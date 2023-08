Felicità: Il primo film da regista di Micaela Ramazzotti al Festival di Venezia

E sordio alla regia di lusso quello di Micaela Ramazzotti che al Festival di Venezia porta il film Felicità, la storia di una famiglia “storta”. Protagonista ne è la stessa Ramazzotti con il giovane attore Matteo Olivetti.

Felicità, il primo film diretto dall’attrice Micaela Ramazzotti, viene presentato al Festival di Venezia nella sezione Orizzonti Extra. Prodotto da Lotus Production e Rai Cinema, arriverà in sala con 01 Distribution il 21 settembre. “Sono onorata e orgogliosa che proprio la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia sia la prima a voler bene a Felicità”, ha dichiarato la regista del film. “Cosa di cui tutti abbiamo bisogno”.

Nel cast del film figurano Max Tortora, Anna Galiena, Matteo Olivetti e la stessa Micaela Ramazzotti, con la partecipazione straordinaria di Sergio Rubini. “Sono molto fiera che interpreti così formidabili abbiamo aderito al progetto, dandomi fiducia e coraggio. Felicità è un film sulla lotta per salvarsi da legami familiari disturbati”, ha aggiunto Ramazzotti.

Una famiglia storta

Scritto da Isabella Cecchi, Alessandra Guidi e la stessa Micaela Ramazzotti, il film Felicità porta a Venezia 80 la storia di una famiglia storta, di genitori egoisti e manipolatori, un mostro a due teste che divora ogni speranza di libertà dei propri figli. Desirè (Ramazzotti) è la sola che può salvare suo fratello Claudio (Matteo Olivetti) e continuerà a lottare contro tutto e tutti in nome dell’unico amore che conosce, per inseguire un po’ di felicità.

“La storia, che è in parte ispirata a qualcosa di autentico, parla di una famiglia patologica, di un percorso psichiatrico, di una relazione squilibrata, di mediocrità educativa e sociale e di come lo spirito dell’Italia di questi anni si rifletta sulle persone meno attrezzate. C’è voluta da parte mia un po’ di faccia tosta a interpretare Desirè, perché non è certo il ritratto edificante di una donna virtuosa, anzi è decisamente imperfetta, ingenua, un po’ bugiarda e anche patetica”, ha spiegato la regista.

Felicità è inoltre un film che conta su un reparto tecnico di tutto rispetto. La fotografia è di Luca Bigazzi, il montaggio di Jacopo Quadri, la scenografia di Paolo Sansoni Baratella e i costumi di Catia Dottori. A firmare le musiche è invece Carlo Virzì, anche regista ed ex cognato di Micaela Ramazzotti.

Il poster del film Felicità.

