In una nuova serie tv Prime Video, Nicole Kidman affronta una grave crisi familiare a Hong Kong

I l premio Oscar Nicole Kidman è la protagonista di Expats, la serie tv che Prime Video ha tratto da un best seller. La storia si concentra su tre donne che vivono lontano da casa a Hong Kong e si confrontano con la sottile linea di separazione tra colpevolezza e vittimismo.

Prime Video propone dal 26 gennaio la serie tv Expats. Composta da sei episodi diretti dalla regista Lulu Wang, la serie tv Prime Video Expats è ambientata nella vibrante e tumultuosa Hong Kong del 2014 e ha per protagoniste tre donne americane: Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) e Mercy (Ji-young Yoo), le cui vite si intrecciano in seguito ad un'improvvisa tragedia familiare.

Basata su un best seller di Janice Y.K. Lee, la serie tv si interroga sul privilegio ed esplora quel che accade quando la linea di demarcazione fra vittimismo e colpevolezza si fa sfumata. Completano il cast Brian Tee, nel ruolo di Clarke (marito di Margaret), e Jack Huston, nei panni di David (consorte di Hilary).

La trama della serie tv

Tre donne americane che vivono a Hong Kong sono legate per sempre da una tragedia che cambierà loro la vita nell’avvincente serie tv Prime Video Expats, basata sul romanzo del 2016 di Janice Y.K. Lee.

Diretta da Lulu Wang, la regista di The Farewell, la serie è ambientata nel 2014 e segue Margaret (Nicole Kidman), madre di tre figli, che vive una vita privilegiata, apparentemente perfetta, nella ex colonia britannica. La sua migliore amica e vicina di casa, Hilary (Sarayu Blue), è una donna in carriera che sta pianificando di ampliare la famiglia nel bel mezzo di un matrimonio che sta fallendo, mentre Mercy (Ji-young Yoo), una laureata americano-coreana che si è trasferita a Hong Kong per ricominciare da zero, lotta per fare amicizia fino a quando non si lega con Margaret. Ma, quando Margaret e la sua famiglia subiscono una perdita inconcepibile, le tre donne sono costrette a confrontarsi con la sottile linea che separa colpa e responsabilità.

Una nuova prospettiva

"È una grande narrazione, incentrata molto sulle tre donne", ha dichiarato l’attrice Nicole Kidman, la cui casa di produzione Blossom Films ha prodotto la serie tv Prime Video Expats. "Dopo aver visto The Farewell, ho realizzato che Lulu Wang doveva essere la persona giusta per raccontare questa storia, in quanto poteva farlo dal punto di vista di una cino-americana. Ha anche una notevole comprensione dell'umorismo oltre che del dolore. Ma questa è una serie tv insolita: è molto più cinematografica e non segue una narrazione lineare".

Il quinto episodio della serie tv Prime Video Expats adotta un approccio diverso concentrandosi sulle lavoratrici domestiche filippine, chiamate 'aiutanti'. Qui, le storie delle aiutanti di Margaret e Hilary - Essie (Ruby Ruiz) e Puri (Amelyn Pardenilla) - si svolgono su uno sfondo politicamente tumultuoso di proteste.

"Quando Nicole mi ha proposto Expats, ho detto subito sì perché da sempre sento un profondo legame con Hong Kong", ha sottolineato la regista Wang, che è nata a Pechino ma vive negli Stati Uniti. "Pensavo anche che la storia catturasse l'amicizia e il dolore in un modo che non avevo mai visto prima. Ma l'episodio cinque è il mio modo di capovolgere la prospettiva. I personaggi secondari diventano centrali, e volevo dare a questa prospettiva il tempo e lo spazio che meritava".

