Endi: “La musica per tirar fuori ciò che a parole non riuscivo a dire” – Intervista esclusiva

I l rapper milanese Endi è tornato con Dylan Dog, un singolo potente e introspettivo che racconta la lotta contro le proprie paure, il peso dell'amore e un segreto difficile da svelare. In un’intervista delicata e intima, racconta anche del suo personale percorso nell’affrontare l’insidia di una malattia che spesso si fa fatica anche a nominare.

L'intervista a Endi, rapper e cantautore milanese che ha appena rilasciato il suo ultimo singolo, Dylan Dog, in collaborazione con Esa, apre uno spaccato profondo, dove si intrecciano sentimenti, paure e la battaglia personale che il rapper ha affrontato contro un male definito spesso “indicibile”. La storia di Endi, al secolo Enrico Petrillo, non è solo quella di un artista che trasforma le emozioni in musica, ma è anche la storia di un uomo che ha trovato nelle sfide più difficili una forza per riscoprire il valore della vita e delle sue relazioni. Con un background musicale radicato nella cultura hip hop, Endi porta con sé un bagaglio emotivo che si riflette nei suoi testi, densi di introspezione e sensibilità.

L'artista si è avvicinato alla musica come valvola di sfogo in giovane età, trovando in essa uno strumento di comunicazione e crescita personale. Canzone dopo canzone, Endi ha saputo scavare dentro sé stesso, fino ad affrontare apertamente anche il periodo più buio della sua vita, segnato dalla diagnosi di tumore al testicolo. L'incontro con questa malattia è stato per lui un colpo durissimo, tanto a livello fisico quanto psicologico. La sua risposta, tuttavia, è stata quella di trasformare il dolore in una risorsa, veicolando il proprio vissuto per sensibilizzare su temi spesso considerati tabù e per invitare alla prevenzione.

L’esperienza non ha soltanto mutato la prospettiva di Endi sul mondo, ma l’ha anche spronato a guardarsi dentro e a cercare risposte nelle relazioni umane, nella paternità e nell'amore. In questa intervista, emergono sia l’artista sia l'uomo che, dopo tante ferite, parla dell'amore e delle sue sfaccettature: dall'amore incondizionato per i figli a quello per la musica, fino alla paura di donarsi completamente.

Endi è un uomo che ha imparato a convivere con la propria vulnerabilità e a trasformarla in forza. Attraverso parole sincere, ci racconta di come la musica sia diventata il suo rifugio e il mezzo con cui affrontare e superare le sue insicurezze, un cammino che va oltre il palco e arriva al cuore di chi ascolta.

Endi (Press: Francesco Fusco).

Intervista esclusiva a Endi

“Scrivo prevalentemente canzoni d’amore: è il sentimento che mi stimola a fare ancora musica, a comporre e a pubblicare: faccio fatica a parlare di ciò che non vedo o non sento”, risponde Endi quando gli si chiede da dove nasca Dylan Dog, l’ultimo singolo uscito che lo vede collaborare con ESA. “Tiro fuori da dentro di me qualcosa che ho vissuto o un ricordo per trasformarlo in musica. In questo caso, ho deciso di affrontare la paura di amare o, comunque, di affrontare un sentimento bello con il timore di stare bene, sempre in conflitto con paranoie che non permettono di viversi il momento.

Che significato attribuisci alla parola “amore”?

L’amore è molto importante per me: ci tengo molto e cerco di valorizzarlo, coltivarlo e rispettarlo come sentimento. È qualcosa di cui bisogna far tesoro perché è un sentimento così bello, così profondo e così imprevedibile. Contiene in sé mille sfumature e altrettanti modo di essere declinato nei confronti di persone, familiari o amici. Ma genera anche sofferenza e dolore.

Come tutti noi, nel tuo percorso hai incontrato diversi tipi di amore: sei stato figlio, giovane uomo, compagno e padre…

L’amore è in continua evoluzione, assume diverse forse e cambia in base a come ti evolvi anche tu. La forma più completa che conosco, anche se comunque ho ancora tanto da fare o da imparare, è quella che vivo oggi: il mio puzzle mi sembra più completo.

La copertina di Dylan Dog, il nuovo singolo di Endi ft. Esa.

Le prime persone che ti hanno dato amore sono state sicuramente i tuoi genitori. Che amore era?

I miei genitori sono sempre stati presenti: hanno sempre valorizzato l’amore e hanno contribuito a tramandarmi la visione che ne ho oggi io. Sono stato molto fortunato da questo punto di vista: ho ereditato da loro ciò che mi hanno dato in termini di sentimento, presenza e valore. Hanno anche amato la mia scelta di dedicarmi alla musica, lasciandomi sempre libero di fare le mie scelte.

Cosa ti ha spinto da adolescente ad avvicinarti alla musica?

Avevo 15 o 16 anni quando, frequentando la scuola, mi sono avvicinato alla musica per vincere la mia timidezza. Facevo fatica a comunicare o a destreggiarmi con i coetanei e la musica mi ha aiutato a entrare in relazione con gli altri, spingendomi a far emergere ciò che custodivo dentro. È la sensazione di benessere che mi restituiva che poi mi ha portato, a prescindere da come sarebbe andata, a lasciarmi accompagnare nel mio percorso. L’essere anche da sempre un appassionato di musica a cui piace anche andare a riscoprire il passato si è rivelato un’ottima medicina per me.

