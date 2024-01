Emma e il giaguaro nero: Un film su un’amicizia straordinaria in difesa dell’ambiente e della natura

A rriva al cinema il film Emma e il giaguaro nero. Ve lo presentiamo in anteprima parlando con il regista dei temi che lo caratterizzano, a partire dall’intenso legame di amicizia tra la protagonista adolescente e un magnifico giaguaro nero.

Dopo lo straordinario successo di Il lupo e il leone e Mia e il leone bianco, 01 Distribution porta al cinema dal 22 febbraio il nuovo film di Gilles de Maistre, Emma e il giaguaro nero. Esclusiva per l’Italia di Leone Film Group e Rai Cinema, il film Emma e il giaguaro nero è una splendida avventura per famiglie ambientata nel cuore dell’Amazzonia, un’incredibile storia di amicizia in uno dei luoghi più straordinari del pianeta.

Protagonista nei panni di Emma è la giovane attrice Lumi Pollack, affiancata da Emily Bett Rickards, Wayne Baker, Paul Greene, Kelly Hope Taylor, Lucrezia Pini e Airam Camacho, e dai due splendidi giaguari neri Hope e Gem.

Amicizia e temi urgenti

Crescere nella foresta amazzonica ha regalato a Emma la più rara delle amicizie: un cucciolo di giaguaro di nome Hope. Quando un tragico evento costringe Emma a lasciare Hope per New York, il suo unico desiderio è tornare nella foresta pluviale e dal suo cucciolo. Comincia così il film Emma e il giaguaro nero, destinato a farvi emozionare e commuovere come racconta la distruzione della foresta amazzonica, il traffico di animali e l’incredibile amicizia tra un essere umano e un animale.

Trascorsi alcuni anni nella Grande Mela e abituatasi alla vita di città, l’ormai quattordicenne Emma scopre che il suo villaggio d'infanzia è minacciato dai trafficanti di animali e decide che deve tornare in Amazzonia dal suo amato giaguaro. Anja, l’affettuosa insegnante di biologia di Emma, cercherà di dissuaderla dall’imprudente piano ma è insieme a lei che la ragazza intraprende un viaggio per ricongiungersi con Hope e salvarla da coloro che cercano di distruggere la foresta pluviale e la sua fauna selvatica.

“I miei film hanno sempre denunciato ingiustizie, disuguaglianze, oppressione e crimine. Da una decina d’anni, con mia moglie Prune (che scrive tutti i nostri film) vogliamo lottare per, non contro”, ha dichiarato il regista Gilles de Maistre. “Abbiamo capito che era più efficiente veicolare un messaggio che abbracciasse la protezione degli animali, la salvaguardia delle foreste e dell’acqua, la difesa del pianeta Terra in modo più generale, il ruolo dell’umanità nella natura, l’importanza dei legami, della conoscenza e della comunicazione, lo studio della famiglia e altro ancora. Sono tematiche che affronto nei miei film e mi piace farlo poeticamente”.

“Non voglio condannare: voglio essere ascoltato. Per riuscirci, parto da argomenti complessi e cerco di renderli semplici e il che è estremamente difficile. Non voglio erigermi a maestro di nessuno: voglio semmai che i miei lavori parlino alle famiglie. Attraverso animali e giovani personaggi, riflettiamo e mettiamo in discussione la nostra società. Sono motivato e ottimista: il mio obiettivo è affrontare temi seri in modo positivo, difendere varie cause attraverso storie d’amore e amicizia, ed emozionare le persone. Mi auguro che i miei film vengano visti dai bambini e dai loro genitori, dalle famiglie insieme, e che il pubblico di tutte le età possa goderseli, imparare da essi qualcosa, essere profondamente toccato dai messaggi contenuti e desiderare di parlarne dopo”.

I personaggi principali

Scopriamo insieme quali personaggi animano il film Emma e il giaguaro nero.

