Megan Montaner come Serena Rossi, sposa per procura in una nuova serie tv

A rriverà presto anche in Italia la serie tv Entre Tierras, remake spagnolo di La sposa, successo italiano con Serena Rossi. La protagonista è Megan Montaner, l’amata Pepa di Il Segreto. Ve la raccontiamo in anteprima.

Entre Tierras è la nuova serie tv con Megan Montaner che vedremo presto anche in Italia. Liberamente ispirato alla serie tv italiana con Serena Rossi La sposa, Entre Tierras è un dramma emotivo ambientato nella Spagna degli anni Sessanta, in cui una eroina come tante lascerà dietro di sé i propri sogni e abbandonerà le proprie aspirazioni sacrificandosi per la sua famiglia. La fiction, composta da 10 episodi della durata di 50 minuti ciascuno, è stata girata in varie località di Castilla-La Mancha e anche ad Almería.

Con Megan Montaner, nel cast della serie tv Entre Tierras, troviamo anche Unax Ugalde, Juanjo Puigcorbé, Carlos Serrano, Begoña Maestre, Llorenç Gonzalez, Inma Cuevas, Belén Écija, Magdalena Tejado, Mateo Medina, Clara Garrido, Martín Abelló Sevillano, Inma Pérez-Quirós, Gonzalo Kindelán e Malena Gutiérrez, tra gli altri.

La trama della serie tv

La serie tv Entre Tierras ha al suo centro Maria (Megan Montaner), una donna andalusa dedita a prendersi cura della sua famiglia da quando suo padre è morto. Maria decide di sacrificarsi per i suoi cari e accetta di sposare un proprietario terriero che arriva nel suo paese in cerca di moglie.

Lascia così la sua terra, la sua famiglia e la promessa di un amore, che ha sarebbe tornarto dalla Germania per sposarla (ma sono passati anni senza sue notizie e Maria, oramai più che trentenne, ha perso ogni speranza). Quello che Maria ignora è che il matrimonio celebrato tra lei e il maturo proprietario terriero è un matrimonio per procura e che in realtà ha sposato Manuel (Unax Ugalde), l’unico nipote di Ramón (Juanjo Puigcorbé), che in quel momento non conosce l’inganno che suo zio gli ha teso.

Nella Mancha, Maria si trova di fronte a una terra diversa, al rifiuto iniziale dei contadini e delle lavoratrici giornaliere che guardano con riserva alla nuova moglie del padrone, ma soprattutto deve confrontarsi con Manuel, un marito tormentato. Prima che il matrimonio venga consumato, riapparirà nella sua vita anche José (Carlos Serrano), il fidanzato emigrato che è disposto a tutto.

Il poster originale della serie tv Entre Tierras.

I personaggi principali

Conosciamo da vicino i personaggi che popolano la serie tv Entre Tierras.

Megan Montaner è Maria Rodríguez

Ha rinunciato a partire con il suo ragazzo in Germania per prendersi cura dei suoi cari e, dopo tanto tempo senza sue notizie, ha perso ogni speranza che ritorni. È una donna avanti per il tempo in cui vive: responsabile, protettiva, coraggiosa e determinata. Le piace cantare, ha imparato il mestiere di parrucchiera e non ha paura del lavoro. Educata al sacrificio e devota alla famiglia, svilupperà il suo coraggio e le sue molteplici abilità fino a realizzare tutto il suo potenziale. Dovrà scegliere tra i due uomini che segnano la sua vita.

Unax Ugalde è Manuel

È il marito per forza di Maria, nipote di Ramón e padre di Nicolás. Tormentato, malinconico e irascibile dalla scomparsa di Llanos, sua moglie, non sa prendersi cura di suo figlio e allevia la sua solitudine tra le braccia di Justa, ma quando incontra Maria, la caccia di casa. Troverà, grazie a Maria, una seconda possibilità.

