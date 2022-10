Enola Holmes 2: Una nuova avventura su Netflix per la sorella di Sherlock Holmes

I n Enola Holmes 2 tornano tutti i personaggi dell’amato film Netflix. Sullo sfondo, la storia vera dello sciopero delle fiammiferaie nella Londra vittoriana.

Arriva il 4 novembre su Netflix il film Enola Holmes 2, seguito delle avventure del film con Millie Bobby Brown. Come il famigerato fratello Sherlock, Enola Holmes ha risolto con successo il suo primo caso ed è pronta a tuffarsi in una nuova avventura: rintracciare la sorella scomparsa di una squattrinata fiammiferaia.

Diretto da Harry Bradbeer, anche Enola Holmes 2 è tratto dall’omonima serie di libri di Nancy Springer. Accanto a Brown, troviamo Henry Cavill, David Thewlis, Louis Partridge, Susan Wokoma, Adeel Akhtar, Sharon Duncan-Brewster e Helena Bonham Carter.

La trama del film Enola Holmes 2

Enola Holmes 2, il film proposto da Netflix, parte da dove era finito Enola Holmes. Fresca del successo del suo primo caso risolto, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) decide di seguire le orme del famoso fratello Sherlock (Henry Cavill) e apre la sua agenzia investigativa, scoprendo che la vita da detective a contratto non è priva di problemi.

Rassegnata ad accettare la gelida realtà della vita adulta, la giovane sta per chiudere bottega quando una fiammiferaia squattrinata le offre il suo primo vero incarico: ritrovare la sorella scomparsa. Ma il caso è più complesso del previsto ed Enola si ritrova in un mondo pieno di pericoli, dalle sinistre fabbriche e i vivaci auditorium londinesi all'alta società fino al 221B di Baker Street. Davanti a un pericoloso complotto, Enola chiede l'aiuto degli amici e anche del fratello per andare a fondo del mistero. L'agenzia si rimette in moto!

L’unione fa la forza

Nel settembre del 2020, gli spettatori di Netflix hanno fatto la conoscenza di Enola Holmes, una nuova eroina la cui storia si dipana sullo sfondo di un’era di grandi cambiamenti sociali. Coraggiosa sedicenne, Enola decideva di ritrovare la madre scomparsa quando si ritrovava al centro di un caso che avrebbe cambiato il mondo e la trasformava in una super investigatrice al pari del fratello maggiore, il mitico Sherlock Holmes.

La figura di Enola, non appartenente all’universo delle storie originali di Sir Arthur Conan Doyle, è stata disegnata da Nancy Springer, in una serie di libri per young adulti il cui primo volume è stato pubblicato nel 2006. L’abilità di Springer consiste nell’aver creato un personaggio che, tra gialli e misteri, si muove su uno sfondo di finzione e realtà storica. E tale caratteristica è presenta sia in Enola Holmes sia in Enola Holmes 2, i due film che Netflix ha tratto dalle storie della scrittrice.

In entrambi i film, il regista e sceneggiatore Harry Bradbeer ha usato il personaggio di Enola per raccontare le dure realtà che le giovani donne che vivevano in maniera indipendente in una grande città come la Londra vittoriana dovevano affrontare. Ciò è ancora più evidente in Enola Holmes 2, dove la protagonista entra in contatto con persone al di fuori del suo background e della sua classe sociale conoscendo una coetanea che, nonostante l’età, è costretta a lavorare in una fabbrica di fiammiferi.

Il personaggio della fiammiferaia fa sì che nella storia di Enola Holmes 2 entri un evento storico, realmente accaduto, ma poco ricordato: lo sciopero delle operaie della Bryant & May, fabbrica di fiammiferi che sorgeva a Bow. Grazie a ciò, Enola Holmes scoprirà che non è la sola giovane donna a dover arrangiarsi da sola: come lei, ce ne sono tantissime altre e che solo l’unione farà la forza.

Lo sciopero delle fiammiferaie

Lo sciopero delle fiammiferaie del 1888, al centro del film Netflix Enola Holmes 2, è stato uno degli eventi più significativi per l’evoluzione dei diritti dei lavoratori e dell’empowerment dele donne in Gran Bretagna. Lo storico Davide contro Golia ha contrapposto le operaie, donne e ragazze adolescenti, contro l’influente e potente manifatturiera Bryant & May.

