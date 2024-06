Lily Gladstone cerca la sorella scomparsa in un toccante film

N el film Fancy Dance, Lily Gladstone fa di tutto per ritrovare la sorella scomparsa e per tenere con sé la nipote denunciando la complicata esistenza delle comunità native americane.

Apple Tv+ propone dal 28 giugno in esclusiva il film Fancy Dance, con protagonista Lily Gladstone, un film che esplora la difficile situazione delle comunità indigene e la resilienza dei nativi americani. L’attrice è entrata nella storia all'inizio dell'anno come prima attrice indigena vincitrice del Golden Globe e prima nativa americana nominata agli Oscar per la sua interpretazione di Mollie Burkhart, sopravvissuta agli omicidi degli Osage in Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese.

Da quando sua sorella Wadatawi, per tutti Tawi, è scomparsa nel nulla, Jax (Gladstone) cerca di sopravvivere nella riserva Seneca-Cayuga in Oklahoma, occupandosi anche della nipote, Roki (Isabel Deroy-Olson), la figlia di Tawi. Tuttavia, di fronte al rischio di perdere l'affidamento di Roki a favore del nonno Frank (Shea Whigham), Jax vuole tenere unita la famiglia e rapisce la bambina.

"Il modo in cui le persone che vivono in comunità economicamente depresse sopravvivono e nutrono le loro famiglie non è visto come un ambiente buono e sicuro per la crescita", spiega Gladstone, di discendenza Blackfeet e Nimiipuu. "In Cayuga, la parola "zia" significa "altra madre"; quindi, in sostanza, Roki è la figlia di Jax, ma il governo non la pensa allo stesso modo. La loro non è una famiglia tradizionale o una relazione perfetta, ma è forte, amorevole e sincera".

Cosa significa essere una donna nativa americana

Jax e Roki, a mo’ di Thelma e Louise, si mettono in viaggio, sperando di trovare la madre di Roki in tempo per la fancy dance, che dà il titolo al film. Ma Jax teme il peggio. "Ogni comunità indigena ha una storia legata ai grandi temi del nostro film, come le donne indigene scomparse e assassinate", dice Gladstone. "Il motivo per cui Jax lotta così duramente per tenere con sé sua nipote è perché la madre di Roki è scomparsa e tutte le comunità indigene hanno vissuto un'epidemia di sorelle scomparse".

Mentre Jax insegna a Roki come essere "intraprendente" per sopravvivere nel loro viaggio, la ragazza impara anche cosa significa essere una donna nativa americana. "Attraverso qualsiasi altro filtro, la gente potrebbe dire: 'Guarda questa situazione orribile e disfunzionale: come possiamo entrare e salvare tutti?' Ma questo film mostra che le comunità native sono buone; siamo uniti e ci prendiamo cura l'uno dell'altro", dice Gladstone.

L’attrice si è divertita a girare il film a Tulsa con un cast e una troupe prevalentemente indigeni. “È stato incredibile; non solo l'80-90% della troupe è composta da nativi e il 100% del film è stato scritto da nativi, ma è anche finanziato da un ufficio cinematografico tribale. Non avevo mai lavorato a un progetto simile e spero che ce ne saranno altri di questo tipo".

Il poster del film Fancy Dance.

La fancy dance

La fancy dance è una delle forme più amate e popolari di danza dei nativi americani. Eseguita in occasione di grandi raduni chiamati powwows, serve a celebrare la cultura e la comunità. I partecipanti, vestiti con costumi folcloristici, si riuniscono in cerchio intorno a un tamburo, intrecciando i loro movimenti in armonia e seguendone il ritmo.

Storicamente, i nativi americani hanno subito diverse restrizioni legali alla pratica delle loro cerimonie religiose; oggi, la fancy dance ha recuperato il suo posto all'interno delle comunità indigene come potente simbolo di resilienza e orgoglio culturale.

