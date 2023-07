Essere Moana Pozzi: la donna, il mito e i misteri – Intervista esclusiva a Flavia Triggiani e Marina Loi

D iscovery+ propone in anteprima esclusiva la docu-serie Essere Moana, in onda in autunno su Nove. La vita, le ombre e i misteri di Moana Pozzi, la regina indiscussa del mondo del porno, sono indagati dalle sue signore del crime italiano: Flavia Triggiani e Marina Loi. Le abbiamo intervistate in esclusiva.

Arriva in anteprima su Discovery+ sabato 29 luglio e sabato 5 agosto, e a settembre su Nove, Essere Moana, la docu-serie prodotta da Verve Media Company per Warner Bros. Discovery, che racconta la vita di Moana Pozzi, un’icona di bellezza, sensualità e potere che ha accompagnato la storia italiana per più di dieci anni.

Chi è veramente Moana Pozzi, una donna diventata mito? Eros e Thanatos si intrecciano nel suo destino, segnato da una morte sulla quale aleggia ancora il mistero: Moana è morta davvero o ha scelto di sparire perché esausta di una vita vissuta sempre al limite? Sono queste le domande principali a cui hanno lavorato Flavia Triggiani e Marina Loi, le signore del crime italiano (“ma a noi l’etichetta sta un po’ stretta”, ci confidano).

Composta da due puntate, Essere Moana è dedicata a un personaggio senza tempo, una pornostar che, da sogno erotico degli italiani, è arrivata a custodire segreti che sono stati svelati solo dopo la sua scomparsa, incarnando il potere in tutte le sue sfaccettature, un potere ampio, ottenuto attraverso la seduzione, ma anche grazie alla capacità di attivare e di curare un fitto intreccio di rapporti con la politica, con lo spettacolo, con la cultura e con l’economia.

Una carrellata di testimonianze di colleghe e colleghi, ma anche attori, scrittori, giornalisti, critici cinematografici, sociologi, tra cui Antonio Di Ciesco (marito di Moana), Eva Henger (ex moglie di Riccardo Scicchi, produttore di Moana), Rocco Siffredi, Vittorio Sgarbi, Fulvio Abbate, Antonio Dipollina e Anselma Dell’Olio, solo per citarne alcuni. Un coro di voci per raccontare i tanti volti di Moana in un contesto storico ben preciso, quello degli anni ‘80, l’era dell’edonismo più sfrenato e del lusso ostentato, che ha totalmente segnato un cambio di rotta nell’immagine della donna. Con Euridice Axen che interpreta Moana Pozzi con delle suggestioni tratte dal libro La filosofia di Moana.

Essere Moana ripercorre tutte le fasi della vita di Moana, a partire dall’appartenenza borghese della sua famiglia, passando per gli esordi nel mondo dello spettacolo fino al boom nell’industria del porno e alla morte, nel 1994, all’Ospedale Hotel de Dieu di Lione. Di questo e molto altro abbiamo parlato con Flavia Triggiani e Marina Loi, che per la docu-serie hanno potuto contare su un corpus ampio di materiale in cui destreggiarsi: film, immagini televisive e, soprattutto, archivi privati.

Intervista esclusiva a Flavia Triggiana e Marina Loi

“Stiamo lavorando in questo momento a due progetti tra loro molto diversi: un documentario sul caso dell’imam Abu Omar, un film che uscirà al cinema, e una docuserie per Mediaset su Piero Armenti, noto per la pagina social Il mio viaggio a New York”, mi rispondono quasi in coro Flavia Triggiani e Marina Loi quando faccio notare loro che leggo spesso il loro nome in giro.

“Seppur diversi tra loro, rappresentano sempre delle sfide. Come lo è stato anche Essere Moana, che ha richiesto un lavoro non indifferente. Abbiamo avuto la fortuna di avere avuto accesso anche a molti archivi privati e, dunque, a materiale esclusivo. E, personalmente, ho visto anche molti dei suoi film per capire chi fosse in una stanza in cui spesso ero l’unica donna”, ci rivela Flavia Triggiani pensando anche all’imbarazzo della situazione.

