E l Paramo – Terrore invisibile è il film Netflix che troverete disponibile dal 6 gennaio. Racconta la storia di una madre e di suo figlio, la cui vita tranquilla isolati dalla società, viene turbata dall’arrivo di una creatura terrificante. Ma chi sono i protagonisti? Cosa ha spinto il regista a parlare del legame che unisce una madre a un figlio?

Una creatura terrificante in El paramo – Terrore invisibile, film che Netflix propone dal 6 gennaio, mette a dura a prova il legame che unisce una madre e un figlioletto. Si tratta di una produzione spagnola presentata in anteprima al Festival di Sitges, una delle più importanti rassegne di cinema horror al mondo. L’ha scritta e diretta David Casademunt, al suo primo lungometraggio. Ma di cosa parla realmente il film? Chi sono i protagonisti? Cosa voleva raccontare Casademunt?

cosa racconta el paramo - terrore invisibile?

Al centro di El paramo – Terrore invisibile, film Netflix di origine spagnola, vi sono Lucia e il figlioletto di undici anni, Diego. I due vivono lontano dalla società civile in una zona pianeggiante in cui non c’è quasi anima viva. Siamo nella Spagna del XIX secolo, segnata da guerre, orrori, sangue e violenza. Il piccolo nucleo familiare non riceve quasi mai visite e la loro è quella che si definisce un’esistenza tranquilla, voluta e cercata da Lucia.

All’inizio, Lucia, interpretata da Inma Cuesta (vista in Julieta di Pedro Almodovar) sembra aver raggiunto il suo scopo. Con il marito Salvador e il figlio Diego (uno straordinario Asier Flores), hanno creato uno spazio in cui tutto è sotto controllo e la sicurezza del loro nido appare inattaccabile. Un giorno, però, tutto cambia. Una presenza misteriosa e cruenta comincia a infestare la zona. Ma di che natura è la creatura?

La leggenda vuole che la creatura sia una bestia che, una volta vista, finisce per impadronirsi delle persone e per nutrirsi delle loro debolezze fino ad annientarle. Diverse sono le interpretazioni che si possono dare sulla bestia ma il regista David Casademunt preferisce lasciare libere le supposizioni, come nella migliore delle tradizioni. “Non volevo fare un film sanguinolento o spaventoso”, ha dichiarato. “Volevo semmai creare un ambiente sempre più claustrofobico, che lasciasse emergere a poco a poco la paura attraverso la metafora della crescita del bambino protagonista”.

Una storia sulla paura di restare soli

El Paramo – Terrore invisibile, film targato Netflix disponibile dal 6 gennaio, è una storia sulla paura. O meglio, sulle conseguenze del vivere nella paura. “Per sentirci al sicuro, possiamo costruire recinti che paradossalmente ci rendono più vulnerabili”, ha sottolineato Casademunt.

El Paramo – Terrore invisibile ha al centro un mostro che genera inquietudine. Ma a ben guardare i mostri sono diversi. Tutti i personaggi in scena sono infatti dei “mostri” per gli altri. Non ci sono buoni o cattivi, quasi tutti sono vittime e carnefici al tempo stesso. “Ho iniziato a scrivere il film nel 2014 e parlava di un ragazzino che, dopo aver perso la sua famiglia, è rimasto solo ed è impazzito. Solo dopo ho pensato alla follia come epilogo”, ha aggiunto il regista.

“Ho deciso in seguito di far sperimentare la follia al ragazzino insieme alla madre. È nato così El Paramo – Terrore invisibile, un film di paura che parla delle emozioni che ho vissuto da adolescente. Parla di isolamento, emozioni a fior di pelle e orrori inaspettati. Il tutto è filtrato dagli occhi di un bambino che diventa uomo, un salto segnato da eventi traumatici che condizioneranno l’adulto che diventerà. Lo spettatore vedrà solo ciò che Diego sente o osserva, lasciando all’intuizione il compito di riempire gli spazi vuoti”, ha continuato.

“El paramo – Terrore invisibile è anche una storia folk. Nessun figlio conosce tutta la verità sui propri genitori. È un mistero profondamente inquietante”.

