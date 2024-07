Se Emily da Parigi vola a Roma: in arrivo, la stagione 4 di Emily in Paris

S ta per sbarcare su Netflix la stagione 4 di Emily in Paris, la serie tv da record che vedrà la sua protagonista affrontare nuove sfide e, soprattutto, nuove lingue.

Emily in Paris, una delle serie tv più amate di sempre su Netflix, torna con la stagione 4 a partire dal 15 agosto con i primi cinque episodi (i restanti 5 saranno disponibili dal 12 settembre). Prepariamoci dunque a vivere le nuove avventure di Emily che sta finalmente affermandosi, diventando molto più forte e regalandosi anche una trasferta romana da non perdere.

È ora che Emily Cooper, interpretata ancora una volta da Lily Collins nella serie tv Netflix Emily in Paris 4, aggiorni la sua app per l'apprendimento delle lingue, perché la attendono all’orizzonte nuove destinazioni europee. Come ha raccontato il creatore Darren Star: "Emily si ritrova con un fitto programma di viaggi nella stagione 4 della serie tv Emily in Paris, che Netflix divide in due parti. Dalle Alpi francesi alle piazze di Roma, gli spettatori vivranno attraverso gli occhi di Emily nuovi luoghi straordinari. Aspettatevi dunque nuovi personaggi, molta più drammaticità, romanticismo e una nuova lingua da imparare".

Come si può ben vedere dalle foto, la stagione 4 introduce un nuovo elemento a Parigi per Emily: l'inverno. Il produttore esecutivo e regista Andrew Fleming ha spiegato: "Offriremo una sensazione tattile diversa di Parigi. È stato divertente pensare alla città in modo diverso per scene più drammatiche, e vedere Parigi non tutta soleggiata e fiorita, ma un po' grigia e più accogliente, con persone in cappotti e cieli scuri. È altrettanto bella durante l'inverno, se non di più".

Naturalmente, ciò comporta nuove sfide, sia sartoriali che culturali. "Emily sta davvero prendendo il controllo di sé, affermandosi, diventando molto più forte con uno stile che reinterpreta i codici della moda parigina", ha dichiarato la costumista Marylin Fitoussi. "E il nostro motto era ovviamente di divertirci, ma di prendere il massimo dei rischi".

Cosa aspettarsi dalla quarta stagione

La terza stagione di Emily in Paris si è conclusa in modo très drammatico, con l'americana a Parigi Emily Cooper (Lily Collins) che scopre che il suo flirt, vicino e chef, Gabriel (Lucas Bravo) sta aspettando un bambino dalla sua fidanzata Camille (Camille Razat).

Secondo il cast, gli aggettivi giusti per descrivere la stagione 4 della serie tv Netflix Emily in Paris includono "caotica," "strappalacrime," "avventurosa," "alla moda," e "vendetta."

Dopo gli eventi drammatici del matrimonio sfortunato di Camille e Gabriel, Emily è sconvolta (chi non lo sarebbe?). Emily ha forti sentimenti per due uomini, ma Gabriel è sull'orlo di diventare padre, e i peggiori timori del suo ex ragazzo Alfie (Laviscount) su lei e Gabriel sono stati confermati. Purtroppo, la chimica tra Emily e Gabriel è innegabile mentre lavorano insieme per ottenere una stella Michelin, ma due grandi segreti minacciano di rovinare tutto ciò che hanno sognato.

"Sono due innamorati amanti destinati a stare insieme", aveva una volta dichiarato Star. "Hanno molta passione l'uno per l'altra. Hanno cose che si frappongono tra di loro, ma, allo stesso tempo, stagione dopo stagione, in un modo strano, la loro relazione diventerà più profonda”.

Nel frattempo, al lavoro, Sylvie (Leroy-Beaulieu) è costretta a confrontarsi con un dilemma spinoso del suo passato per il bene del suo matrimonio mentre il team dell'Agence Grateau affronta sconvolgimenti di personale. E Mindy (Park) e la band sono costretti a diventare parsimoniosi quando finiscono i fondi per prepararsi all'Eurovision.

E in tutto per Emily c’è Roma all’orizzonte. "Mentre il cuore di Emily rimarrà sempre fedele a Parigi, la sua vita prenderà alcune svolte inaspettate: non sorprendetevi di trovarla in una vacanza romana", ha scherzato Lily Collins. Ed è questa la ragione per cui nel cast troveremo anche i nostri Raoul Bova, Eugenio Franceschini e Anna Galiena.

Gli italiani nel cast

Raoul Bova fa il suo ingresso nella serie nel ruolo di Giancarlo, un regista pubblicitario romano affascinante, sicuro di sé e di successo, ex professore di cinema di Sylvie. Eugenio Franceschini invece interpreta Marcello: originario di Roma, diretto e sicuro di sé, Marcello dà valore alla semplicità, è concreto ma mai appariscente, fedele alle radici dell’azienda di famiglia.

Infine, Anna Galiena interpreta Antonia Muratori, la madre di Marcello, matriarca della famiglia Muratori e capo dell’azienda di famiglia. Antonia è alla guida della comunità che costituisce il loro piccolo paese e si prende cura di chi ci vive e lavora. Anche in tempi incerti, Antonia si impegna a tenere fede all’anima dell’azienda.