Fall: Una clip in anteprima esclusiva del film che ha tenuto l’America con il fiato sospeso

D opo il successo al box office americano, arriva anche in Italia il film Fall, diretto da Scott Mann, con due ragazze intrappolate a 700 metri d’altezza.

Fall è il nuovo film di Scott Mann, un thriller di sopravvivenza con al centro due giovani ragazze che rimangono intrappolate su una torre radio a un’altezza vertiginosa. Si preannuncia già come il titolo sorpresa dell’estate statunitense, da sempre importante per quanto riguarda gli incassi al botteghino. In Italia arriverà il 27 ottobre grazie a Bim.

Per Becky (Grace Caroline Currey) e Hunter (Virginia Gardner), le due protagoniste, la vita consiste in paure da vincere e limiti da superare. Tuttavia, dopo la morte di Dan (Mason Gooding) durante un’arrampicata sulle Montagne Rocciose, la fidanzata Becky e l’amica Hunter decidono di scalare una torre di trasmissione alta più di 700 metri per spargere le sue ceneri dalla vetta. Ma una volta giunte in cima, si ritrovano bloccate senza alcuna possibilità di discesa. Attorno a loro c’è solo il deserto e non c’è modo di chiamare i soccorsi. L’unica scelta è lottare per la sopravvivenza, anche se tutto è contro di loro.

La clip in anteprima

Il film Fall è un thriller pieno di azione, tensione e vertigini, firmato da Scott Mann, regista e sceneggiatore britannico da tempo trasferitosi a Los Angeles. “L’idea nasce dalla volontà di realizzare un cortometraggio ma il destino ha fatto sì che non si concretizzasse”, ci ha raccontato Mann. “Con Jonathan Frank, lo sceneggiatore con cui lavoro, abbiamo creduto alla storia e abbiamo deciso di ampliarla per trasformarla in un film. Ci siamo divertiti molto a metterci nei panni delle protagoniste e a vivere il loro terrore e la loro tensione. Ma abbiamo anche visto numerosi film sul tema, come Vertical Limit, Mission Impossible: Protocollo fantasma (in cui Tom Cruise scala gli oltre 800 metri del Burj Khalifa) e l’incredibile documentario Free Solo”.

TheWom.it vi offre oggi una clip in anteprima esclusiva del film Fall.