Chi è stata la prima persona a credere in te come musicista?

All’inizio del mio percorso, quando ancora nessuno calcolava le mie prime demo, c’è stato un ragazzo che ha creduto nelle mie potenzialità. Avere qualcuno che finalmente credeva in me mi ha permesso di capire che comunque ce la potevo fare contribuendo ad accrescere la mia voglia di continuare ed andare avanti. Poi, come capita nel percorso di vita di ognuno di noi, incontrando alcune persone se ne perdono altre ma l’importante è che ci sia sempre qualcuno che ti invogli o da cui imparare qualcosa.

Musica per manifestare ciò che si ha dentro: non hai mai avuto paura di metterti a nudo attraverso le tue canzoni?

No, perché comunque si tratta sempre dell’unica dimensione che mi dà sicurezza: anche davanti agli altri, la musica non mi ha mai fatto sentire a disagio. L’unico periodo in cui ho avuto un rapporto complicato con la musica è stato quando ho fatto cose che non sentivo mie, cercando di emulare altri artisti o di seguire vie già esplorate. È stato allora che ho dovuto ricercare chi ero e da dove partivo per poi ritornare ad esprimermi come volevo io.

Esa ed Endi.

In un verso di Dylan Dog canti fai riferimento a tutti i tuoi giorni tristi. Ne hai vissuti parecchi?

Si parla sempre di giorni tristi legati all’amore, un sentimento che genera una sofferenza che comunque serve, anche per crescere. Non bisogna demoralizzarsi di fronte a essi ma interiorizzarli e usarli come una rampa di lancio o, comunque, un “dono”.

Quanti anni avevi quando hai sperimentato per la prima volta l’amore?

È successo intorno ai 16 o 17 anni, quasi in concomitanza con il mio avvicinamento alla musica. Ovviamente, era un sentimento a cui attribuivo un valore molto diverso rispetto a quello che gli attribuisco oggi. Ma capivo che era sempre amore per come mi facesse battere il cuore o associassi a lei e a quell’emozione che mi generava una determinata canzone ogni volta che la sentivo.

Oggi vivi l’amore per i tuoi tre figli. Come lo definiresti?

Desiderio di protezione e di condivisione. Cerco di essere il più presente possibile, di crescere insieme a loro e di costruire un bel bagaglio di ricordi di cose fatte insieme, anche le più quotidiane. Voglio vivermeli appieno provando a essere il miglior padre possibile, nonostante le difficoltà e l’impegno che tre figli comportano anche nella gestione domestica. Mi chiedo spesso se mi sto muovendo nella maniera giusta ma non posso dire io se sono un buon padre o meno: saranno loro da grandi a decretare se lo sono stato. Ci provo ma potrebbe anche capitare di far mancare loro qualcosa di cui non mi rendo conto.

Cosa hai pensato il giorno in cui ti hanno detto che saresti diventato padre per la prima volta?

I giorni in cui sono nati i miei figli sono quelli più belli della mia vita… Non ricordo nello specifico cosa ho pensato al primo annuncio di paternità ma ho chiaro in mente come ho vissuto l’ultimo mese di gestazione: la pressione montava e le ore sembrano non passare mai mentre in me cresceva esponenzialmente il desiderio di vederla e di averla tra le braccia. A ciò si associavano anche un po’ ansie e di paranoie: sarai mai stato in grado di affrontare il ruolo?

Non hai mai pensato che quelle nascite siano come una sorta di ricompensa per ciò che hai attraversato a un certo punto del tuo cammino, comprese le sofferenze fisiche?

Sì, ho vissuto momenti difficili, duri e tosti, in cui tutto sembrava nero ed ero convinto di non rivedere mai più la luce. La vita, però, trova il modo di ripagarti: dopo il buio, c’è sempre un barlume da cui ripartire. Avevo 26 anni, ero giovanissimo, quando ho ricevuto una diagnosi che non avrei mai voluto sentire: tumore al testicolo. Definirlo il giorno più brutto della mia vita è quasi pleonastico: ricordo ancora il forte colpo ricevuto, soprattutto a livello psicologico.

Ti provoca dolore o fastidio parlare di quel periodo?

No. Tutte le volte che ho la possibilità di avere una cassa di risonanza mediatica, la uso per parlarne con l’obiettivo di infondere forza e speranza in chi, leggendo o ascoltando, sta vivendo qualcosa di simile. Reputo che sia importante anche sensibilizzare tutti a far prevenzione, a sottoporsi a controlli periodici e a non trascurarsi.

Affrontare l’argomento può sembrare un piccolo gesto ma è meglio parlarne e non rimanere in silenzio. Anche alla luce della mia personale esperienza: quando mi è stato riscontrato il tumore, ho sentito solo storie tremende e poco felici sulla malattia che mi hanno psicologicamente annientato. Ad aiutare la mia salute mentale è stato poi l’incontro al San Raffaele di Milano con Edoardo, un ragazzo che invece era guarito ed era tornato a vivere serenamente. La sua storia mi ha risollevato, ragione per cui ne parlo con la speranza di far del bene.

