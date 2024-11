Federico Ferrone: “La cosa migliore, il nostro bisogno di appartenenza” – Intervista esclusiva

C on il film La cosa migliore, Federico Ferrone esplora il viaggio interiore di un giovane tra dolore, fede e ricerca di appartenenza, raccontando una storia che va oltre i cliché sul radicalismo per toccare temi universali come l’identità e il bisogno di connessione in un mondo sempre più frammentato.

Nell'articolo:

Il regista Federico Ferrone ci invita a un viaggio profondo e sfaccettato nell’interiorità e nelle dinamiche di un adolescente alla deriva con il suo primo film di finzione, La cosa migliore. Presentato in anteprima ad Alice nella Città e in uscita nei cinema il 14 novembre distribuito da Lo Scrittoio, il film La cosa migliore si confronta con temi complessi come il radicalismo, il bisogno di appartenenza e il vuoto identitario che caratterizza le società contemporanee. In un’epoca in cui la ricerca di un centro di gravità – sociale, familiare, culturale – è tanto universale quanto precaria, Federico Ferrone dipinge un quadro di come, per un giovane sensibile e disorientato come Mattia, i confini tra scoperta personale e pericolo possano sfumare in modo insidioso.

Federico Ferrone, forte della sua esperienza nel mondo musulmano e delle sue indagini sul rapporto tra Occidente e Islam, offre un approccio che supera i cliché, ponendo al centro del racconto l’emozione, l’empatia e l’inquietudine di chi vive l’attrazione per una cultura e una fede che sembrano offrire risposte, ma che possono anche intrappolare. La storia di Mattia non è solo quella di un adolescente alla ricerca di sé, ma un riflesso del disorientamento di un’intera generazione, che fatica a trovare punti di riferimento stabili nelle istituzioni e nei valori familiari. Questo vuoto, percepito da Federico Ferrone come un fenomeno diffuso nel mondo occidentale, viene raccontato con delicatezza, lasciando spazio per interrogarsi sulle sfide identitarie che attraversano giovani come Mattia.

Nel dialogo con Ferrone, emerge l'importanza dell'amicizia come sostegno, quasi come una “famiglia elettiva” che contrasta con l’incomunicabilità e il dolore latente del nucleo familiare originario. Il film La cosa migliore non è solo un racconto di avvicinamento e distanza da una religione, ma un'esplorazione delle emozioni umane che accomunano le persone al di là delle barriere culturali o religiose.

Federico Ferrone (Ufficio stampa: Lo Scrittoio).

Intervista esclusiva a Federico Ferrone

“La cosa migliore nasce da un’esperienza personale di vita”, esordisce Federico Ferrone quando gli si chiede da cosa sia scaturito il suo film, nelle sale dal 14 novembre dopo la presentazione ad Alice nella Città. “Per diversi motivi, ho conosciuto da vicino il mondo musulmano, sono stato in Tunisia, ho studiato anche diritto islamico e ho sposato una donna la cui famiglia ha origine turca. Quando nove anni fa si è verificata l’ondata di attentati dell’Isis in Europa, mi sono accorto di un aspetto per me interessante, ovvero tra gli attentatori ci fossero anche persone che, appartenenti a background sociali, culturali ed economici differenti, si erano convertite all’islamismo nonostante fossero nate e cresciute in Europa”.

“Di fronte a tale evidenza, mi è venuta voglia di capire cosa succedesse nella loro testa e nelle loro vite”, continua Federico Ferrone. “E per farlo ho deciso, con un registro anche empatico, di approfondire cosa accade quando qualcuno a noi vicino – un amico, un fratello minore o un figlio - scivola da una situazione di apparente normalità fino alle soglie della violenza. Non era per me importante stabilire che la violenza si concretizzasse o meno: era fondamentale semmai raccontare l’impulso che la genera”.

Mattia, il protagonista del film La cosa migliore, sembra spinto verso l’Islam da un bisogno di riconoscimento della propria identità che non trova altrove, né nella musica né nel gruppo dei pari.

