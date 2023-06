Emily: Una clip in anteprima del film su Emily Bronte

R accontare Emily Bronte, l’autrice di Cime tempestose, è l’obiettivo del film Emily diretto da Frances O’Connor. La più ribelle delle sorelle prende vita grazie ad Emma Mackey e si trasforma in una ragazza moderna che trova la sua voce e la sua personalità. Ve ne mostriamo una clip in anteprima.

È uscito, grazie a Bim Distribuzione, lo scorso 15 giugno in alcune sale selezionate Emily, il film diretto da Frances O’Connor con protagonista l’attrice Emma Mackey nei panni di Emily Bronte. Opera prima della regista conosciuta fino a questo momento solo per le sue qualità di attrice, il film Emily arriva nelle sale di tutta Italia a partire dal 22 giugno.

Il film racconta la vita (reale e immaginata) di Emily Bronte, una delle scrittrici più famose al mondo. Ribelle e disadattata, Emily trova la sua strada e la sua voce mentre scrive quello che diventerà un capolavoro della letteratura, Cime tempestose.

Emily è un film che esplora anche le relazioni che hanno ispirato Emily Bronte a scrivere il romanzo: il legame, difficile e appassionata, con le sorelle Charlotte (Alexandra Downling) e Anne (Amelia Gething); il primo amore, doloroso e proibito per Weightman (Oliver Jackson-Cohen); e la devozione al fratello anticonformista Branwell (Fionn Whitehead).

Il poster italiano del film Emily.

Fiera, ribelle e sensibile

“Emily Bronte è stata una giovane donna fiera, ribelle, sensibile, creativa e magica”, ha dichiarato la sceneggiatrice e regista Frances O’Connor nello spiegare il personaggio approfondito per oltre dieci anni prima di girare il suo film. “Penso che Emily sia la più trascurata delle sorelle Bronte”, ha continuato O’Connor. “Ha un nutrito numero di fan sfegatati che l’adorano perché vedono in lei la ragazza ribelle e disadattata che è stata”.

“Emily Bronte era una ragazza intuitiva, curiosa, attenta, fantasiosa, audace, creativa e intelligente”, ha aggiunto l’attrice Emma Mackey. Penultima figlia nata in casa Bronte, Emily venne al mondo nel 1818 e con visse con la famiglia a Haworth, nello Yorkshire. Sin da piccola, sperimentò il dolore della tragedia: sua madre morì nel 1821, una perdita seguita qualche anno dopo da quella delle sorelle Maria ed Elizabeth, venute a mancare nel 1825 a causa della tubercolosi contratta in collegio.

La clip in anteprima

Protagonista del film Emily nei panni di Emily Bronte è Emma Mackey, nota per essere la Maeve Wiley della serie tv Sex Education. “Emily è uno di quei personaggi che cambia molto nel corso di un film”, ha raccontato l’attrice. “All’inizio, è una ragazza timida, schiva, molto attenta. Cerca l’approvazione del padre ma non ha ancora capito che posto occupi lei in famiglia. Fantasiosa e curiosa, la vediamo pian piano evolversi e sviluppare relazioni più intese con il fratello e con Mr Weightman (Oliver Jackson-Cohen). Ma cambia anche il rapporto con le sorelle, che diventano come amiche, e con se stessa, la sua immaginazione e la sua fiducia. Ed è in quel momento che diventa la donna che scrive Cime tempestose”.

E TheWom.it vi mostra oggi in anteprima esclusiva la clip in cui Emily incontra per la prima volta Mr Weightman.