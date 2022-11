Empire of Light: L’attesissimo nuovo film di Sam Mendes con Olivia Colman

O livia Colman, Micheal Ward, Colin Firth e Toby Jones sono i protagonisti di Empire of Light, il nuovo film di Sam Mendes in Italia a febbraio. TheWom.it ve lo racconta in anteprima esclusiva.

Empire of Light è il nuovo film di Sam Mendes, regista e sceneggiatore premiato con l’Oscar per American Beauty. A tre anni di distanza dal bellico 1917, Mendes propone un racconto intimo e commovente di amore, amicizia e relazioni, ambientato in una città costiera del sud dell’Inghilterra sullo sfondo delle turbolenze sociali dei primi Anni Ottanta.

Al centro della storia c’è Hilary (Olivia Colman), una donna con un passato difficile e un presente inquieto che fa parte della famiglia improvvisata dell’Empire Cinema, che sorge di fronte al mare. Quando Stephen (Micheal Ward) si presenta per lavorare al cinema, i due provano subito un’improbabile attrazione e scoprono insieme il potere curativo dei film, della musica e della comunità.

Accanto a Colman e Ward, nel film Empire of Light recitano anche Tom Brooke, Tanya Moodie, Hannah Onslow e Crystal Clarke, con Toby Jones e Colin Firth. In Italia uscirà nel febbraio 2023 (per Fox, divisione Disney) mentre negli Usa è atteso poco prima di Natale. In anteprima al 40 Torino Film Festival.

Uno sguardo al passato

Del film Empire of Light il regista Sam Mendes ha anche scritto la sceneggiatura, facendo riferimento alla sua personalissima esperienza. “Per la maggior parte delle persone, il periodo più formativo della vita è rappresentato dall’adolescenza”, ha raccontato. “Io ho vissuto la mia tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta. La musica, i film e la cultura pop di quel periodo hanno provveduto a farmi diventare chi sono. Sono stati però anche anni di grande fermento politico nel Regno Unito, a causa anche di politiche razziali che potremmo definire incendiarie”.

Tuttavia, a portare Mendes verso la scrittura della storia è stato il primo lockdown dovuto al CoVid. “Il lockdown ha spinto tutti a un intenso autoesame e alla riflessione. Per me ha significato fare i conti con i ricordi che mi portavo appresso sin dall’infanzia. Quando si scrive un film, inevitabilmente si ricorda il passato in maniera quasi mitica: tutto diventa più bello, più grande e più favoloso del presente stesso. Riguardando indietro, ho come l’impressione che l’intersezione della politica razziale, della musica e del cinema abbia creato qualcosa di speciale e insolito”.

Il poster del film Empire of Light.

I due protagonisti principali

Per il film Empire of Light, Sam Mendes ha creato in primo luogo due personaggi, Hilary e Stephen, supportati dalla star Olivia Mendes e dall’astro nascente Micheal Ward, e li ha intrecciati in una storia che esplora alcuni degli aspetti che toccano un po’ tutti quanti: la musica, il cinema e le famiglie non biologiche attraverso cui in un modo o nell’altro passiamo.

Al centro del film Empire of Light c’è dunque la relazione tra i due: sebbene sembrino diversi in ogni cosa, attraversano entrambi un rito di passaggio che li porta a raggiungere un certo grado di felicità e forza. “Questa è la prima sceneggiatura che Mendes scrive da solo partendo completamente da zero”, ha annotato la produttrice Pippa Harris. “E la costruzione dei personaggi che ha fatto è qualcosa di straordinario”.

“Hilary è una donna di mezza età che vive da sola sulla costa e ha lavorato nel cinema per alcuni anni”, ha spiegato Mendes. “Ha un passato complicato alle spalle e alcuni demoni ancora da affrontare. È reduce da un episodio critico per la sua salute mentale ma è stata accolta dall’eccentrico gruppo che lavora al cinema come se fosse una di famiglia. Sta ancora facendo i conti con una relazione per lei molto significativa quando nella sua vita arriva Stephen, un ragazzo nero dal cuore buono ma ancora molto giovane”.

Mentre Hilary combatte con la sua instabilità mentale, Stephen è costretto a confrontarsi con un mondo ancora fin troppo razzista. Ha ricevuto il rifiuto di frequentare l’università e sta cercando di capire chi è, cercando qualcos’altro che lo soddisfi. “Il razzismo che subisce è doloroso ma Stephen non lascia che a definirlo siano i traumi”, ha aggiunto Mendes.

Al di là della tematica razziale (con accenni alla politica thatcheriana o al razzismo di Enoch Powell), il film Empire of Light affronta anche un’altra questione con echi contemporanei. Come, ad esempio, la disparità di genere attraverso il rapporto tra la protagonista Hilary e Mr. Ellis (Colin Firth), il proprietario del cinema. Abituato a usare e abusare delle persone intorno a lui, Ellis approfitta delle fragilità di Hilary (il modo in cui la tratta è atroce) e non si fa scrupoli a tradire la moglie.

