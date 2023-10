A rriva su Netflix il film Fair Play, un thriller in cui due fidanzati si ritrovano a competere per la stessa promozione in un ambiente di lavoro tossico e maschilista.

Netflix propone dal 6 ottobre il film Fair Play, un thriller a sfondo drammatico. Opera prima della regista Chloe Domont, è interpretato da Alden Ehrenreich e Phoebe Dynevor nei panni di una giovane coppia che vede sconvolto il proprio rapporto a causa di una promozione inaspettata in uno spietato fondo d’investimento. A repentaglio non sarà solo il loro fidanzamento ma anche molto altro.

“Era una storia che bruciava dentro di me da tempo e non potevo non raccontarla”, ha raccontato la regista in occasione della partecipazione del film Netflix Fair Play al recente Festival di Toronto. “Volevo fare i conti con alcuni sentimenti irrisolti che avevo in passato e rivolti in particolar modo verso tutti quegli uomini con cui sono uscita e che si sentivano minacciati dalla mia ambizione e dai miei piccoli traguardi professionali. Certe dinamiche non andrebbero mai normalizzate o giustificate”. E in Fair Play tali dinamiche arrivano a una conclusione più che estrema.

La trama del film

All’inizio del film Netflix Fair Play, Emily (Phoebe Dyvenor) e Luke (Alden Ehrenreich) sono una coppia di fidanzati che condividono un appartamento a New York e lavorano come analisti nello stesso fondo d’investimento, l’One Crest Capital, nonostante la politica aziendale richieda loro di mantenere segreta la loro relazione.

Quando per entrambi si presenta l'opportunità di una tanto attesa promozione, i messaggi una volta incoraggianti tra i due innamorati si inaspriscono e diventano sempre più cupi. Mentre nella relazione cambiano irrevocabilmente le dinamiche di potere, la coppia deve fare i conti con il vero prezzo del successo e gli snervanti limiti dell'ambizione. Mentre da un lato tenterà di placare il fidanzato, dall’altro lato Emily cercherà di dimostrare il proprio valore al capo.

Al suo debutto cinematografico, la sceneggiatrice-regista Chloe Domont crea un thriller intenso che ruota intorno a una coppia, osservando le devastanti dinamiche di genere che mettono due amanti l'uno contro l'altra in un mondo che si trasforma più velocemente delle norme che lo regolano.

Il film Netflix Fair Play mette in luce lo scomodo abbinamento tra autoaffermazione ed ego. “Molti uomini sostengono l’affermazione delle donne nelle società moderna ma gli stessi sono cresciuti con idee patriarcali che ben delineano i ruoli di genere”, ha spiegato la regista. “Ecco da dove nasce il conflitto tra uomini e donne sia nell’ambiente di lavoro sia dietro le porte delle camere da letto”.

Il poster originale del film Netflix Fair Play.

Contro ogni disparità di genere

Il film Netflix Fair Play ha per protagonisti gli attori Alden Ehrenreich (meglio conosciuto per il ruolo del giovane Han Solo nel film Solo: A Star Wars Story) e Phoebe Dyvenor (la Daphne della serie tv Bridgerton). “Quando li ho visti per la prima volta insieme, ho subito pensato che erano perfetti per i loro personaggi”, ha sottolineato la regista Chloe Domont. “Sono attori incredibilmente bravi e versatili che possono interpretare qualsiasi ruolo. E ciò che più mi intrigava era metterli alla prova con qualcosa con cui non si erano mai cimentati prima (anche una delle scene erotiche più difficili da girare di sempre, ndr): amo questo genere di sfide”.

Emily è attratta dal mondo della finanza sin da quando era bambina. È una giovane tenace e tale caratteristica le ha permesso di farsi strada in un’implacabile arena dominata dagli uomini, dagli ego spropositati e dai comportamenti poco corretti. “Sono rimasta in silenzio dopo aver letto la sceneggiatura”, ha ricordato Phoebe Dyvenor. “Esplorava in maniera lucida gli ostacoli che ogni donna incontra per raggiungere la parità sul luogo di lavoro e nelle relazioni di coppie, scontrandosi con muri difficili da far crollare”.

Insieme ai due protagonisti, nel cast del film Netflix Fair Play troviamo anche Eddie Marsan e Rich Sommer nei panni di due dei loro colleghi al fondo d’investimento. Marsan, nello specifico, interpreta Campbell, il fondatore dello One Crest Capital. “Eddie è un attore magico: ha una certa luce negli occhi che lo rende imprevedibile. Non puoi mai prevedere cosa farà o cosa dirà: con lui si sta sempre sul filo del rasoio!”, ha dichiarato la regista. “Ho scelto appositamente Wall Street come ambiente sullo sfondo per mettere in sena la tossicità e la sfacciata misoginia sui posti di lavoro: io stessa ho fatto delle ricerche per capire quali ostacoli è chiamata ad affrontare un’analista”.

