusiasmo".

Ana Tomeno, Carla Campra, Sauce Ena e Isak Ferriz in Feria - La luce più oscura.

Un cast di prim'ordine

Feria – La luce più oscura, la serie tv Netflix disponibile dal 28 gennaio, è un thriller che possiamo definire fantastico con un cast di tutto rispetto.

Le due giovani sorelle, Eva e Sofia, sono interpretate dalle giovani Ana Tomeno e Carla Campra, attrici che abbiamo imparato a conoscere grazie a titoli come La isla minima e Señoras del (h)AMPA.

Accanto a loro recitano un manipolo di attori piuttosto noti anche in Italia, a partire dalla bravissima Marta Nieto, che abbiamo appena ammirato nello struggente Lasciarsi un giorno a Roma di Edoardo Leo.

Nella serie recitano anche Ángela Cremonte (Le ragazze del centralino), Patricia López (Mientras dure la guerra), Isak Férriz (Gigantes) e Ernest Villegas (Infidels).

Marta Nieto in Feria - La luce più oscura.