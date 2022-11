Erasmo: “Semplicemente incasinato” – Videointervista esclusiva

E rasmo debutta nel mondo discografico con l’album Incasinato, sette tracce tra rap e cantautorato in cui svela il suo mondo e chi è. Lo abbiamo videointervistato in esclusiva.

Esce oggi, venerdì 25 novembre, Incasinato, l’album d’esordio di Erasmo (Last Floor Studio/Feiyr). Giovanissimo artista pugliese, Erasmo (Greco) si presenta al pubblico con 7 tracce caratterizzate da un rap con influenze rock e cantautorali, quasi tutte completamente suonate.

Nate quasi tutte con una scrittura chitarra e voce e con la volontà di valorizzare la musica analogica, le canzoni presentano l’universo di Erasmo (Greco), che dopo un periodo particolare della sua vita ha sentito la necessità di fare davvero sul serio e di far uscire la musica che faceva.

Incasinato è stato preceduto dal singolo Mai mai, "la canzone più carismatica ed energica all’interno dell’album", come l'ha definita Erasmo. Al video, prende parte l'attore Cosimo Longo, apprezzato nella serie tv Skam.

23 anni, Erasmo (Greco) presenta un’idea diversa di “rappare”. E lo si evince ascoltando una dopo l’altra le sette canzoni dell’album, una carta d’identità che non ha paura di mostrare i suoi tratti distintivi. Dall’amore di Occhi verdi all’ironia di Influencer, passando per la gioiosità di Quella dance, Erasmo (Greco) invita all’ascolto di un universo variopinto, ora semplice ora complicato.

TheWom.it ha raggiunto Erasmo per farsi raccontare dalla sua voce chi è e come sono nate le canzoni. Ma non solo: durante la videointervista esclusiva, Erasmo ha ripercorso anche la sua esistenza di giovane che, con un’immagine davvero molto pulita, ha le idee chiare su cosa vuole per il suo futuro.

VIDEOINTERVISTA ESCLUSIVA A ERASMO GRECO

La copertina di Incasinato, l'album di Erasmo.