Perché realizzare un progetto come Essere Moana, in cui si ripercorre la storia di Moana Pozzi a quasi trent’anni dalla sua morte spiegando molti dei misteri che la circondano?

Perché la figura di Moana Pozzi, oltre a essere entrata nell’immaginario collettivo, è più viva che mai. Ce ne siamo rese maggiormente conto mentre intervistavamo coloro che l’hanno conosciuta (come il giornalista Marco Gregoretti, che è stato suo amico ed è anche uno degli autori della docuserie) o le persone che a vario titolo hanno avuto a che fare con lei (tra cui anche Eva Henger, moglie di Riccardo Scicchi).

Moana Pozzi è viva non solo in loro o nella memoria di chi ha vissuto la sua epopea ma anche in molti giovani di oggi: è incredibile come sia conosciuta anche dai ragazzi che non erano ancora nati quando lei calcava le scene. È qualcosa che accade solamente quando da personaggio ci si trasforma in icona e Moana Pozzi oggi è un’icona: non è solo un punto fermo per il mondo della pornografia di ieri e di oggi ma lo è anche per la cultura in generale.

Uno degli intervistati che ha anche un’attività legata al settore dell’hard ci raccontava che ancora oggi continuano a essere richiestissimi i video con Moana protagonista. Ci si può facilmente rendere conto di quanto il culto sia ancora forte facendo una semplice ricerca su internet: il suo libro, La filosofia di Moana, è diventato un oggetto da collezione dal valore quasi esagerato.

Moana Pozzi.

Tanti sono i falsi miti e le false leggende che ruotano intorno a Moana Pozzi. Così come tanti sono i segreti che lei stessa ha contribuito ad alimentare.

Ciò che era interessante per noi era soffermarsi proprio sui tanti segreti e sui tanti misteri che aleggiano sulla vita della donna Moana. Segreti che non sono mai stati svelati fino a oggi… In Essere Moana, ci concentriamo anche su quel pezzo di storia italiana a cavallo di due decenni e due repubbliche di cui Moana è stata indiscussa protagonista: andiamo infatti a svelare anche il suo rapporto con il potere e con i poteri forti. Alcuni dubbi rimarranno sempre perché nessuno sarà mai in grado di scioglierli: uno riguarda ad esempio la sua presunta attività di Mata Hari, di spia dei Servizi Segreti.

Tra i tanti svelati, invece, il pubblico avrà modo di scoprire la verità sul suo matrimonio segreto a Las Vegas, dal momento che abbiamo intervistato il marito. Per noi, è stato affascinante andare alla scoperta del lato umano del mito e raccontarlo.

Moana Pozzi ha, senza dubbio alcuno, goduto dei favori della Prima Repubblica.

Ma non solo. Ha cercato lei stessa di far politica candidandosi con il Partito dell’Amore e rivelandosi in qualche modo anticipatrice di molti dei temi che una certa politica che verrà in futuro. I suoi propositi politici erano più seri rispetto a quelli di Ilona Staller che si fondavano invece maggiormente sul discorso intorno alla sessualità. Certo, i suoi discorsi erano molto semplici ma contenevano comunque dei messaggi che hanno anticipato i tempi. Il partito di per sé non ebbe successo perché non era così ben strutturato come il Partito Radicale di Pannella a cui faceva riferimento Cicciolina ma lei personalmente ricevette moltissime preferenze.

Moana Pozzi è morta nel 1994, a pochi mesi dalla fuga di Craxi ad Hammamet. Strana coincidenza che nella docuserie Essere Moana solleva anche qualche dubbio.

Il nostro lavoro è anche quello di insinuare dubbi, nonostante non sia poi semplice avere delle risposte. I dubbi, in questo caso, nascono da alcuni dati di fatto. Nessuno vuole negare che Moana Pozzi sia realmente morta ma la data del suo decesso non è certa, nessuno ha visto il suo cadavere e sono stati ritrovati dei biglietti aerei per la tratta Lione-Hammamet. Tutte strane coincidenze.

