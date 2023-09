Fear the Night: Un addio al nubilato diventa carneficina nel film Prime Video

M aggie Q è la protagonista del film Prime Video Fear the Night, un mix di thriller e horror in cui una festa di addio al nubilato si trasforma in una sanguinosa lotta per la sopravvivenza per un gruppo di otto donne.

Prime Video propone in esclusiva dal 7 settembre il film Fear the Night, un thriller diretto da Neil LaBute. Con protagonista l’attrice Maggie Q, il film Prime Video Fear the Night propone la storia di Tess, una veterana della guerra in Iraq alle prese con la festa di addio al nubilato della sorella. I festeggiamenti sono appena cominciati quando un gruppo di intrusi li interrompe: assediano la casa e sembrano intenzionati a non lasciare testimoni. Da esperta di operazioni speciali, Tess capisce la gravità della situazione e decide di reagire dando a sua volta la caccia agli aggressori.

La trama del film

Il film Prime Video Fear the Night prende avvio con otto donne - due sorelle (Rose e Tess), una sorellastra (Beth) e cinque amiche (Mia, Bridget, Divya, Noelle ed Esther) – che partecipano a una festa di addio al nubilato in una remota fattoria a conduzione familiare sulle colline della California. Tess (Maggie Q), una veterana che ha problemi di dipendenza e una generale difficoltà ad integrarsi con le altre persone, non vuole partecipare, ma lo fa per sua sorella Rose (Highdee Kuan), la festeggiata.

Dopo aver bevuto ed essersi divertite tutto il giorno, le donne passano a godersi l'arrivo di Alfonse 8KeiLyn Durrel Jones), uno spogliarellista (che è anche il loro chef per la serata). I festeggiamenti però vengono interrotti dall'arrivo di intrusi mascherati che circondano il luogo e iniziano a scagliare frecce contro la casa e gli ospiti, uccidendo Rose.

Il resto del gruppo, guidato da Tess, inizia ad adoperarsi per sopravvivere alla notte. Molti altri moriranno nel corso delle successive otto ore - alcuni degli ospiti e alcuni degli aggressori - ma Tess rifiuta di essere una vittima e aspettare semplicemente di essere uccisa. Di volta in volta invita Beth (Kat Foster) e gli altri a reagire e cercare di rimanere in vita. Gli aggressori, guidati dal malvagio Perry (Travis Hammer) e dal suo compagno Dick (Philip Burke), giocano ad un gioco d'attesa con le donne, eliminandole silenziosamente, una per una, mentre aspettano il momento per entrare finalmente in casa e impossessarsi di un misterioso tesoro che a dire dei custodi è nascosto da qualche parte.

Il poster del film Prime Video Fear the Night.

Un film di paura

Fear the Night, il film proposto da Prime Video, mescola thriller e horror psicologico. Il perché lo spiega bene il regista Neil LaBute: “Di cosa hai paura? Il buio? Squali? Il diavolo in persona? Molti grandi film sono stati realizzati utilizzando proprio questi elementi, ma la cosa che mi spaventa sempre di più è l'ignoto. La cosa dietro l'angolo, nel mio armadio, appena fuori dalla porta. Ciò che non riesco a vedere, è ciò che mi spaventa... È l’attesa la cosa più terrificante!”.

“Oggi il “terrore” viene da noi stessi e da coloro che ci circondano: ci spaventiamo immaginando cosa stanno realmente facendo i nostri vicini e chi è quella nuova persona che si è trasferita nell’appartamento in fondo al corridoio. È molto più probabile che un cattivo fidanzato, una cattiva matrigna o un ragazzo spaventoso ci avvicinino al supermercato piuttosto che imbatterci in qualche creatura fantastica e fantasmagorica proveniente dall'aldilà”, ha proseguito il regista.

“C’è un male quotidiano che pervade la nostra vita moderna ed è semplicemente il mondo in cui viviamo. Come scrisse Jean Paul Sartre: “L’inferno sono gli altri”. Nel caso di Fear the Night, l’“Inferno” sono in realtà le persone con cui Tess sta… finché le cose non peggiorano e arrivano i cattivi. E arrivano, armati di archi, frecce e coltelli e con la voglia di uccidere, violentare e torturare, ma prima di giocare con te, di spaventarti a morte per divertimento”.

“Come Deliverance, Cani di paglia o L’ultima casa a sinistra, questo film parla di ciò che accade alle brave persone quando si confrontano con persone cattive. Questo è un film sulla sopravvivenza e sulla vita, non sul conteggio dei morti, sul sangue e sulla morte (anche se abbiamo anche un po' di questo). Spero che Fear the Night arrivi allo spettatore e si insinui dentro di lui giocando con le sue paure. Credo che li tenga sul chi va là fino alla fine e che sia il film in grado di tenerti sveglio la notte per molto tempo dopo averlo visto. Immaginate di imbattervi nel tipo di criminali più spietati e capire di doverli combattere fino alla morte e che non arriverà nessuno a salvarvi”.