A dare il via allo sciopero è stato il licenziamento di un’operaia che si era rifiutata di firmare una dichiarazione che la direzione aveva escogitato per confutare le relazioni circa le condizioni di lavoro all’interno della fabbrica. Il licenziamento ha fatto sì che ben 1400 donne scendessero in piazza contro sanzioni, orari eccessivi di lavoro e condizioni pericolose di lavoro, a cominciare dalla continua esposizione al composto di fosforo bianco che, usato per i fiammiferi, era velenoso per chiunque.

La conseguente pubblicità negativa generata dallo sciopero ha alla fine portato alla sconfitta della fabbrica ma non solo. Il divieto di usare il fosforo bianco, dapprima valido nel solo Regno Unito, è stato successivamente esteso a tutto il mondo occidentale grazie alla Convenzione di Berna del 1906.

I personaggi principali

In Enola Holmes ogni personaggio si muove quasi sempre da solo. In Enola Holmes 2, il nuovo film Netflix, invece, ogni personaggio cerca l’aiuto degli altri, a cominciare dalla protagonista Enola e dal fratello Sherlock. E, a proposito di legami, non può non colpire la sorellanza tra Bessie, Sarah e Mae, tre fiammiferaie, che uniscono le loro forze per combattere il sistema che ne minacciava anche la dignità.

Vediamo da vicino quali sono i personaggi che popolano il film Enola Holmes 2.

Enola Holmes (Millie Bobby Brown)

Reduce dal suo primo caso, Enola apre la sua prima agenzia investigativa rendendosi presto conto come la vita di un detective donna non è così facile come sembra. Alle prese con un caso molto più grande di lei, impara a mettere da parte il suo bisogno di autosufficienza e a cercare l’appoggio di amici e familiari.

Sherlock Holmes (Henry Cavill)

Diventato oramai un famoso detective, Sherlock comincia a mostrare alcuni degli aspetti più oscuri che gli amanti dell’opera di sir Arthur Conan Doyle ben conoscono. Tuttavia, non è più così lontano da Enola come lo era in precedenza. Per la giovane, Sherlock è ora un mentore, un fratello maggiore e un validissimo alleato.

Tewkesbury (Louis Partridge)

Tewkesbury non è più il giovane ragazzo alla ricerca del proprio posto nel mondo. È ora un membro di quel Parlamento che con le sue leggi dovrebbe garantire equità sociale e di genere. Tuttavia, mentre è abile nel cambiare il mondo, si dimostra meno capace di corteggiare Enola e di “gestirla”.

Eudoria Holmes (Helena Bonham Carter)

Eudoria ha smesso di vivere nei ricordi della figlia Enola. Figura più concreta che mai, sarà colei che con l’aiuto di Edith aiuterà la ragazza a uscire di prigione, mettendo le basi per un’inedita “trinità” di donne uniche e capaci.

Edith (Susan Wokoma)

Proprietaria del tea shop/dojo preferito di Londra, maestra di jiu-jitsu e membro di spicco del nascente movimento delle suffragette, Edith svolge un ruolo importante nell’aiutare la famiglia Holmes, tirando Enola fuori dai guai su richiesta di Sherlock. La sua figura è ispirata alla vera Edith Garrud, drammaturga e prima istruttrice di jiu-jitsu in Gran Bretagna.

Sovrintendente Grail (David Thewlis)

Da tempo immemore, il sovrintendente Grail nutre rancore nei confronti di Sherlock. Di conseguenza, il suo astio è esteso a tutta la famiglia Holmes. Determinato a distruggere l’investigatore, vedrà un’opportunità per farlo attraverso sua sorella Enola.

Lestrade (Adeel Akhtar)

L’ispettore Lestrade si trova in una posizione difficile. È un fan sfacciato di Sherlock Holmes ma la sua disponibilità a collaborare con lui è ostacolata dal suo superiore, Grail.

Ms. Troy (Sharon Duncan-Brewster)

La signora Troy è la segretaria privata di Lord McIntyre. È vista da Enola come un mentore ed è un’appassionata osservatrice che ha imparato a giostrarsi con maestria in un mondo che si aspetta ben poco da una donna del suo rango.

Bessie (Serrana Su-Ling Bliss)

Bessie è tecnicamente la prima cliente di Enola. Fiammiferaia senza un soldo, non è in grado di offrire molto a Enola se non un mistero allettante da risolvere: la scomparsa di sua sorella Sarah.

Mae (Abbie Hern)

Come molti altri personaggi del film, Mae vive una doppia vita: fiammiferaia di giorno, di notte è una cantante e ballerina.

Cicely (Hannah Dodd)

Cicely mostra a Enola una certa gentilezza durante un ballo in cui la ragazza non si trova a suo agio. Mentre le altre giovani donne giudicano Enola, Cicely è l’unica che sembra empatia.

