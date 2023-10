Everything Now, la serie tv Netflix che affronta i disordini alimentari e la salute mentale

A pproda su Netflix la serie tv Everything Now, un dramma che in otto episodi racconta il ritorno alla vita normale di una sedicenne guarita dall’anoressia e decisa a riprendersi ciò che ha perso.

Netflix propone dal 5 ottobre la serie tv in otto episodi Everything Now. Creata da Ripley Parker e con protagonista la lanciatissima attrice Sophie Wilde (nei nostri cinema con il terrificante Talk to Me), Everything Now racconta la storia della sedicenne Mia Polanco, un’adolescente londinese che torna a casa dopo essersi ripresa da un disturbo alimentare, l’anoressia, e si ritrova catapultata nella quotidianità dei ragazzi della sua età rendendosi conto di aver perso alcune delle tappe cruciali.

Chi ha amato le storie di Sex Education e Heartstopper, troverà nella serie tv Everything Now motivi di interesse, soprattutto per come guarda al mondo dell’adolescenza e al processo di formazione e crescita che porta all’età adulta.

La trama della serie tv

La serie tv Netflix Everything Now comincia nel momento in cui la sedicenne Mia (Sophie Wide) torna a casa dopo un lungo periodo di ricovero per un disturbo alimentare, si ritrova di nuovo nel caotico mondo delle scuole superiori e scopre che gli altri hanno proseguito la loro vita da adolescenti senza di lei.

Armata di una lista dei desideri in continua evoluzione, tre migliori amici e una nuova cotta, Mia si butta a capofitto in un mondo di appuntamenti, feste e primi baci, scoprendo presto che non tutto nella vita può essere pianificato.

“Lo spunto iniziale ci ha permesso di concentrarci su temi particolarmente complessi come la salute mentale”, ha rivelato Ripley Parker, la showrunner della serie tv Netflix Everything Now. “Molti adolescenti inglesi e non solo stanno facendo i conti con problemi che fino a qualche anno fa venivano sottaciuti come la cattiva relazione con il cibo e l’immagine distorta del proprio corpo. Abbiamo trovato opportuno affrontare la questione con tutte le sue conseguenze nella vita di tutti i giorni”.

Il poster della serie tv Netflix Everything Now.

Il cast

A dirigere gli episodi della serie tv Netflix Everything Now sono quattro registi, tre donne e un uomo: Alyssa McClelland, Dionne Edwards, Laura Steinel e Charlie Manton. Ma il peso della storia è tutto sulle spalle dell’attrice australiana Sophie Wilde nei panni di Mia. Considerata come uno degli astri emergenti del cinema, Wilde è anche la protagonista femminile della serie tv Tom Jones, in onda in questi giorni su Sky.

Nel cast, nei panni delle amiche di Mia troviamo anche le attrici Lauryn Ajufo e Niamh McCormack. I genitori di Mia hanno invece il volto di Vivienne Acheampong e Alex Hassell mentre il fratello Alex è portato in scena da Sam Reuben. Il dottor Nell ha, infine, le fattezze di Stephen Fry, attore che di certo non ha bisogno di presentazione.