Mi sono posto tantissime domande sul concetto di “identità” nelle nuove generazioni, un tema attualissimo, ma non ho trovato moltissime risposte. Però, il solo porsele è già un passo avanti, soprattutto per chi come me ha deciso di indagare sul vuoto dell’Occidente e sulla difficoltà di rispecchiarsi in qualcosa. Noi esseri umani siamo animali sia individuali sia sociali, per cui per costruire una nostra identità abbiamo bisogno di supportarci l’uno con l’altro, di stare in gruppo, di sentirci consolati e di essere motivati, qualcosa che le nuove generazioni vivono molto meno rispetto alle precedenti.

Laddove un tempo esistevano centri di aggregazione identitaria come potevano essere la chiesa o i partiti, oggi non esiste più alcun punto di riferimento, soprattutto nelle province, ragione per cui ci si arrangia come si può. L’Islam in qualche modo sopperisce a tale vuoto: a un lato respingente, se vogliamo, ne contrappone uno attraente e accogliente, che abbraccia chiunque al di là delle differenze d’origine, etnia o cultura.

Il vuoto per Mattia è, del resto, qualcosa che avverte sin dalle proprie mura domestiche, per via della magnifica assenza della famiglia, ancora in preda all’elaborazione di un grave lutto.

La famiglia di Mattia, un comitato di pietra, è a sua volta in difficoltà per la perdita di un figlio. È quindi una famiglia che perso ogni riferimento, a partire dal padre interpretato da un monumentale Fabrizio Ferracane. Ex sindacalista arrivato dal sud e per certi versi un po’ maschilista, il padre è un uomo ferito che non sa processare la morte del figlio, la malattia o la fine della grande illusione sindacale. La madre, invece, prova a tenere insieme la baracca in un modo o nell’altro, pur avendo sofferto anche lei.

Tutto ciò in un giovane ipersensibile come Mattia genera sofferenza, soprattutto di fronte al naufragio anche inconscio di ogni tentativo di compiacere un padre distaccato e di allontanarsi da una madre sempre più invasiva. Ciò lo spinge inevitabilmente a cercare di “ricrearsi” una famiglia altrove – con gli amici, con i compagni di scuola, con la musica e, infine, con l’Islam.

Mi piace dire anche che più che alla famiglia in senso stretto, La cosa migliore guarda all’amicizia, ovvero a quel nucleo “familiare” che ogni individuo si costruisce negli anni per affinità, vicinanza, scelta e complicità. Forse è propria “amicizia” che ci permette di non affondare.

“Amare ed essere amati”: una frase semplicissima che, pronunciata nel film da un imam, nasconde dietro la sua apparente banalità una verità inattaccabile e universale.

Ho voluto appositamente che la figura dell’imam avesse una valenza positiva, non sono tutti che chiamano al massacro: l’imam in molti casi non è altro che un capo comunitario scelto anche in maniera informale. L’ho fatto recitare a un musicista marocchino assolutamente laico, aperto e cosmopolita, che nel leggere le battute in sceneggiatura le ha giudicate troppo monodimensionali chiedendomi di poter aggiungere quell’amare ed essere amati… la frase è sua ma dietro la sua semplicità nasconde una verità folgorante.

L’aneddoto ricorda che il cast del film La cosa migliore è composto sia da attori professionisti sia da non professionisti. Come li hai scelti?

Sin dall’inizio, non ho avuto dubbi su Luka Zunic per la parte di Mattia, rivelatosi perfetto con il suo carico anche di rabbia giovanile sulle spalle, così come Fabrizio Ferracane, che non ha bisogno di presentazioni, per quella del padre. Per la coppia di fratelli italo-marocchini Murad e Rashid ho voluto Abdessamad Bannaq, una persona che nella vita ha vissuto un percorso di radicalizzazione islamista ed è stato in carcere prima di andare incontro a un percorso di riabilitazione che lo ha trasformato oggi in una figura di riferimento autorevole, e Lawrence Hachem Ebaji, un attore che sta muovendo i suoi primi passi.

