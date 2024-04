Un film su Netflix rinverdisce il mito dei licantropi

A rriva su Netflix il film The Cursed, in cui un paleontologo indaga su una misteriosa creatura nei boschi che terrorizza un intero villaggio. Tra fantasy e horror.

Netflix propone dal 18 aprile il film The Cursed. Diretto da Sean Ellis e presentato al Sundance, il film Netflix The Cursed ci porta nell’Inghilterra rurale del XIX secolo quando una forza misteriosa e probabilmente sovrumana minaccia un piccolo villaggio. John McBride, un patologo, giunge sul posto per investigare sul pericolo e, nel frattempo, esorcizzare alcuni dei suoi demoni personali.

Interpretato da Boyd Holbrook, Kelly Reilly e Alistair Petrie, il film Netflix The Cursed è un horror gotico poco convenzionale che sfrutta uno degli archetipi classici della narrazione fantasy: il lupo mannaro.

La trama del film

Una delle sorprese più inaspettate emerse dal Sundance Film Festival negli anni scorso è stato proprio il film The Cursed, un horror dal sapore classico che ha saputo dare una svolta originale alla secolare narrazione sui licantropi e che ora Netflix recupera. Noto anche come Eight for Silver, il film, opera dell'autore e regista britannico Sean Ellis, propone una riflessione non tanto sulla licantropia come maledizione individuale, quanto piuttosto come piaga collettiva. Questa prospettiva innovativa permette a Ellis di affrontare tematiche profonde mantenendo al contempo le sfumature caratteristiche del sottogenere horror dei lupi mannari.

La pellicola si apre sui campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale, tra trincee francesi e fortezze tedesche, per poi trasportarci, attraverso un salto temporale di 35 anni indietro, nella tarda era vittoriana in Inghilterra, in piena pandemia di colera. Qui conosciamo Seamus Laurent (Alistair Petrie), proprietario di un sontuoso maniero e figura dominante di una comunità che ha accumulato vasti terreni, a discapito della propria famiglia e dei rapporti umani.

Uno dei temi più pungenti della storia riguarda l'abuso dei potenti nei confronti delle classi più deboli, con un'incursione nel colonialismo, nella pulizia etnica e nel maltrattamento dei gruppi indigeni, evidenziato dall'arrivo di un clan di rom, legittimi proprietari delle terre su cui il maniero si erge. La tensione tra i proprietari terrieri e i rom degenera in violenza, scatenando una maledizione che colpisce la terra e i suoi abitanti.

Nel cuore del film entra in scena John McBride, interpretato da Boyd Holbrook, un patologo itinerante dal marcato accento britannico, determinato a risolvere il mistero degli eventi soprannaturali che affliggono la comunità. La sua indagine si scontra con le resistenze della gerarchia locale, svelando progressivamente la vera natura del terrore che si annida nei dintorni.

La cover dvd del film Netflix The Cursed.

Il mito del licantropo

Il film Netflix The Cursed si distingue per la sua fotografia raffinata, che valorizza sia gli aspetti storici sia quelli horror gotici della narrazione. Ellis, fungendo anche da direttore della fotografia, crea un'atmosfera densa di tensione grazie a una regia attenta, un uso sapiente della luce e degli effetti pratici, e una palette di colori freddi e cupi.

Il film si diverte a giocare con il mito del licantropo, apportando modifiche interessanti e godibili al canone classico, senza rinunciare al piacere viscerale dei film horror come Un lupo mannaro americano a Londra e Urla del silenzio. Tra i momenti più memorabili del film vi è una scena di autopsia che promette di rimanere impressa nella memoria dello spettatore.

In conclusione, The Cursed rappresenta un'interessante rivisitazione del racconto tradizionale del lupo mannaro, inserendo questioni sociali e morali in un contesto di intrattenimento horror di qualità. La maestria di Ellis nell'unire atmosfere d'epoca a tematiche contemporanee fa di questo film un'opera che merita di essere vista e riconsiderata, offrendo agli appassionati del genere un'esperienza ricca e sfaccettata.

