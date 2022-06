Tutto quello che sanno sull’amore quattro millennial in una nuova serie tv

Q uattro migliori amiche sono le protagoniste della nuova serie tv Everything I Know about Love, prossimamente anche in Italia. Tratta da un best seller di Dolly Alderton, racconta la loro vita a Londra e i loro amori.

Everything I Know about Love è la serie tv che vedremo prossimamente in Italia grazie a Sky. Trae spunto dal libro Tutto quello che so dell’amore pubblicato da Dolly Alderton nel 2018. In partenza il 7 giugno in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, la serie tv racconta nelle sue sette puntate le vicende di quattro millennial che condividono la stessa casa nella Londra del 2012. Le amiche vivono una serie di appuntamenti, flirt, dolori e umiliazioni, che rimettono in discussione la loro stessa idea di amore platonico e romantico.

Diretta dalla regista China Moo-Young, la serie tv Everything I Know about Love offre anche dei flashback che ci portano direttamente ai primi anni Novanta, mostrando l’infanzia e le prime fasi dell’amicizia tra le due principali protagoniste, Maggie e Birdy.

Il libro di Dolly Alderton

Dolly Alderton ha sempre scritto ma il successo per lei è arrivato nel 2018 grazie alla pubblicazione di Tutto quello che so sull’amore, un libro di memorie e ricordi in cui ripercorreva la propria esperienza in campo sentimentale. Dalla memorabile copertina in cui si depennavano le parole party, amici, lavoro e vita, lasciando solo l’amore, già si intuiva qual era il tema da lei affrontato e ora approdato nella serie tv Everything I Know about Love.

Finito nelle classiche di vendita di molti Paesi nel mondo, il libro era un nostalgico tuffo nei ricordi che esplorava come fosse la vita di una millennial ventenne a Londra. Alderton parla di appuntamenti non certo felici, di amicizie destinate a durare tutta la vita, di ricerca del lavoro, di sbronze e di auto sabotaggio. Finiva così per sottolineare come quella di una giovane millennial fosse un’esistenza segnata da profonda incertezza, soprattutto in campo sentimentale.

A distanza di anni dalla pubblicazione, è stata la stessa Alderton a volar trasformare il libro nella serie tv Everything I Know about Love scrivendo la sceneggiatura delle sette puntate previste. Del resto, si era già cimentata con la narrativa scrivendo nel 2020 il suo primo romanzo di finzione, Ghosts (mai tradotto in italiano).

Emma Appleton in Every Things I Know about Love.

La serie tv

La serie tv Everything I Know about Love è incentrata su Maggie (Emma Appleton) e Birdy (Bel Powley), migliori amiche sin dai tempi dell’infanzia. Le due si trasferiscono in una casa a Londra condivisa con le compagne di università Nell (Marli Siu) e Amara (Aliyah Odoffin). Le quattro ragazze sperano che la loro vita cominci a ruotare intorno a serate epiche, relazioni amorose e appassionate e nuove brillanti opportunità professionali.

Tuttavia, la realtà non sempre è all’altezza delle aspettative. Maggie finisce con l’avere una frustrante relazione occasionale con il musicista Street mentre le opportunità di lavoro per lei e Birdy si traducono in giornate di volantinaggio con indosso strani costumi.

Per via dell’ambientazione nel 2012, il cast della serie tv si è ritrovato a tornare indietro nel tempo con i ricordi mentre fronteggiava le scelte di moda e i gusti musicali di ogni personaggio. “Avevo vent’anni nel 2012”, ha ricordato Bel Powley, “e alcuni dei vestiti che ho indossato per la serie erano capi che ho effettivamente portato allora: era abbastanza folle!”.

Bel Powley ed Emma Appleton in Everything I Know about Love.

Un’amicizia tutta al femminile

Mentre le protagoniste si impegnano in varie relazioni sentimentali, la storia d’amore più importante della serie tv Everything I Know about Love è probabilmente quella tra le quattro stesse protagoniste. Le puntate raccontano infatti di un lato dell’amicizia femminile che molto spesso non viene rappresentato sullo schermo. “Solitamente vediamo le relazioni d’amore con i loro alti e bassi ma mai relazioni d’amicizia così forti… le ragazze vengono descritte come str**ze o dispettose se litigano quando invece la discussione fa parte di qualsiasi relazione sana quando si cresce insieme”, ha evidenziato l’attrice Marli Siu.

“Speriamo che la serie dimostri come l’amore romantico, fantastico per carità, non sia qualcosa che ci deve accompagnare per la vita”, ha dichiarato Emma Appleton. “Ogni relazione ha la sua importanza. Quando non si ha tempo per una relazione sentimentale, dovremmo imparare a sentirci appagate da quelle amicali”.

Everything I Know about Love: Le foto della serie tv 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 BBC 7/7 PREV NEXT