Entrambi hanno un vissuto personale che ho cercato di mettere al servizio del film stesso, facendomi aiutare anche da loro stessi che di certo avevano provato in prima persona determinate sensazioni. Spero, tra l’altro, che si evinca anche quanto c’è di vero e della loro vita o quanto fossero coinvolti.

E l’ascolto è stato fondamentale anche nel delineare i due personaggi femminili più presenti nella storia, la madre di Mattia e Laura, la sua potenziale compagna, interpretate da Giulia Valenti e da Francesca Rabbi. Da Giulia Valenti, diventata da poco mamma, ho cercato di comprendere quali fossero le reali paure di una madre mentre da Francesca Rabbi ho voluto comprendere cosa passasse realmente nella mente di una donna senza lasciarmi inficiare dal mio sguardo maschile per evitare di cadere nei cliché. Ho lasciato che fossero loro a guidarmi nella scrittura e a correggere ciò che avevo inizialmente scritto per loro.

Il poster del film La cosa migliore.

Quanto del tuo giudizio personale hai dovuto sospendere di fronte a una storia come quella raccontata?

Molto. E per farlo ho cercato un collegamento anche con la mia vita e con la mia umanità. Forse sta proprio in questo la chiave finale: per quanto il mondo musulmano con la sua frangia integralista ci possa spaventare, non è così differente dal nostro. Convivendoci, trascorrendoci del tempo e ascoltandone le storie, capisci – senza mai giustificare – come anche chi ha commesso un atto violento a un certo punto della sua vita è stato o è qualcosa di vicino a te. L’ascolto per la costruzione del film è stato fondamentale: cosa io pensassi realmente come persona non aveva importanza, dovevo sformarmi di entrare in sintonia anche coi personaggi più biechi.

Redenzione, per quanto abusata, è una delle parole chiave che potremmo usare per descrivere il percorso non solo di Mattia ma anche degli altri personaggi in scena.

Di sicuro, all’inizio della storia, Mattia è mosso dal senso di colpa, si sente come chiuso dentro a un guscio e ha per certi versi la coda di paglia perché pensa di aver sbagliato. Vorrebbe dunque trovare una soluzione per cancellare il proprio passato, qualcosa che evidentemente non può fare e che tutti noi comprendiamo per aver voluto almeno una volta rimediare ai nostri errori.

I suoi genitori cercano probabilmente redenzione dal dolore: hanno sofferto per un figlio perso e continuano a farlo per l’altro che probabilmente sta sfuggendo loro di mano… Vorrebbero semplicemente ricompattare quel nucleo familiare e tornare al passato, altro desiderio che ci accomuna tuti quanti: chi non vorrebbe ad esempio tornare a un’età in cui tutto funzionava bene e si era tutti felici. In fondo, anche l’Islam si basa sull’idea di un ritorno alla purezza, a una realtà perfetta che probabilmente non c’è mai stata.

Murad, dal canto suo, invece, vorrebbe redimersi dall’etichetta del marocchino per stereotipo inaffidabile e nullafacente, mentre suo fratello più che redenzione desidera vendetta. È strano come i due termini in realtà si avvicinino: talvolta si pensa di cercare redenzione quando in realtà tutto quello che si vuole è vendetta o viceversa.

Dai loro percorsi ciò che si evince è un’altra grande verità universale: bisogna cercare di sopravvivere con quello che si ha e con gli errori commessi. Una consapevolezza che per un ragazzo di 18 anni come Mattia è difficile da accettare, forse per lui è più facile lasciarsi andare alla tentazione di spaccare il mondo.

La cosa migliore: Le foto del film 1 / 7 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 PREV NEXT

Più che con il mondo, Mattia è in guerra con se stesso. Federico Ferrone lo è mai stato?

