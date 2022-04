L’attesa Élite 5, serie tv di Netflix, sta per arrivare. Insieme a La casa di carta è uno dei prodotti spagnoli più amati, imitati e discussi della piattaforma streaming. Ma dove eravamo rimasti e cosa ci attende?

Parte l’8 aprile su Netflix Élite 5, la quinta stagione di una delle serie tv più amate della piattaforma. Per chi non conoscesse la serie, e sono davvero pochi, le vicende ruotano intorno a una delle scuole private più esclusive della Spagna, Las Encinas, frequentata dai rampolli dell’élite. Lo scontro sociale è alla base delle vicende, caratterizzate in ogni stagione da un omicidio e un mistero da risolvere tra segreti e bugie.

Prepararsi a un nuovo semestre

Sopravvivere a un semestre a Las Encinas è quasi un’impresa, una medaglia al valore, dal momento che arrivare alla fine del corso di studi non è mai una garanzia. Dall’inizio della serie tv, ogni stagione è stata imperniata sullo svelamento di mistero, che si trattasse di una scomparsa o, peggio ancora, di un omicidio. Ed Élite 5, dall’8 aprile su Netflix, ha tutte le premesse per macchiarsi ancora una volta di indagini da portare avanti.

Ma non sarebbe Élite se, tra il lavoro di investigazione amatoriale e gli insabbiamenti, gli studenti di Las Encinas non alleviassero la pressione con feste all’insegna degli eccessi tra i corridoi dell’istituto. Nella quinta stagione, impareremo a conoscere i nuovi arrivati Gonzalo, figlio di un noto giocatore di calcio, e l’influencer Sofia, pronti a scardinare gli equilibri preesistenti. Mentre Gonzalo mira a conquistare Patrick, Sofia punterà dritta a Philippe, in una fase delicata della sua vita.

Dove eravamo rimasti

Élite 5, la serie tv cult di Netflix, comincia con i misteri che la quarta aveva lasciato irrisolti. Dopo la fatidica gesta di Philippe e la fuga di Guzman, il segreto della morte di Armando minaccia di troncare la storia d’amore di Samuel e Ari. Rebeca è impegnata a ricercare se stessa mentre Omar si riprende dalla separazione con Ander, in viaggio in giro per il mondo. La comparsa in scena di Eric renderà però difficile il suo rapporto con Samuel.

Ricordiamo che Guzman ha ucciso Armando e che Samuel l’ha aiutato a nascondere il corpo. Da qui, si propagano le vicende di Élite 5, sempre pronte ad appassionarci con i loro intrighi e le loro relazioni interpersonali. Già dal trailer, ad esempio, possiamo vedere Samuel cercare conforto nella relazione con Ari ma anche nel padre della ragazza, il preside Benjamin, prima ancora che arrivi Sofia.

La confessione degli abusi di Philippe, gli eccessi di rabbia incontrollata di Patrick, il desiderio di vendetta di Benjamin e un dono che Armando ha fatto a Mencia complicheranno non poco i legami tra i ragazzi. La rottura del patto di silenzio tra Samuel e Rebeca porterà inoltre a conseguenze imprevedibili.

Quello che si profila in Élite 5, serie tv Netflix giunta alla sua quinta stagione, è uno scenario pronto a esplodere in cui si inseriscono i due nuovi studenti, Sofia, la grande erede dell’impero della movida notturna, e Gonzalo, figlio del miglior calciatore del mondo.

Élite 5: Le foto della serie tv Netflix 1/19 2/19 3/19 4/19 5/19 6/19 7/19 8/19 9/19 10/19 11/19 12/19 13/19 14/19 15/19 16/19 17/19 18/19 19/19 PREV NEXT