M ika condurrà l'Eurovision Song Contest 2022 che si terrà a Torino: la conferma della Rai per l'evento europeo più atteso.

L’Eurovision Song Contest 2022 sarà a Torino e verrà condotto da Mika. Ad annunciarlo è stata proprio la Rai che, dopo mesi di attesa e incertezza, ha fatto la sua scelta: l’evento europeo si terrà nel capoluogo del Piemonte. La città della Mole è riuscita a superare le altre contendenti, da Milano a Bologna, sino a Rimini e Pesaro. Per la candidatura si erano presentate anche Roma, Genova, Alessandria, Sanremo, Acireale e Palazzolo Acreide, che erano state però escluse già durante una prima selezione.

Eurovision 22 a Torino: i motivi della scelta

Il capoluogo torinese era stato proposto dall’ex sindaca Chiara Appendino, che aveva indicato il PalaAlpitour come luogo perfetto per la manifestazione, mettendo a disposizione un budget di sette milioni di euro stanziati da Regione, Camera di Commercio e Comune. Organizzato a Rotterdam nel 2021, l’Eurovision aveva visto trionfare i Måneskin, già vincitori di Sanremo. La vittoria della band romana aveva assicurato non solo grande prestigio all’Italia, ma anche la possibilità di organizzare la kermesse canora nel 2022 (come recita il regolamento). Da quel momento era partita una corsa contro il tempo per trovare la location giusta, con tantissime città italiane che si erano candidate.

Mika conduttore dell'Eurovision Song Contest 2022

Chi condurrà l’Eurovision Song Contest 2022? Nonostante alcune smentite, sembra confermata l’indiscrezione secondo cui al timone della manifestazione ci sarà Mika. Nei giorni scorsi Gabriele Corsi, durante una diretta su Radio Deejay nel programma Chiamate Roma Triuno Triuno, si era lasciato sfuggire la notizia. “Salutiamo Mika che sta conducendo X Factor e che sta per condurre l’Eurovision. Ops, ci è sfuggito”, aveva detto.

Il cantante è attualmente impegnato con i Bootcamp di X Factor dove riveste il ruolo di giudice accanto a Emma Marrone, Manuel Agnelli ed Hell Raton. Nello show, Mika ha dimostrato la sua grande competenza e la capacità di saper esprimere con il sorriso anche opinioni impopolari. Inflessibile e talentuoso, l’artista ha giudicato centinaia di artisti, fra giudizi implacabili e commozione. Ora che il programma è entrato nel vivo, l’adrenalina è alta. Per ogni roster infatti i concorrenti si riducono da 12 a 5, mentre i Live inizieranno ufficialmente il 28 ottobre su Sky Uno e su NOW in streaming.

E se Mika non ha ancora commentato l’Eurovision Song Contest 2022 a Torino, sembra ormai ufficiale la sua conduzione. Il cantante sarebbe riuscito a superare Alessandro Cattelan, anche lui in lizza per guidare l’evento europeo più atteso per il prossimo anno.