Emma (Lumi Pollack/Airam Caracho da piccola)

Emma è una adolescente di New York che, controvoglia, trascina la sua insegnante di biologia, affetta da agorafobia, nella foresta amazzonica per salvare il giaguaro nero con cui è cresciuta. “Emma è una giovane appassionata, senza paura, determinata, saggia, testarda e molto sensibile alla natura”, ci ha rivelato la giovane attrice Lumi Pollack. “Ama gli animali e per Hope esprime sentimenti di affetto che non riesce ad esprimere con nessun linguaggio umano. Ho lavorato a stretto contatto con i due diversi giaguari che ‘interpretano’ Hope: può sembrare spaventoso ma non potevo lasciarmi sfuggire l’occasione. È stata un’esperienza, letteralmente, unica”.

“Con Hope, un esemplare femmina di giaguaro nero, ho lavorato per dieci mesi prima che cominciassero le riprese. Man mano che la conoscevo, potevo portare la nostra relazione nella sceneggiatura, nella storia e sullo schermo

Anja (Emily Bett Rickards)

Anja è l'insegnante di biologia di Emma. Trentenne e agorafobica, inizialmente si scontra con Emma a scuola prima di essere coinvolta nella sua avventura.

Oré (Wayne Baker)

Oré è il grande capo di un villaggio indigeno che vive nella foresta amazzonica. Conosce Emma fin da quando era bambina e mantiene i contatti con suo padre. Appena lei arriva in Amazzonia, cercherà di farla ragionare.

Saul Edison (Paul Greene)

Saul è il padre di Emma. Dopo la tragica morte di sua moglie per mano dei bracconieri, lui e la figlia si sono trasferiti a New York. È un medico e si sforza di nascondere gli eventi in Amazzonia per proteggere sua figlia.

Doria Dargnan (Kelly Hope Taylor)

Doria, una figura politica locale, è il capo di una rete illegale coinvolta nel bracconaggio e nel traffico illecito di animali. Lei e i suoi scagnozzi sono determinati a catturare l'ultimo giaguaro.

Celya (Lucrezia Pini)

Celya è la figlia di Oré e amica d'infanzia di Emma.

Elie Edison

Elie è la madre di Emma, impegnata nella lotta contro il bracconaggio in Amazzonia insieme a suo marito (Saul). È stata uccisa, ma la sua presenza rimane profondamente impressa nei ricordi di sua figlia.

Hope (Hope e Gem)

Sono due gli esemplari di giaguaro nero che ‘interpretano’ Hope. “Sul set, c’erano davvero due giaguari”, ci ha spiegato il regista. “Sono cresciuti insieme. Ma il cucciolo di giaguaro che si vede nella prima scena è una controfigura chiamata Gem. Inizialmente pensavamo di girare la maggior parte del film con lei, ma l'altro giaguaro, chiamato Hope, si è rivelato più adatto. Era più a suo agio con la telecamera ed era molto brava a recitare!”.

“Un anno prima delle riprese abbiamo iniziato la fase di imprinting con Airam, che interpreta Emma da piccola. Ha giocato con Hope e Gem fino a quando entrambi avevano quattro mesi, dopodiché sarebbero diventati troppo grandi e Airam troppo piccola. Quindi, durante questa fase, abbiamo girato le prime sequenze del film. Nello stesso periodo, anche Lumi stava facendo imprinting con Hope e Gem, giocando con loro tutto il tempo, per un intero anno. Poi abbiamo girato tutte le scene di Emma che torna nella giungla”.

I due giaguari usati sono originari del Messico, dove il film Emma e il giaguaro nero è stato girato. “Li abbiamo recuperati da allevatori messicani (il commercio di animali esotici è lì legale) e i nostri coordinatori di animali si sono presi immediatamente cura di loro e del loro benessere. I giaguari sono sull’orlo dell’estinzione, principalmente a causa della deforestazione. Nella foresta amazzonica e in tutta l’America del Sud ne sono rimasti solo 15 mila in libertà, davvero pochi. Hope e Gem oggi vivono in un’area protetta”.

