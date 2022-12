M ark Wahlberg è il protagonista del film Sky Father Stu, un dramma sincero, edificante e divertente, sulla vera storia di Stuart Long, un pugile che ha trovato redenzione diventando sacerdote.

Basato su una storia vera, il film Father Stu in onda su Sky il 4 dicembre racconta in maniera onesta la storia di un’anima persa che trova il suo scopo nella vita in un luogo del tutto inaspettato. Con un infortunio che tronca la sua carriera di pugile amatoriale, Stuart Long, interpretato da Mark Wahlberg, si trasferisce a Los Angeles in cerca di fama e successo.

Mentre inganna il tempo lavorando in un supermercato, Stu conosce Carmen (Teresa Ruiz), insegnante di una scuola cattolica domenicale che sembra immune al suo fascino da ragazzaccio. Determinato a conquistarla, Stuart da agnostico di lunga data comincia ad andare in chiesa per far colpo su di lei.

Un terribile incidente in moto, però, porta Stu a chiedersi se può usare la seconda possibilità che ha avuto per aiutare gli altri. Arriva così alla consapevolezza di essere destinato a diventare un prete cattolico. Nonostante i suoi problemi di salute, lo scetticismo dei funzionari della Chiesa e quello dei suoi genitori separati (Mel Gibson e Jacki Weaver), Stu persegue la sua vocazione con coraggio e compassione. Finirà pian piano per ispirare non solo le persone a lui più vicine ma anche tutte quelle, innumerevoli, che incontra lungo il suo cammino.

Un uomo che cambia con umiltà

A scrivere e dirigere il film Sky Father Stu è Rosalind Ross, giovane regista al suo primo lungometraggio. “Quando sono stata contattata da Mark Wahlberg per sondare il mio interesse sulla storia di Stu, d’istinto avrei voluto dire di no”, ha dichiarato. “Non era qualcosa di cui potevo scrivere perché non ne avevo i mezzi: non sono scresciuta come cattolica. Per non parlare del fatto che preferisco più scrivere di storie di guerra o di saghe epiche con una grande posta in gioco. Riflettendoci, però, mi sono resa conto che la storia di Stu non è strettamente cattolica, è universale e, per molti versi, racconta di una guerra personale. Parla delle prove implacabili e degli ostacoli insormontabili che un uomo deve affrontare mentre combatte per qualcosa più grande di lui. Ed è anche una storia d’amore, di fiducia e di devozione, tra Stu e la forza che lo sfida costantemente a mostrare la versione migliore di se stesso”.

Ha anche aggiunto: “Personalmente, vedo la storia di Stu come quella di un individuo che ha la meglio sulle ombre che lo caratterizzano, salvandosi. Avendo un figlio, mi sono chiesta cosa significhi essere un uomo nel mondo di oggi. Ho conosciuto molti uomini come lo Stu che vediamo all’inizio del film e ho visto da vicino come l’idea secolare di mascolinità impedisca la loro crescita personale. L’arrendersi è qualcosa che percepiscono come vergogna. La religione, invece, richiede un esercizio di umiltà che li spinge a chiedere aiuto. Spero che il mio film, Father Stu, aiuti gli uomini a capire che non sempre lottare in piedi è così efficace come inginocchiarsi e ammettere di avere bisogno degli altri”.

Ma Father Stu non è nelle intenzioni della regista un film dedicato solo a chi professa la religione cattolica. “Ho voluto celebrare le virtù comuni a tutte o alla maggior parte delle fedi: amore, perdono e gratitudine. Il mio è un film che rende omaggio alla straordinaria capacità di cambiamento dell’uomo. Il cambiamento non ha bisogno di riconoscimento o approvazione: è tale solo se percepito nel profondo del cuore di chi lo attua”.

La regista Rosalind Ross e l'attore Mark Wahlberg sul set di Father Stu.

Mark Wahlberg come Father Stu

Protagonista del film Sky Father Stu nei panni di Stuart Long è l’attore e produttore Mark Wahlberg, recentemente visto in Joe Bell. Wahlberg è venuto a conoscenza della storia di padre Stu in maniera del tutto casuale, come lo stesso ha ricordato: “Ero a cena con due dei sacerdoti della mia parrocchia. Padre Ed continuava a parlarmi di un film che voleva fare con me. Non ero uscito per pensare al lavoro ma per cercare qualcosa che aiutasse il mio cammino spirituale quando è venuta fuori la storia di padre Stu”.

La storia di padre Stu lo ha colpito sin da subito. A detta di tutti, l’ex pugile Stu, nato e cresciuto nel Montana, era un uomo irascibile e brusco con chiunque gli girasse intorno. Era anche brutalmente onesto ed era solito fornire notizie buone o cattive sempre con la stessa spassionata franchezza. In pratica, era la persona meno improbabile a fornire guida e conforto, come un prete deve invece fare.

In qualche modo, la storia di padre Stu è quasi parallela a quella di Wahlberg stesso, come ha candidamente confessato l’attore. “Ho sempre cercato ruoli che avessero una connessione con la mia stessa vita. Sono passato dal correre per strada da adolescente al ritrovare la mia fede da adulto. Ora, mi rendo conto che il mio scopo è aiutare gli altri che vivono situazioni come le mie a crescere”.

Passato dall’essere un rapper al divenire un attore e produttore premio Oscar, Wahlberg ha di fatto fondato la Mark Wahlberg Youth Fondation, un’organizzazione di beneficienza dedicata al miglioramento della qualità di vita dei giovani dei centri urbani. “Mi sono stati concessi doni e opportunità che mi consentono di aiutare gli altri”, ha rivelato. “Voglio condividere il coraggio e la convinzione di Stu per spingere le persone a non rinunciare mai a cercare la parte migliore di loro stessi”.

Mark Wahlberg in Father Stu.

Una rara malattia

Oltre a raccontare la redenzione del protagonista, il film Sky Father Stu offre l’occasione per accendere i fari su una malattia rara. Il percorso di Long verso il sacerdozio è stato pieno di difficoltà ma nessuna è stata così drammatica come la sua diagnosi di miosite da corpi inclusi. Si tratta di una rara malattia che indebolisce progressivamente i muscoli fino a quando non cessano di funzionare. Nonostante il deterioramento fisico causato dall’incurabile malattia, padre Stu ha continuato come un guerriero a servire i suoi parrocchiani.

In un momento storico in cui stiamo vivendo ciò che Wahlberg definisce “un deficit di speranza”, l’attore ha fortemente voluto che la storia di padre Stu fosse ascoltata e scoperta in tutto il mondo. “Le persone in gravi difficoltà hanno bisogno di qualcosa in cui credere. Padre Stu ci insegna che tutto dipende da come si guarda il mondo, con quale percezione”.