Ma sì, però ho avuto la fortuna della vigliaccheria per cui mi sono immedesimato in persone che volevano percorrere strade meno estreme: ho stemperato qualche impulso tramite l’osservazione. La cosa migliore è un film che ho costruito anche frequentando negli anni persone che avevano fatto l’esperienza della lotta armata in Italia e in Francia, gente che ha molto in comune con gli estremisti islamici perché mossa sempre dal tentativo universale di cercare una scorciatoia per vendicarsi o per redimersi o entrambe le cose insieme. Evidentemente, è qualcosa che mi affascina e mi interessa.

Mi ha mai accarezzato personalmente quell’idea lì? No, fondamentalmente no, ma può darsi che sia stato anche per vigliaccheria: ci vuole anche un po’ di follia, coraggio e predisposizione a prendere una pistola in mano e a mettere a rischio non solo la vita degli altri ma anche la propria.

Ma ci vuole coraggio anche nel prendere una camera in mano per dirigere un film. Cosa ti ha spinto verso la finzione dopo un passato nel documentario?

E chi lo sa? È un’esperienza ancora fresca per me. Forse a muovermi è stato il non avere l’alibi della realtà dietro cui nascondersi: scrivendo una sceneggiatura, chiamando gli attori a recitare e scegliendo come dirigerli, non puoi più nasconderti e devi accettare la responsabilità che il film è tuo, è una tua creazione. Il tempo, soprattutto per le produzioni indipendenti, è però un grande amico: essendo poco, puoi commettere degli errori ma allo stesso tempo non puoi soffermarti sulle tue paturnie e sulle tue paure.

Al di là dei racconti che ci arrivano, com’è da italiano vivere in Turchia?

Vivo a Istanbul, una città molto cosmopolita, aperta e spettacolare, dove vige ancora un’umanità che in Italia vedo sempre meno. Da italiano, sento la particolare predilizione che la gente ha per la nostra cultura: ci credono ancora un popolo di artisti e conservano l’adorazione per la nostra parte umana, mediterranea, dimenticando che anche noi siamo stati dei colonialisti. Il mio è una specie di piccolo esilio dorato per cui non potrei che parlare bene del Paese che mi ospita, sebbene riconosca le difficoltà che sta attraversando: sarei un ipocrita a non farlo ma sarei altrettanto ingiusto nel dire che, per quanto mi riguarda, senta pressioni o limitazioni alla libertà.

Qual è stata la prima parola araba che hai imparato?

Shukran, grazie.

È stato per te facile dedicarsi al cinema?

Sì, perché comunque per scelta o per indole non ho dedicato la mia vita costantemente al cinema. Ho cercato di preservare anche interessi diversi, ho lavorato per molti anni come traduttore e ho conseguito anche un dottorato, circondandomi anche di amici e di una moglie che non lavoravano nel cinema.

Cos’è che, secondo te, dovrebbe caratterizzare un buon regista oggi?

Sicuramente il desiderio di non appiattirsi al peggio che c’è. Un regista dovrebbe cercare di salire sempre quel mezzo gradino in più di onestà, curiosità e non banalità.

Meglio focalizzarsi sulla sceneggiatura o sull’estetica?

La sceneggiatura ha il vantaggio, almeno sulla carta, di rispondere a ciò che vuoi tu. Bisognerebbe poi metterla in pratica: occorrerebbe quindi scrivere già sapendo come poi portarla a termine. Ma si sa che tra lo scrivere e il girare c’è sempre uno scarto enorme, dettato a volte anche da contingenze che non dipendono dalla tua volontà e che possono allontanarti da quella realizzazione estetica che avevi in programma. Ma a volte anche un lasso di tempo enorme, che fa sì che tu non sia più chi ha scritto quella storia o che quella storia abbia bisogno di essere ridefinita.

E il lasso di tempo spesso dipende dal non trovare un produttore, chi è disposto a investire su quella storia. Ragione per cui molto spesso quando mi si pone la domanda rispondo che la più grande qualità che si deve avere per fare questo lavoro è la persistenza.

Il regista Federico Ferrone sul set del film La cosa migliore.