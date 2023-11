Tutti nel corpo di qualcun altro nel divertente film Netflix

A rriva su Netflix il film Family Switch, una divertente commedia in cui una famiglia si risveglia una mattina al centro di un caso senza precedenti: sono tutti nei panni di qualcun altro!

Family Switch è il film che Netflix propone dal 30 novembre. Commedia basata su uno dei canovacci più amati di sempre, quello di scambio di corpi, è diretto da McG e interpretato da Jennifer Garner, Ed Helms, Brady Noon ed Emma Myers.

Tratto dal libro Bedtime for Mommy di Amy Krouse-Rosenthal, il film Netflix Family Switch ci porta in casa dei Walker. Jess e Bill fanno del loro meglio per tenere unita la famiglia quando i figli crescono e diventano sempre più indipendenti e distanti. Dopo un incontro casuale con un'astrologa però, l'intera famiglia si risveglia nel corpo di un familiare diverso, la mattina del giorno più importante della propria vita. Riusciranno i Walker a ritrovare in tempo il legame che li unisce per ottenere una promozione, un colloquio per il college, un contratto discografico e un posto nella squadra di calcio?

I personaggi principali

Si dice sempre che prima di giudicare qualcuno, bisognerebbe mettersi nei panni dell’altro… ed è questo che faranno esattamente i Walker nel nuovo film Netflix Family Switch. I quattro componenti della famiglia, in una tipica atmosfera da Quel pazzo venerdì, si ritroveranno infatti dopo l’incontro con un’astrologa a scambiarsi i corpi in maniera inaspettata, con tutto il caos che ne consegue: padre con figlio, madre con figlia e neonato con cane!

Per tornare nei loro corpi, genitori e figli dovranno imparare a relazionarsi e a capirsi veramente l’uno con l’altro. Non sarà, come è facile prevedere, per loro una giornata semplice. Ma chi sono i Walker, al centro del film Netflix Family Switch?

Jennifer Garner, non nuova al genere (la ricordiamo tutti in 30 anni in un secondo), interpreta Jess, la matriarca della famiglia Walker, colei che si sveglia una mattina nei panni della figlia CC. Ed Helms è, invece, suo marito Bill, insegnante di musica in un liceo e frontman di una band rock, formata da padri: si risveglierà nel corpo del figlio Wyatt, imparando più di una lezione sulla sua famiglia.

Emma Myers porta in scena il ruolo di CC, la figlia maggiore dei Walker. Calciatrice in ascesa, è pronta a partire per il college e tutti i nodi al pettina con la madre Jess troveranno una soluzione proprio grazie allo scambio di corpi. Brady Noon presta, invece, il volto a Wyatt, il secondo figlio dei Walker. Amante della tecnologia, Wyatt è un ragazzo brillante ma, come spesso capitata, la sua intelligenza non gli rende la vita facile né con i bulli a scuola né con le ragazze.

Completano il cast principale del film Netflix Family Switch gli attori Rita Moreno (è Angelica, l’astrologa che favorisce lo scambio di corpi) e Matthias Schweighöfer (è Rolf, il vicino di casa dei Walker che, da dog trainer, è perplesso di fronte ai cambiamenti che interessano il cane della famiglia e il neonato Miles).