Endi.

La chemioterapia che hai affrontato ti ha portato poi a contatto con tantissime altre persone che condividevano la tua stessa esperienza. Che ricordo ne hai oggi?

I primi giorni sono stati pesanti. Al di là del dolore fisico, le terapie mi segnavano anche moralmente: l’abbattimento era generale. Non riuscivo a non pensare ad altro: la paura era molta e mi sono rinchiuso in me stesso. Ma è stando a contatto con gli altri malati che man mano mi sono sbloccato. Può sembrare forte ma stare con loro mi restituiva molta serenità, sebbene la sofferenza fisica fosse sempre forte: nel confronto con gli altri, conoscevo meglio me stesso e cominciavo a vedere il mondo da un’altra prospettiva.

Non è facile da spiegare ma la malattia mi stava offrendo la possibilità di sperimentare una serenità mai più vissuta nella mia vita. Forse sì, quel percorso è stato, alla fine, una specie di regalo perché sono cambiato tanto e ho imparato a vedere ogni cosa in maniera diversa. È stata un’esperienza che mi è servita sotto molti punti di vista, anche se avrei preferito comunque non farle certe operazioni e terapie.

Del tumore al testicolo non si parla mai abbastanza, come se fosse un tabù, pensando erroneamente che vada a intaccare la virilità del maschio. È ancora forte come pregiudizio. Hai mai avuto paura che la malattia riscrivesse la tua identità da quel punto di vista?

Tantissima. Da un giorno all’altro, d’urgenza, mi hanno asportato un testicolo e le domande che mi sono posto erano tante. Da ragazzo molto giovane, mi chiedevo se fossi più in grado di poter realizzare tante cose, a partire da ciò che da sempre sognavo e che era nel mio immaginario: volevo ad esempio sin da bambino una famiglia mia numerosa, con tantissimi figli. Una delle prime domande è stata proprio quella: posso averli dei figli? Ed è una domanda sacrosanta dal momento che la terapia mi ha reso sterile per un anno. Ma mi interrogavo anche su come sarebbe stato il sesso dopo… tutti dubbi legittimi e condivisibili quando si affronta un tipo di tumore che per incidenza colpisce soprattutto maschi molto giovani.

L’asportazione comporta anche un cambio visibile nel proprio corpo. Che rapporto hai oggi con quell’area di te?

Inizialmente, facevo un po’ fatica a guardarmi. Col tempo, ho capito che avrei dovuto convivere con quel “nuovo” corpo e dà allora è cominciato quel percorso di accettazione che oggi non mi fa sentire un diverso. Perché sì, ci si sente anche in difetto e ci si chiede come reagirà chi hai davanti quando ti spogli: si ha paura della reazione.

Ti sei mai chiesto perché a te?

Molte volte. Ma ho capito che l’unica risposta è che si può trovare la forza per superare tutto, senza essere necessariamente supereroi o ambire a una perfezione che non esiste.

Quanto tempo hai impiegato a ritrovare una dimensione che non ti facesse sentire malato?

Ci ho messo qualche anno. Anche dopo essere stato dichiarato “guarito” dai medici, ho attraversato un forte periodo di crisi emotiva dovuta all’accumulo di tutto ciò che avevo vissuto. È come esplosa la tensione accumulata nel mostrarsi forti agli occhi degli altri, anche solo per non farli preoccupare. Tachicardia, pensieri brutti e malessere hanno segnato quei mesi, caratterizzati anche da una continua paura: tutte le volte che sentivo qualche dolore, anche minimo, correvo al pronto soccorso per timore che dietro si celasse altro. Non ho chiesto aiuto a chi di dovere ma oggi so che è meglio farsi aiutare.

La copertina di Qualcosa cambierà, il libro di Endi.

Sulla tua esperienza hai anche scritto un libro, Qualcosa cambierà. Cosa è cambiato?

Ho imparato a non preoccuparmi dell’apparenza ma di badare all’essenza, dando valore ai rapporti umani senza perdermi in facezie materiali.

Sei prossimo ai quarant’anni. Che bilancio faresti della tua vita?

La mia vita è stata un continuo crescendo. Se ripenso all’infanzia, ad esempio, non ho dei bei ricordi ma poi, pian piano, ogni cosa è andata migliorando, difficoltà dopo difficoltà.

Perché non hai bei ricordi?

L’essere timido e introverso mi rendeva un emarginato. Come ben racconto nel libro in cui ripercorro diversi momenti di vita realmente vissuta, ero quel bambino che non veniva mai invitato alle feste di compleanno degli altri e che non vedeva mai arrivare nessuno alle proprie. Per due anni di fila, a festeggiare il mio compleanno sono arrivati solo altri due bambini… ed è stato molto triste: perché a quelle degli altri andavano tutti e alle mie non veniva nessuno? Forse sta anche lì il perché io cerchi oggi di stare attento a qualsiasi segnale che possa interessare i miei figli: so quanto è brutta l’emarginazione.

Endi.