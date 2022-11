Falling for Christmas: La commedia romantica di Netflix con Lindsay Lohan

L’attrice Lindsay Lohan ritorna ai film romantici grazie a Falling for Christmas, commedia targata Netflix. è una storia d’amore sullo sfondo del Natale che vede una ricca ereditiera innamorarsi del vedovo che l’ha salvata dopo un incidente sugli sci.

Falling for Christmas è il film che Netflix propone dal 10 novembre. Diretto da Janeen Damian, ha come protagonista l’attrice Lindsay Lohan, affiancata dagli attori Chord Overstreet e Jack Wagner, e racconta la storia di una viziata ereditiera che, a causa di un’amnesia, finisce sotto le cure di un affascinante proprietario di un rifugio nei giorni che precedono il Natale.

Ritorno alla commedia

“Stravagante, istintiva, affascinante”: è così che Lindsay Lohan descrive Sierra Belmont, il personaggio che interpreta nel film Netflix Falling for Christmas. La protagonista di commedie cult come Quanto è difficile essere teenager! e Mean Girls apre le danze dei film natalizi nei panni di Sierra, ricca ereditiera alberghiera.

Da poco fidanzata, Sierra Belmont rivede tutta la sua esistenza quando un incidente sugli sci le provoca una perdita totale della memoria. Per fortuna, Sierra viene curata da un vedovo operaio (Chord Overstreet) e dalla sua precoce figlioletta (Olivia Perez) proprio nei giorni che precedono il Natale. Tuttavia, le giornate in loro compagnia per Sierra non saranno tutto riposo e relax: per la prima volta, si ritroverà nelle condizioni di dover imparare a fare qualcosa.

“Il Natale è il momento dell’anno in cui tutta la famiglia si riunisce”, ha dichiarato Lohan. “E per Sierra sarà un Natale pieno di amore, come mai nella sua vita”. Per l’attrice, il film segna il ritorno al genere che ha lanciato la sua carriera. “Il film Netflix Falling for Christmas è una commedia romantica rincuorante e commovente: mi mancavano da un bel po’ storie come queste”.

Tuttavia, per le riprese, Lohan ha dovuto impegnarsi parecchio anche fisicamente. “Tutte le scene acrobatiche sono state abbastanza divertenti: non mi era mai capitato prima di far determinate cose nei miei film”, ha sottolineato ridendo. “Sono volata da una collina e ho provato a sciare bene ma non sempre ci sono riuscita. Adoro sciare ma non sono molto brava!”.

Un altro film Netflix

Diretto da Janees Damian, Falling for Christmas è solo il primo film che Lindsay Lohan ha realizzato per la Netflix. L’attrice ha infatti siglato già l’accordo per una seconda commedia romantica, sempre diretta da Damian ma con un tocco di sovrannaturale. Si tratta di Irish Wish.

Ambientato in Irlanda, Irish Wish vedrà Lohan nei panni di una damigella d’onore che esprime un desiderio magico e viene trasformata nella sposa. Si renderà conto solo dopo che potrebbe non essere ciò che vuole veramente.