Il mito di Moana è stato alimentato nel tempo e ha assurto lo stesso livello di quello di alcuni personaggi statunitensi come Elvis Presley, Marilyn Monroe o Michael Jackson.

Come loro, Moana era una star. Sin dagli esordi, era determinata a diventare una star a tutti i costi. Non c’era riuscita con il cinema classico e ha puntato sul porno, un genere che la rendeva più libera per svariate ragioni. Amava creare scandalo e crediamo che dipendesse anche dall’educazione che aveva ricevuto.

Tra l’altro, la sua voglia di scandalo ed esibizionismo poco si sposava con la sua vita privata quasi “monastica”. Pur di fuggire agli sguardi indiscreti, viveva un’esistenza privata da reclusa in casa propria.

Moana è stata molto abile a sfruttare la sua esteriorità tanto quando lo è stata a preservare la sua sfera intima. Basti ricordare come solo dopo la sua morte è uscita la notizia che colui che tutti ritenevano suo fratello poteva in realtà essere suo figlio. Ma su quest’aspetto i dubbi continueranno a esistere in eterno. L’unica certezza è che non è suo fratello ma un altro tipo di “familiare”: se sia figlio di Moana o della sorella Baby Pozzi nessuno lo saprà mai. Oppure si pensi a come abbia tenuto segreto il matrimonio: quello che era il marito veniva presentato a tutti come un suo collaboratore. Da donna intelligente, che aveva letto e studiato molto, manteneva per sé la sua interiorità, contrariamente a quanto avviene oggi dove la vera pornografia non è quella del corpo ma quella che porta a svelare tutti i particolari più intimi delle vite private.

Si dice che tale dicotomia Moana Pozzi la portasse anche sul lavoro. Non mancano le testimonianze di chi la ricorda come algida.

Su Moana, da questo punto di vista, esistono pareri contrastanti. C’è chi racconta che a lei piacesse concedersi ai suoi partner in scena e chi invece la ricorda come una persona algida. Non dimentichiamo però che Moana Pozzi era anche una ragazza della buona borghesia che aveva studiato dalle suore. La parabola di Moana è incredibile da questa prospettiva: è piena di tante sfaccettature.

Su una cosa però tutti concordano: Moana era una donna elegantissima, libera e coraggiosa. Si dice che durante la sua permanenza negli Stati Uniti non si sia tirata indietro anche a scene molto forti dicendo a chi l’accompagnava “Voglio vedere fin dove arriva l’orrore”. Così come nessuno può negare come sia stata in grado di ribaltare l’immagine della donna: è riuscita a essere una “dominatrice”, non in senso sadomaso ovviamente. Era lei che sceglieva e decideva per lei in piena libertà, senza nessuna sottomissione al porno: non era stata costretta a sceglierlo per bisogno, anche a costo di dare un grosso dolore ai genitori. Amava non dover dipendere da nessuno, essere libera e anche guadagnare: al denaro dava un grosso peso.

Moana Pozzi.

Possiamo considerare Moana Pozzi come uno dei primi e forti esempi di autodeterminazione femminile per come la intendiamo oggi?

Nel suo piccolo e a modo suo, anche lei ha rivoluzionato il ruolo della donna, chiaramente in maniera diversa da chi ha lottato per determinati diritti. Come si diceva, ha scelto lei consapevolmente il mondo del porno, un mondo che è riuscita a dominare senza condizionamenti esterni alla sua volontà. Rispetto ad altre colleghe, è stata la prima star del porno a entrare tranquillamente nelle case delle famiglie proprio per il suo modo di porsi in maniera soave ed elegante. Veniva spesso invitata dalla televisione e ancora oggi si racconta come si rimanesse abbagliati di fronte alla sua presenza e al suo modo di parlare, con cognizione di causa ma seducente.

