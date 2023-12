Su Netflix il nuovo toccante film diretto dal figlio dello scrittore Gabriel Garcia Marquez

A l suo primo film in lingua spagnola, Rodrigo Garcia porta su Netflix Familia, una storia in cui un patriarca si confronta con i propri figli sulla possibilità di vendere l’uliveto di famiglia. Tra ricordi ed emozioni, prevarrà l’unione familiare sulle difficoltà.

Netflix propone dal 15 dicembre il film Familia, diretto dal regista Rodrigo Garcia. Al suo debutto con un film in lingua spagnola, Rodrigo Garcia è un regista particolarmente affermato a Hollywood, dove ha diretto film come Raymond & Ray, Quattro buone giornate e Albert Nobbs. Tuttavia, in pochi sanno che è anche il figlio dello scrittore Gabriel Garcia Marquez e di Mercedes Barcha Pardo, scrittrice e fondatrice della Fondazione Gabo, nata per promuovere il giornalismo in America Latina.

La trama del film

Il film Netflix Familia racconta la storia di Leo, un patriarca che ha ricevuto un’allettante offerta per l’uliveto di proprietà della sua famiglia da intere generazione. Lì Leo vive con il figlio Benny, un giovane affetto dalla sindrome di Down, ma ben presto arrivano a fargli visita anche le figlie Rebeca, Julia e Mariana. Approfittando della presenza di tutti e quattro i figli, Leo decide di parlare loro della possibilità di vendita ma è solo questione di tempo prima che i ricordi legati alla storia del posto emergano in tutti quanti e complichino la decisione da prendere.

Lasciando spazio ai ricordi e alle emozioni, Rebeca, Julia, Mariana e Benn saranno chiamati a definire il destino della loro stessa eredità e dimostrare come anche in tempi difficili non esista legame più forte dell’unione familiare. Verranno così fuori segreti, sogni, speranze e motivazioni di ogni componente della famiglia, approfondendo quanto complesse possano essere le dinamiche ma anche gli affetti, sullo sfondo degli ulivi della Valle di Guadalupe e i ricordi della defunta madre.

Il poster del film Netflix Familia.

Una storia di famiglia

Rodrigo Garcia, il regista del film Netflix Familia, in un primo momento aveva intenzione di raccontare la storia di una famiglia di origine messicana che viveva in California, pensando alla grande quantità di latinoamericani che hanno passato il confine per stabilirsi negli Stati Uniti. Tuttavia, diverse difficoltà lo hanno convinto a girare in Messico. “È una lotta continua”, ha dichiarato. “C’è molta voglia di raccontare storie latinoamericane ma quasi tutti richiedono argomenti stereotipati sull’immigrazione, sul traffico di droga o sulle tradizioni folkloristiche senza riflettere che possono esserci anche storie con protagoniste famiglia con i loro problemi e la loro quotidianità. Questa è la ragione per cui ho deciso di girare allora in Messico”.

Qui, il regista ha avuto modo di lavorare con la drammaturga Barbara Colio, che lo ha aiutato ad adattare la storia che aveva in mente e a trasferirla nella Valle di Guadalupe. “Non amo nascondermi dietro ciò di cui scrivo”, ha aggiunto Garcia. “Sebbene non ci siano riferimenti specifici sulla mia famiglia e sulla mia vita, il protagonista del film Netflix Familia è un uomo che ha, su per giù, la mia stessa età. Leo ha dunque molto di me ma non solo: durante le riprese, ho intravisto in lui delle somiglianze con mio padre da giovane”.

Familia è un film che ben cattura le difficoltà che si presentano nelle famiglie felici. E a portare in scena la famiglia di Leo è un nutrito gruppo di attori molto noti del cinema spagnolo. Recentemente visto in Bardo, Daniel Giménez Cacho interpreta Leo, un patriarca dall’animo nobile e fermo, sempre disposto ad assicurare il meglio sia alla sua famiglia sia all’uliveto a cui negli anni si è dedicato.

Nel cast del film Netflix Familia, troviamo anche le attrici Ilse Salas (è Rebeca, chiamata a dividersi tra il suo matrimonio, il suo essere madre e il confronto con le sorelle), Cassandra Ciangherotti (è Julia), Natalia Solian (per uno strano scherzo del destino, la sua Mariana è costretta a prendere un’importante decisione sulla vita del suo futuro figlio e i pregiudizi di chi più le sta vicino) e Maribel Verdù (molto più cruda di come siamo abituati a vederla nei panni di Clara). Benny ha invece il volto dell’attore Ricardo Selmen.

