L’attrice due volte premio Oscar è la protagonista del film Netflix Fatale – Doppio inganno, un thriller in cui si mescolano suspense, tensione ed erotismo, per mostrare che non sempre le nostre piacevoli scelte sono prive di dannose conseguenze.

Netflix propone dal 17 marzo il film Fatale – Doppio inganno. Diretto da Deon Taylor, il film Netflix Fatale – Doppio inganno è un thriller psicologico pieno di suspense, un gioco imprevedibile del gatto col topo dove un errore può cambiare la tua vita, soprattutto dopo un’avventura di una notte piena di passione.

È quello che accade a Derrick (Michael Ealy), un agente sportivo di successo, che vede la sua esistenza perfetta svanire lentamente quando scopre che la donna sexy e misteriosa per cui ha rischiato tutto è un determinato detective della polizia (Hilary Swank) che lo coinvolge nella sua ultima indagine. Mentre cerca disperatamente di rimettere insieme i pezzi, cade sempre più nella sua trappola, mettendo a rischio la sua famiglia, la sua carriera e persino la sua vita.

La trama del film

Il film Netflix Fatale – Doppio inganno vede come protagonista la vincitrice di due Oscar Hilary Swank (migliore attrice per Boys Don’t Cry e per Million Dollar Baby) nei panni della fatale seduttrice del titolo e Michael Ealy come la sua preda, un agente sportivo di successo e attraente la cui indiscrezione lo porta in un gioco mortale di gatto e topo e una lotta per tutto ciò che è mai stato importante per lui. Derrick Tyler è infatti un uomo che sembra avere tutto: un’agenzia sportiva fiorente, una bellissima moglie, Tracie (Damaris Lewis), e una maestosa casa in uno dei quartieri più esclusivi di Los Angeles. Ma qualcosa non va nel suo matrimonio; Derrick e Tracie sono in disaccordo sulle loro rispettive carriere, e Derrick sospetta che lei possa avere una relazione.

Un addio al celibato a Las Vegas offre la distrazione di cui Derrick ha tanto bisogno, accompagnato dal suo socio in affari Rafe (Mike Colter). Man mano che la festa si svolge, Derrick attira l’attenzione di una donna intrigante e, incoraggiato da Rafe, si avvicina a lei. Tra loro nasce immediatamente una chimica sessuale, poiché la misteriosa bellezza, Val (Swank), confida che Las Vegas le offre una “fuga terapeutica” dal suo lavoro ad alta tensione. Trascorrono una notte di passione sfrenata – quello che Rafe chiama una cura per sette anni di matrimonio – e Derrick ritorna il giorno successivo al suo lavoro e a casa, con la sua notte di peccato che fornisce una sveglia e una nuova determinazione a riparare il suo matrimonio in difficoltà.

Ma i problemi di Derrick stanno solo iniziando. Non molto dopo aver sembrato essere sulla strada della riconciliazione, lui e Tracie vengono svegliati da un intruso. Tra Derrick e il ladro mascherato scoppia una lotta violenta, con Derrick che rischia di essere ucciso prima che l’assalitore fugga nella notte. Poco dopo, arrivano i poliziotti, guidati dal capo investigatore del crimine, il detective Quinlan… Val Quinlan.

Derrick rimane congelato dall’incredulità di fronte al susseguirsi degli eventi, mentre Val, per le sue ragioni ancora non spiegate, inizia lentamente a stringere il cappio intorno a lui. La posta in gioco diventa ancora più alta quando Derrick sperimenta un tradimento sbalorditivo e una perdita, e Val pianifica le mosse finali nel suo gioco mortale.

Il poster del film Netflix Fatale – Doppio inganno.

Non farlo!

Fatale – Doppio inganno, film che arriva su Netflix, ha offerto a Hilary Swank un nuovo tipo di ruolo, che ha abbracciato rapidamente. “Il personaggio di Val mi ha affascinato perché mi ha permesso di esplorare ciò che ci motiva come esseri umani e fino a che punto siamo disposti ad andare per la famiglia,” ha spiegato, accennando ai motivi del suo sì al personaggio. “Era un mondo che ero entusiasta di esplorare”.

“Il film è un thriller che presenta molti colpi di scena e una energia sessuale insolita, ma le motivazioni che muovono Val sono inaspettate, ha continuato l’attrice. “Nelle prime proiezioni, mi è piaciuto vedere il pubblico impazzire quando le cose si ribaltavano sia per Val sia per Derrick.”

Michael Ealy ha dichiarato di essere stato attratto dal progetto per domanda che pone: ‘Cosa succede a una persona dopo che inizia a perdere tutto ciò a cui tiene?’. “Derrick sembra avere tutto, ma quello che ha materialmente rispetto a quello che possiede emotivamente è una dinamica affascinante. Dopo aver commesso un singolo errore, Derrick inizia a perdere tutto, e inizi a vedere di cosa è fatto”

Sia Ealy sia Swank erano entusiasti per l’opportunità di lavorare con il regista Deon Taylor. Per la sua storia, Taylor si è ispirato ai thriller ad alta tensione degli anni ’80 e ’90. “Andavo al cinema, prendevo i popcorn e mi perdevo per due ore”, ha ricordato. “Film come Attrazione Fatale e Brivido caldo erano così accattivanti e intelligenti che non potevi fare a meno di pensarci anche molto dopo aver lasciato il cinema.”

Quell’amore e apprezzamento del genere hanno portato Taylor a concepire la sua versione contemporanea. “Volevo creare un film per il pubblico di oggi che evocasse quella stessa sensazione che avevo quando ero più giovane, qualcosa che fosse intenso, spaventoso ed erotico, e far urlare allo spettatore ‘Non farlo!’. Amo davvero fare film in cui il pubblico può interagire con ciò che sta accadendo sullo schermo. Mi piace trasmettere alcuni messaggi, ma allo stesso tempo fornire sfogo e divertimento”.

Fatale – Doppio inganno: Le foto del film

1/30



2/30



3/30



4/30



5/30



6/30



7/30



8/30



9/30



10/30



11/30



12/30



13/30



14/30



15/30



16/30



17/30



18/30



19/30



20/30



21/30



22/30



23/30



24/30



25/30



26/30



27/30



28/30



29/30



30/30



PREV

NEXT