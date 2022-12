Emily in Paris 3: Che succederà a Emily nelle nuove puntate della serie tv Netflix

V i sveliamo in anteprima cosa c’è da sapere su Emily in Paris 3, la terza stagione della serie tv Netflix che ci insegna come gli errori, in amore come sul lavoro, ci aiutino a essere persone migliori.

Emily in Paris 3, la terza stagione di una delle serie tv Netflix più apprezzate di sempre arriverà nelle nostre case il prossimo 21 dicembre. E tutti siamo in attesa di capire che cosa se ne sarà dell’americana a Parigi più imprevedibile del XXI secolo.

Nei nuovi dieci episodi, Lily Collins torna a rivestire i panni di Emily che, dopo un anno dal suo trasferimento da Chicago alla capitale francese, si trova di fronte a diversi bivi cruciali. Di fronte a due strade molto diverse, dovrà capire a chi riservare la sua lealtà – sia nel lavoro sia in amore – e cosa comporteranno le decisioni che prenderà per il suo futuro in Francia.

Cosa farà Emily?

“Emily in Paris 3 ha tutto ciò che io ho amato delle due precedenti stagioni della serie tv Netflix”, ci ha raccontato la protagonista Lily Collins. “Ogni cosa è stata però potenziata: abbiamo voluto alzare un po’ di più l’asticella concentrandoci anche sui personaggi secondari. Li vedremo forse tanto quando Emily: sono tutti favolosi e interpretati da validissimi attori”.

In Emily in Paris 3, Emily è molto più coinvolta nella sua vita parigina ma deve anche capire che direzione dare alla sua esistenza. È impegnata sentimentalmente con Alfie ma c’è ancora una reciproca attrazione con Gabriel che perseguita non solo lei ma anche il giovane cuoco. Pian piano, la vedremo maturare, espandere le sue capacità lavorative e soprattutto imparare meglio il francese: non si sente più una turista in vacanza, lo spirito parigino e lo stile francese iniziano a pervaderla in maniera del tutto naturale. È nelle nuove puntate che vedremo infatti trasformarla in una parigina doc.

Il primo nodo lavorativo da risolvere è chiaro sin dalla prima puntata. Cosa farà Emily? Sceglierà di accettare la proposta di Sylvie, la donna da cui ha imparato così tanto? O andrà via con Madeline, colei con cui ha iniziato la sua carriera? La risposta non tarda ad arrivare e chiaramente non è uno spoiler inaspettato: Parigi, la città che considerava solo un temporaneo passaggio, continuerà ancora a ospitarla, nonostante restare con Sylvie rappresenti per lei un salto nell’ignoto.

E cosa ne sarà invece dell’amore? “Abbiamo interrotto la seconda stagione con Emily e Camille che erano di nuovo amiche”, ha sottolineato Lily Collins. “Ma è stato strano e stridente vedere Camille trasferirsi da Gabriel senza che dicesse nulla a Emily. E in Emily in Paris 3 la situazione si complicherà ulteriormente: Emily è vicina di casa di Gabriel e Camille, considera l’amicizia con lei qualcosa di importa e, soprattutto, può concentrarsi su Alfie. Costui nel frattempo è diventato il miglior amico di Gabriel. Semplice da gestire, no?”, scherza l’attrice.

Se Audrey Hepburn e Brigitte Bardot erano muse ispiratrici dei look di Emily nelle prime due stagioni della serie tv Netflix, ben altri sono i riferimenti di Emily in Paris 3: Françoise Hardy e Jane Birkin, in primis, ma anche Kate Moss.

Il poster originale di Emily in Paris 3.

Due nuovi ingressi

Pronti a rivedere tutti i volti che hanno reso celebre la serie tv Netflix, Emily in Paris 3 presenterà due nuovi personaggi, che inevitabilmente complicheranno l’esistenza della nostra amata eroina. Il primo è Nicolas De Leon, interpretato da Paul Forman, mentre il secondo è Sofia Sideris, impersonata da Melia Kreiling.

