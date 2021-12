Emily in Paris: Cosa ricordare prima di vedere la seconda stagione

E mily in Paris sta per tornare. La seconda stagione arriva giusto in tempo per Natale su Netflix con 10 nuovi episodi. Cosa ricordare prima di vedere la nuova stagione? Cosa è successo nelle puntate precedenti? Che accadrà adesso? Che ne sarà di Gabriel? E del lavoro?

La seconda stagione di Emily in Paris debutta su Netflix il 22 dicembre. È il regalo perfetto che Netflix fa a tutti coloro che si sono appassionati alle complicate vicende, personali e professionali, di Emily. Considerando quanto difficile sia muoversi a Parigi, capitale della moda e dell’amore, The Wom ha pensato di regalarvi una guida alla visione ricapitolando le cose importanti che sono accadute sul finire della prima stagione. Quindi, cosa ricordare prima di vedere la seconda stagione di Emily?

Cosa accadrà nella seconda stagione di Emily in Paris?

Ciò che vedremo nella seconda stagione di Emily in Paris è accennato dalla sinossi ufficiale. Oramai più integrata a Parigi, Emily (con il suo beauty look alla francese) si muove meglio per la città ma è ancora alle prese con le idiosincrasie della vita in Francia. Dopo essere rimasta coinvolta in un triangolo amoroso con il suo vicino Gabriel e la sua prima vera amica francese, Emily è determinata a concentrarsi sul lavoro, che però diventa ogni giorno più complicato. Durante la lezione di francese incontra un espatriato come lei, che la fa infuriare ma allo stesso tempo la incuriosisce.

La produttrice e star Lily Collins torna a vestire gli abiti di Emily Cooper, affiancata dal cast fisso della serie diventata la commedia più vista di Netflix nel 2020. Accanto a Philippine Leroy Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery e William Abadie, la guest star ricorrente Kate Walsh, entreranno a far parte della storia gli attori Lucien Laviscount, Jeremy O. Harris e Arnaud Binard.

Le cose da ricordare prima di vedere la seconda stagione di Emily in Paris su Netflix sono molte. Un avvertimento, però, va fatto: si astenga dalla lettura chi non ha ancora visto la prima stagione. Lo spoiler sarebbe altrimenti in agguato.

Lily Collins nella seconda stagione di Emily in Paris.

Le cose da ricordare

Le cose da ricordare prima di vedere la seconda stagione di Emily in Paris sono molte. Ne abbiamo scelte alcune che consideriamo fondamentali per l’evolversi delle avventure di Emily, giovane donna in carriera, a Parigi.

Camille e Gabriel si sono lasciati

Nel corso della prima stagione, la relazione tra Camille e Gabriel si è andata lentamente sgretolando prima di arrivare all’inevitabile rottura. L’attrazione di Gabriel per Camille non è stato l’unico fattore che ha portato alla fine della storia. Molto ha pesato il rifiuto da parte di Gabriel di non accettare il prestito della madre di Camille: il no ha messo in evidenza come Gabriel non fosse certo del futuro di una loro vita in comune. Tuttavia, è stata la sua decisione di trasferirsi in Normandia a dare il colpo finale. Le strade di Gabriel e Camille si sono divise e, da ciò che Emily ha visto, non sembra che sia accaduto molto pacificamente. Di diritto tra le cose da ricordare prima di vedere la seconda stagione di Emily in Paris.

Emily ha finalmente confessato i suoi sentimenti

L’attrazione di Emily per Gabriel è stata lampante sin dal primo momento in cui lo ha incontrato. La relazione tra Gabriel e Camille le ha impedito di lasciarsi andare ai sentimenti. Nel finale della prima stagione, Emily ha scoperto che i due avevano deciso di chiudere dopo l’annuncio di Gabriel di aprire un proprio ristorante in Normandia. Non volendo perdere l’occasione di dirgli come si sentiva, Emily è andata a trovarlo e i due hanno potuto dare libero sfogo ai sentimenti reciproci.

La decisione di Emily

Nonostante abbia ceduto ai sentimenti per Gabriel, Emily gli ha detto che non potevano stare insieme. Non era disposta a sacrificare la sua amicizia con Camille. Sebbene Camille e Gabriel si fossero lasciati, Emily sapeva che avrebbe fatto del male alla sua amica se avesse iniziato a frequentare il suo ex fidanzato. In più, sarebbe stato difficile spiegare a Camille perché si fosse messa insieme a Gabriel così presto dopo la loro rottura. Niente paura, però. Già il trailer della seconda stagione suggerisce come Emily non potrebbe mai stare lontana da Gabriel a lungo.

Compagne di stanza

La decisione di Mindy di inseguire finalmente il suo sogno di diventare cantante ha portato con sé alcune impreviste conseguenze. La coppia per cui lavorava come tata ha deciso di licenziarla e, per tale ragione, Mindy si è presentata alla porta dell’appartamento di Emily con tutte le sue cose. Già amiche, Emily e Mindy non potranno che legare maggiormente condividendo il piccolo appartamento.

La vacanza a Saint-Tropez

Mentre cercava di annegare i suoi sentimenti per Gabriel, Emily ha avuto alcune avventure nel corso della prima stagione. Mathieu Cadault, figlio di uno dei clienti della Savoir, sembrava averla allontanata dal complicato triangolo amoroso di cui si era resa protagonista, specialmente con la proposta di portarla in vacanza a Saint-Tropez. Tuttavia, mentre Mathieu pensava alla vacanza, Emily trascorreva la notte con Gabriel.

Rientra nella lista di cosa ricordare prima di vedere la seconda stagione di Emily in Paris. Il trailer della seconda stagione mostra infatti Emily in vacanza nella località ma non con Mathieu. L’apparizione a sorpresa di Mindy e Camille suggerisce come la relazione di Emily con Mathieu non stia vivendo un momento facile.

Il lavoro di Emily

La cattiva pubblicità generata da un evento che aveva pianificato per Pierre Cadault ha portato al suo licenziamento dalla Savoir, l’agenzia pe cui lavora. Sylvie sembrava irremovibile nella sua decisione ma è stata costretta a fare un passo indietro quando Emily ha avuto una brillante idea su come salvare la reputazione dello stilista. È chiaro che Sylvie è stata colpita da Emily, sebbene non lo dimostri apertamente. E, forse, nel corso della seconda stagione comincerà ad ammorbidirsi.

I messaggi di Camille

La prima stagione si è conclusa con Emily che ha ricevuto un paio di messaggi da Camille. Nel primo, le diceva che Gabriel le aveva parlato della decisione di rimanere a Parigi. Con il secondo, invece, Camille le chiedeva se potessero parlare. Probabilmente, Camille ha bisogno di confrontarsi con un’amica per capire come gestire la fine della relazione ora che il suo ex ha deciso di restare in città. In realtà, come suggerisce il trailer della seconda stagione, Camille potrebbe nutrire diversi sospetti sulla ragione per cui Gabriel non si è trasferito in Normandia.