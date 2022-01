A bbiamo appena finito di appassionarci alla seconda stagione di Emily in Paris. Ma è impossibile non interrogarsi sul futuro della serie. Ci sarà una nuova stagione? Oppure Netflix avrà deciso diversamente? E da dove si ripartirà?

Fughiamo subito ogni dubbio. Netflix ci ha accontentati: Emily in Paris, la serie tanto amata con Lily Collins protagonista, non solo avrà una terza stagione ma ne avrà anche una quarta. Del resto, non poteva essere diversamente. I dati di visione, ancora una volta, parlano chiaro. Le avventure amorose di Emily, divisa tra Gabriel, lo chef che condivide con Camille, e il nuovo arrivato Alfie, hanno catturato l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo. Così come le sue vicende professionali all’interno del team di Savoir.

Quindi, da cosa ripartiranno la terza e la quarta stagione di Emily in Paris, la serie Netflix appena rinnovata? Cerchiamo di capirlo insieme.

Il lavoro di Emily

In primo luogo, la terza e la quarta stagione di Emily in Paris, serie Netflix appena rinnovata, dovranno ripartire dalla decisione che sul finire della seconda stagione Emily è chiamata a prendere sul lavoro.

Da un lato, c’è la proposta lanciata da Madeline, la manager americana che la vorrebbe a capo della Savoir, rivoluzionata nel corso dell’ultimo episodio della seconda stagione.

Dall’altro lato, invece, c’è il team guidato da Sylvie che, messosi in proprio, desidererebbe non fare a meno della sua originalità e creatività.

Ogni scelta per Emily comporterebbe conseguenze sul corso della sua esistenza. Il dubbio sarebbe tra l’ipotesi di ritornare a Chicago e quella di stabilirsi a Parigi per un periodo più lungo di quello che aveva in mente.

Gli amori di Emily

Altra questione che la terza e la quarta stagione di Emily in Paris, la serie Netflix il cui rinnovo è stato accolto con gioia, dovranno affrontare sarà quella legata alle scelte sentimentali della protagonista. Abbiamo visto Emily destreggiarsi tra complicate, disastrose e divertenti avventure sentimentali, che però non sembrano aver portato a nessun happy end.

La relazione con Gabriel, lo chef che ama, sembra essere giunta al capolinea. Tradendo il patto che aveva siglato con Emily, Camille ha fatto di tutto per riconquistare Gabriel e, nell’ultima puntata della seconda stagione, la si vede trasferirsi in casa del ragazzo.

Emily, nel frattempo, aveva cominciato a frequentare Alfie, un banchiere inglese conosciuto al corso di francese. La loro appariva come una storia sui generis, in cui entrambi credevano fino a quando è arrivata l’inattesa batosta: Alfie deve rientrare in patria.

Che ne sarà di entrambi? Ci sarà un nuovo amore all’orizzonte per Emily oppure l’americana a Parigi dovrà rimboccarsi le maniche dei suoi favolosi vestiti per inseguire uno dei due?

Lily Collins e Lucien Laviscount in Emily in Paris.

Le amiche di Emily

Un ulteriore quesito sulla terza e quarta stagione di Emily in Paris nasce sui legami di amicizia di Emily.

Riusciranno la terza e quarta stagione a rimettere insieme i cocci del rapporto con Camille o tra le due calerà definitivamente il sipario? Del resto, si sono tradite entrambe. Nessuna delle due è stata onesta e Camille pare averle restituito il colpo, anche se in maniera più subdola.

E che ne sarà di Mindy? Ha trovato l’amore e forse agguantato anche il sogno di diventare cantante. Ciò significa che abbandonerà il minuscolo appartamento che condivide con Emily? Farà pace con le sue origini?

È troppo presto per rispondere a tutte le domande. Solo la terza e quarta stagione di Emily in Paris ci daranno le risposte. Non prima però della fine del 2022, dal momento che le riprese non sono ancora iniziate. E, a proposito del set in allestimento, si vocifera di una grande new entry nella storia. Sarebbe un nuovo personaggio, ancora avvolto dal mistero, interpretato da Kim Catrall, l’indimenticabile Samantha di Sex & the City.

Lily Collins e Camille Razat in Emily in Paris.