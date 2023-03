Extrapolations: Andare oltre il limite nella serie tv Apple Tv+ per combattere la crisi climatica

A rriva la serie tv Extrapolations – Oltre il limite, che in otto episodi racconta diverse storie che si intrecciano nell’arco di 33 anni. L’obiettivo è quello di riflettere sui danni che abbiamo causato al nostro pianeta grazie a un gruppo di attori di serie A capitanati da Meryl Streep.

Debutta su Apple Tv+ la serie tv antologica Extrapolations – Oltre il limite, dello scrittore, regista e produttore Scott Z. Burns. Composta da otto episodi collegati tra loro, la serie tv uscirà con i primi tre episodi il 17 marzo, seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì fino al 21 aprile.

Extrapolations - Oltre il limite è un dramma avvincente ambientato in un futuro prossimo in cui gli effetti caotici del cambiamento climatico sono diventati parte integrante della nostra vita quotidiana. Otto storie provenienti da tutto il mondo e che intrecciano amore, lavoro, fede e famiglia porteranno il pubblico a esplorare le scelte più intime, quelle in grado di cambiare la vita e che devono essere fatte quando il pianeta si trasforma più velocemente della popolazione. Ogni storia è diversa, ma la lotta per salvaguardare il nostro futuro è universale. Siamo abbastanza coraggiosi da diventare la soluzione alla nostra stessa rovina, prima che sia troppo tardi?

La serie tv Extrapolations – Oltre il limite ha come protagonisti (in ordine di apparizione): Yara Shahidi, Kit Harington, Daveed Diggs, Matthew Rhys, Heather Graham, Sienna Miller, Tahar Rahim, Meryl Streep, David Schwimmer, Neska Rose, Judd Hirsch, Cherry Jones, Edward Norton, Michael Gandolfini, Indira Varma, Diane Lane, Adarsh Gourav, Gaz Choudhry, Keri Russell, Gemma Chan, Marion Cotillard, Forest Whitaker, Hari Nef, Eiza González, Tobey Maguire, Ben Harper, Murray Bartlett e MaameYaa Boafo.

Corsa contro il tempo

Immaginate di prendere un gruppo tra i più quotati attori di Hollywood (e non solo) e di metterli insieme per offrirci una rappresentazione incisiva ma veritiera degli effetti del cambiamento climatica per una serie tv e otterrete Extrapolations – Oltre il limite, targata Apple Tv+. Talenti come quelli di Meryl Streep, Marion Cotillard, Edward Norton e di molti altri ancora, si sono messi al servizio dello showrunner Scott Z. Burns per un racconto corale in cui otto storie si intrecciano nell’arco di 33 anni.

La serie tv Extrapolations – Oltre il limite inizia nel 2037, quando lo scioglimento delle calotte glaciali polari, l’innalzamento del livello del mare, il peggioramento delle condizioni climatiche e la mancanza di acqua potabile stanno gettando nel caos il mondo intero. Rebecca Shearer (Sienna Miller), un’ambientalista incinta, resta coinvolta in un incendio boschivo e teme per la creatura che porta in grembo mentre il rabbino Marshall Zucker (Daveed Diggs) è combattuto tra la sua famiglia e l’aiuto ai rifugiati climatici. Nel frattempo, Nicholas Bilton (Kit Harrington), un magnate della tecnologia, escogita un piano per risolvere la crisi generata dalla siccità ma a quale prezzo?

“Abbiamo deciso di raccontare storie intriganti pensate per far riflettere la gente”, ha affermato Burns, produttore tra l’altro del documentario del 2006 Una scomoda verità. “In molti potrebbero dire che stiamo facendo fantascienza ma la vera fantascienza è rappresentata da tutte quelle serie tv o film che ignorano quello che sta accadendo oggi a livello ambientale: la crisi climatica non è fantasia ma realtà. Non è più una teorizzazione della scienza: tutti quanti siamo al centro di una drammatica corsa contro il tempo”.

Tra i nomi coinvolti dalla serie tv Extrapolations – Oltre il limite alcuni sono ovviamente altisonanti, a cominciare da quello della 3 volte premio Oscar Meryl Streep, che riveste i panni di Eve, la madre di Rebecca 8e che nella versione originale presta la voce anche a una megattera). “È stato per me molto gratificante che attori del loro calibro si siano prestati al racconto delle nostre storie”, ha concluso Burns. “L’unica cosa che sappiamo per certo sul futuro è che dovremo affrontarlo tutti insieme, facendo appello a tutte le nostre speranze, paure, creatività e capacità di amare per vincere il dolore”.

Extrapolations - Oltre il limite: Le foto della serie tv 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 PREV NEXT