Carlos Serrano è José Aguilar

È il primo amore di Maria. Estroverso e attraente, è un grande opportunista. Capace di navigare in acque agitate e di fare l’impossibile per ottenere ciò che desidera, non ha scrupoli e si avvantaggia della bontà degli altri. Vuole solo avere Maria. La manipolerà per farla cadere nella sua rete e cospirerà con Justa, l’eterna respinta, per cercare di rompere il matrimonio.

Begoña Maestre è Justa Martínez

È la vedova del guardiano della tenuta, quella che custodisce segreti e rancori, quella che gode, clandestinamente, dell’uomo tormentato, quella che allevia le solitudini. Marchiata dalla sua sterilità, si prende cura della casa dei Cervantes e di Nicolas, anche se lui la teme. L’arrivo di Maria sconvolge la sua relazione segreta con Manuel e la guardiana giocherà le sue carte con tutta la sua astuzia per far andare via l’andalusa.

Juanjo Puigcorbé è Ramón Cervantes

È lo zio di Manuel. Proprietario terriero manchego, è un uomo ambizioso, maschilista e spietato. Educato alla rudezza del campo, non prova compassione per nulla e nessuno. Si trova meglio con gli animali che con le persone. Il suo unico interesse è proteggere la terra e il lignaggio del sangue. Si oppone ai cambiamenti. Si scontra con le giornaliere, soprattutto con Claudia, con cui ha legami che non conosce.

Clara Garrido è Claudia Barea

È una lavoratrice giornaliera ribelle e impulsiva. Orfana e figlia di madre single, è combattiva e impegnata con i più deboli. Ha molta coscienza di classe, detesta i Cervantes e si scontra troppo con il signorino Ramón, con cui, anche se non lo sa, ha fin troppo in comune. All’inizio detesta Maria per essere la moglie del proprietario terriero, ma imparerà a rispettarla.

Llorenç Gonzalez è Gabriel Exposito

Ribelle, simpatico, generoso, impulsivo e temerario, Gabi è il fidanzato di Claudia. Lavora nella fabbrica vicino al paese e milita nella lotta clandestina contro il regime. Appartiene a una famiglia contadina che ha subito le conseguenze della guerra. È rimasto orfano ed è stato cresciuto dal nonno, un contadino senza istruzione che lavorava come bracciante e a malapena riusciva a mantenerlo. Gabi sa cosa significava crescere nella povertà, ma era un ragazzo sveglio e ha imparato a svolgere ogni tipo di lavoro. Nella cava, Gabi impara a gestire gli esplosivi e la dinamite… qualcosa che sarà cruciale nel suo destino.

Inma Pérez-Quiros è Sagrario

È una madre vedova. Malaticcia, fragile e depressa dalla morte del marito che non ha mai superato. Un’ernia la rende incapace di molte attività ed è sua figlia maggiore che fa da capofamiglia. Si immedesima nel futuro di sua figlia, ma è come rassegnata: il destino delle donne è prendersi cura della famiglia.

Mateo Medina è Guillermo

È il fratello di mezzo di Maria. Sensibile, intelligente e introverso, è quello che soffre di più per il destino della sorella. Vuole lavorare per aiutare i suoi, ma sua sorella si rifiuta; ha talento per studiare e deve sfruttarlo. Sarà un burattino nelle mani di José e dovrà scegliere il suo destino se vuole essere libero.

Magdalena Tejado è Luisa

È la sorellina di Maria. Sognatrice, impulsiva, fantasiosa, vuole fare l’attrice e vivere in maniera “moderna”. Non può sopportare l’idea di sposarsi per obbligo, ma accetta il sacrificio di Maria, verso cui si sente molto grata. È pronta a combattere per avere una vita migliore ed essere felice.

Inma Cuevas è Pepita Trocal

È la moglie di Sancho, il tabaccaio di Atienza. Ha 4 figli ed è compaesana di Maria. Amante dei drammi televisivi, energica, lavoratrice e entusiasta, non si scoraggia mai. Forte e capace di gestire un marito rude e rozzo, sarà la confidente di Maria, il suo fazzoletto per le lacrime.

Entre Tierras: Le foto della serie tv

