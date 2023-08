El paraiso: A Venezia il nuovo film di Artale con Edoardo Pesce protagonista

I n anteprima mondiale al Festival di Venezia si presenta il film El Paraiso, in cui Edoardo Pesce interpreta un quasi quarantenne che vive un rapporto simbiotico con la madre colombiana. Almeno fino a quando una giovane donna non compare nella sua vita.

Viene presentato al Festival di Venezia il film El Paraiso di Enrico Maria Artale. Prodotto da Ascent Film, Young Films e Rai Cinema, El Paraiso porta a Venezia una storia scritta dallo stesso regista con Edoardo Pesce, che ne è anche il protagonista.

Il racconto gira intorno alla figura di Julio, un quasi quarantenne che vive ancora con sua madre nella casa che hanno in prossimità del fiume nella zona marittima di Fiumicino, vicino Roma. La madre, costretta a lasciare la Colombia in gioventù incinta del figlio, è una donna forte con la quale Julio ha una relazione complessa, simbiotica, profonda e morbosa. Il loro è un legame che li porta a condividere tutto, dalla passione per i balli latinoamericani al lavoro come corrieri della droga. Un legame che verrà stravolto dall’arrivo di una giovane colombiana coinvolta anche lei nel traffico.

La trama del film

El Paraiso, film in anteprima mondiale a Venezia 80, ha per protagonista nei panni di Julio Cesar l’attore Edoardo Pesce. Julio Cesar ha quasi quarant’anni e vive ancora con sua madre (Margarita Rosa De Francisco), una donna colombiana dalla personalità trascinante. I due condividono praticamente tutto: una casetta sul fiume piena di ricordi, i pochi soldi guadagnati lavorando per uno spacciatore della zona, la passione per le serate di salsa e merengue.

Un’esistenza ai margini vissuta con amore, al tempo stesso simbiotica e opprimente, il cui equilibro precario rischia di andare in crisi con l’arrivo di Ines (Maria Del Rosario), giovane colombiana reduce dal suo primo viaggio come “mula” della cocaina. Tra desiderio e gelosia la situazione precipita rapidamente, al punto che Julio si troverà a compiere un gesto estremo, in un viaggio doloroso che lo porterà per la prima volta nella sua terra di origine.

Un legame basato sul sangue

El Paraiso, il film che Enrico Maria Artale porta a Venezia 2023, è secondo il regista “una storia d’amore tra una madre e un figlio, una tragedia colorata che affonda i propri eroi nelle sfumature cangianti dei loro umori più intimi, nella delicatezza e nella violenza”.

“È il racconto quasi mitologico di un legame basato sul sangue che ho tentato di sottrarre al giudizio, senza voler stabilire se ciò che unisce profondamente i due protagonisti sia un atto di amore, più forte delle convenzioni sociali, o un atto psichico disfunzionale che dimostra l’impossibilità di accettare una naturale separazione. Possiamo davvero tracciare una linea che distingua amore e follia, la forza irriducibile del sentimento dalla paura profonda di restare soli per sempre?”, ha aggiunto Artale.

Nato a Roma nel 1984, Artale si è laureato in filosofia e si è diplomato in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia. Ha scritto e diretto numerosi cortometraggi, vincitori di premi a livello internazionale, tra cui Il respiro dell’arco, presentato al festival di Locarno e vincitore del Nastro d’Argento. Il suo primo lungometraggio, Il terzo tempo, è stato presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, sezione Orizzonti, e ha ottenuto il Premio Pasinetti Opera Prima.

Con il suo film documentario Saro ha vinto il premio come Miglior Documentario al festival di Torino ed è stato nominato al David di Donatello. A livello internazionale ha firmato la regia di diverse serie tv anche in lingua inglese, dirigendo numerosi episodi di Sanctuary, Romulus e Django, e curando interamente la regia di Un prophete, la sua prima produzione in lingua francese, di prossima uscita.

Il regista Enrico Maria Artale.