Chiaramente in tv c’è arrivata grazie a certe frequentazioni. Moana era brava a tessere le sue reti con il mondo della politica, della cultura, dello spettacolo e anche della religione, intessendo relazioni che andavano da Craxi, per l’appunto, a Mario Schifano. Aveva tutte le carte in regola per frequentare i salotti buoni, la sua bellezza bucava lo schermo e i suoi modi erano sempre gentili. Certo, spesso finiva per dire delle ovvietà o delle cose molto ingenue quando lei era tutto fuorché ingenua. Era una donna che ci sapeva fare, dotata di un fascino che faceva impazzire chi la conosceva: il suo voler essere libera contribuiva a renderla oggetto di bramosia degli uomini. Poter catturare la donna che non vuole dipendere dall’uomo è il sogno di ogni predatore.

Le armi a disposizione di Moana erano tante. E sicuramente dietro c’era anche uno studio ben preciso. C’è anche chi ci ha raccontato che era anche una brava casalinga o brava a cucinare: era l’immagine della donna perfetta e forse per questo è diventata il sogno erotico degli Italiani: in quel momento, in poche erano come lei.

Moana Pozzi.

Qual è secondo voi il prezzo più alto che ha dovuto pagare per preservare la sua libertà?

FT: Quello di non aver avuto una vera famiglia o dei figli. Ovviamente, non l’ho conosciuta ma è quello che ho potuto percepire attraverso le dichiarazioni, le interviste e lo studio fatto anche grazie all’ausilio degli archivi privati. Anche perché forse la famiglia è stata da sempre tutto ciò che le è mancato. Se pensiamo che anche la sorella è approdata al mondo del porno, forse c’era qualcosa nella sua famiglia d’origine che non quadrava. Ma è ovviamente un’ipotesi.

ML: Io, invece, la penso diversamente. Credo che non abbia sacrificato nulla perché sin da giovanissima si è dimostrata molto determinata nel volere il successo. Non credo che sia mai neanche arrivata al momento di potersi guardare indietro e capire cosa avesse costruito oltre a quello che aveva realizzato proprio perché è morta giovanissima, all’apice della sua carriera. Quindi, ritengo che non abbia nemmeno avuto il tempo di avere rimpianti o rimorsi. Non penso che avrebbe mai rinunciato al successo per un figlio, che avrebbe anche intaccato quel corpo così perfetto che aveva ricercato e ottenuto ricorrendo anche a interventi di chirurgia estetica mirati.

È stata una donna che s’è goduta al 100% quello che si era costruita e che amava il bello, circondandosi anche di oggetti di un certo valore. Le nostre sono ovviamente considerazioni: non ci sono giudizi morali. È anche la cifra da sempre del nostro modo di lavorare. Ha sicuramente riposizionato la figura della donna ma non nel modo in cui lo intendo io: non per questo però non la considero un personaggio fantastico o materia favolosa per una narrazione. Ogni giorno scopro su di lei qualcosa di nuova ma ogni volta non posso non considerare quanto fosse una persona contraddittoria, in grado di unire aspetti diversi e contrari per ottenere ciò che voleva. Nonostante le tante anime che racchiudeva, è stata molto coerente con se stessa, centratissima e concentratissima.

Amo ciò che è altro da me e approvo la sua diversità ma, se dovessi scegliere, non sarebbe lei la mia icona. Anche per certi messaggi che lanciava. Diceva tra le altre cose che la vera pornografia era il non mantenere il corpo sempre perfetto, motivo per cui tendeva sempre alla perfezione. Non avrebbe forse mai accettato l’idea di invecchiare e in qualche modo è riuscita a rimanere eterna: la sua peggiore punizione sarebbe stata forse arrivare a settant’anni e non riconoscersi mentre la morte ha fatto sì che la sua bellezza, per lei un valore, resterà sempre giovane.

Sono convinta che a lei piacesse dare piacere, le ritornava indietro una sorta di doppia gratificazione. A suo modo, è stata anche una “strana” femminista: una volta che noi donne ci siamo riappropriate del nostro corpo, ci facciamo quello che vogliamo e ci guadagniamo noi.