Principe ereditario e rispettoso dirigente della potente azienda di famiglia, la JVMA, Nicolas sembra condurre una vita incantata. Fonte inesauribile di ricchezza, status sociale e privilegi, il suo cognome comporta anche una schiacciante pressione che lo mette costantemente alla prova per evitare di essere accusato di nepotismo. Con Emily che ucciderebbe per entrare in affari con lui, un’inaspettata intesa personale li avvicinerà sempre più.

Bellissima artista greca, Sofia è invece arrivata a Parigi per esporre le sue creazioni alla galleria di Camille. Il suo soggiorno in città ha però una svolta inaspettata quando si ritroverà coinvolta in una appassionata relazione.

I nuovi episodi

Ma cosa accadrà nei nuovi episodi di Emily in Paris 3, la nuova stagione della serie tv Netflix? Ve lo sveliamo subito, presentandovi in anteprima esclusiva le sinossi di ogni singola puntata. Saltate al paragrafo successivo se volete evitare succosi spoiler.

Episodio 1. Dopo la reunion di Camille con Gabriel, Emily è alle prese con la più difficile delle decisioni mai affrontate: lasciare il gruppo Gilbert e restare a Parigi per lavorare per Sylvie o tornare a Chicago con Madeleine e proseguire la sua scalata all’interno dell’agenzia di pubbliche relazioni.

Episodio 2. Emily e Luc escogitano un piano per riunire tutto il gruppo. Nel frattempo, alla Festa della Musica, Benoit sorprende Mindy. Emily, invece, fa un gesto grandioso.

Episodio 3. Il team di Grateau fa di tutto per riavere indietro lo spazio del suo ufficio. Emily si ritrova di fronte a una decisione che, ancora una volta, le cambierà la vita.

Episodio 4. Disoccupata, Emily fa la turista a Parigi finché non ottiene un lavoro da cameriera in uno dei ristoranti più alla moda della città. La dura corazza di Sylvie mostra nel frattempo delle crepe durante il lancio dell’ultima mostra nella galleria di Camille, la mostra dell’artista sperimentale più seducente in circolazione.

Episodio 5. Emily lavora per migliorare il profilo di Grateau ma si ritrova inaspettatamente sotto i riflettori. Camille e l’artista che segue sono sempre più a stretto contatto ed Emily scopre un segreto che preferirebbe non conoscere. Mindy, invece, si riconnette con una vecchia amicizia d’alto profilo del suo passato.

Episodio 6. Grateau va in Provenza per un evento di auto di lusso nei campi di lavanda. Alfie si occupa di gestire gli imprevisti di lavoro con Antoine, lasciando abbastanza tempo a Emily per riaccendere la scintilla mai sopita nei confronti di Gabriel. La presenza di un ospite a sorpresa all’evento mette in subbuglio la relazione di Sylvie.

Episodio 7. Un Pierre Cadault improvvisamente disperato si rivolge a Sylvie & Co. per essere aiutato nel lancio del suo nuovo negozio, un evento che prende per tutti una scolta inaspettata. Con Alfie e Camille fuori città, Mindy lega Emily e Gabriel in un doppio appuntamento accidentale con Nicolas De Leon.

Episodio 8. Sylvie si confronta con un nemico del passato mentre l’apertura del negozio di Pierre si trasforma in una questione di vita o di morte, le cui onde d’urto attraversano tutto il mondo della moda. Ubriaco, Gabriel fa una confessione che fa impazzire Emily.

Episodio 9. Emily scopre che Alfie sta mantenendo la loro relazione su un profilo basso mentre Gabriel prende sul serie il suo futuro, sia in amore sia in campo professionale. Nicolas cerca di mettere zizzania tra Mindy ed Emily.

Episodio 10. Gigi, la nonna di Gabriel, arriva a Parigi per aiutarlo con la riapertura del suo ristorante. Emily vuole aiutare Gabriel a guadagnare una stella Michelin e trova in Luc un alleato inaspettato. Tutti si dirigono da Champagne per una grande festa, durante la quale viene sganciata una “bomba” di colossali proporzioni.

