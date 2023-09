Enea: Il film di Pietro Castellitto in concorso a Venezia

P ietro Castellitto presenta il suo secondo film da regista, Enea, in concorso a Venezia 80. Con Tutti Fenomeni e Benedetta Porcaroli tra i protagonisti, è un’opera sul mistero della giovinezza.

Enea, il secondo film da regista di Pietro Castellitto, ha la sua anteprima mondiale al Festival di Venezia. Prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures e Luca Guadagnino per Frenesy, Enea arriverà nelle sale italiane grazie a Vision Distribution e ha sulla carta tutte le premesse per confermare il talento di giovane autore mostrato da Castellitto con la sua opera prima, I predoni.

Interpretato dallo stesso Castellitto con Giorgio Quarzo Guarascio, Benedetta Porcaroli, Chara Noschese, Giorgio Montanini, Adamo Dionisi, Matteo Branciamore e Cesare Castellitto, e con Sergio Castellitto, il film Enea rappresenta la prima volta di Pietro Castellitto in concorso a Venezia.

Il regista, attore e sceneggiatore Pietro Castellitto.

Una storia di genere senza genere

Enea, il protagonista del film presentato a Venezia 80, rincorre il mito che porta nel nome, lo fa per sentirsi vivo in un’epoca morta e decadente. Lo fa assieme a Valentino, aviatore appena battezzato. I due, oltre allo spaccio e le feste, condividono la giovinezza. Amici da sempre, vittime e artefici di un mondo corrotto, ma mossi da una vitalità incorruttibile.

Oltre i confini delle regole, dall’altra parte della morale, c’è un mare pieno di umanità e simboli da scoprire. Enea e Valentino ci voleranno sopra fino alle più estreme conseguenze. Tuttavia, droga e malavita sono l’ombra invisibile di una storia che parla d’altro: un padre malinconico, un fratello che litiga a scuola, una madre sconfitta dall’amore e una ragazza bellissima, un lieto fine e una lieta morte, una palma che cade su un mondo di vetro. È in mezzo alle crepe della quotidianità che l’avventura di Enea e Valentino lentamente si assolve. Un’avventura che agli altri apparirà criminale, ma che per loro è, e sarà, prima di tutto, un’avventura d’amicizia e d’amore.

“Enea è un gangster movie senza la parte gangster. Una storia di genere senza il genere”, ha spiegato Pietro Castellitto, anche sceneggiatore del film in concorso a Venezia. “La componente criminale del film viaggia silenziosa su un binario nascosto, e sopraggiunge improvvisa nelle fessure dei rapporti quotidiani, sconvolgendo i protagonisti ignari. L’idea era quella di creare una narrazione in cui il punto di vista dello spettatore combaciasse con quello di chi subisce il narcotraffico: all’improvviso si può vincere e all’improvviso si può morire, e nessuno saprà mai il perché”.

“I protagonisti sono mossi dal mistero della giovinezza. Non fanno quello che fanno né per i soldi né per il potere, ma forse per vitalità, per testare il cuore, per capire fino a che punto ci si possa sentire vivi oggi, all’alba di questo nuovo millennio, saturo di guerre raccontate e di attentati soltanto visti”, ha concluso Castellitto. Mentre Enea ha il volto dello stesso regista, Valentino è portato in scena da Giorgio Quarzo Guarascio, meglio noto come Tutti Fenomeni, una delle voci più originali e creative del panorama musicale italiano.

