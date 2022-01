E iffel è il film che Sky Cinema offre ai suoi spettatori per San Valentino. Ricostruisce in maniera fantasiosa le vicende di Gustave Eiffel che, all’apice del successo, riceve l’incarico di costruire la torre che prenderà il suo nome. Il progetto però sarà segnato da un grande amore. Ma di cosa racconta il film? Chi sono gli interpreti? Cosa c’è di vero?

Eiffel, il film proposto da Sky Cinema il 14 febbraio, è uscito nei cinema francesi nell’ottobre 2021 e si è rivelato un grande successo. Il proposito di realizzare un’opera dell’ingegnere Gustave Eiffel era coltivato già dalla fine degli anni Novanta e si pensava a nomi come Gérard Depardieu e Isabelle Adjani come protagonisti. Da allora di tempo ne è passato, la sceneggiatura è cambiata un paio di volte e si è concentrata su un’ipotetica storia d’amore che Eiffel avrebbe vissuto proprio in concomitanza della costruzione della famosa Torre parigina. Ma di cosa parla nel dettaglio il film, che potremmo definire sentimentale ma anche di avventura?

Romain Duris in Eiffel.

Cosa racconta Eiffel?

Eiffel, il film che Sky Cinema programma per San Valentino, ci porta indietro nel tempo, sul finire del XIX secolo. L’ingegnere Gustave Eiffel, finita da poco la collaborazione per la Statua della Libertà a New York, è all’apice del successo. A lui il governo francese si rivolge per la creazione di qualcosa di spettacolare per l’Esposizione Universale di Parigi ma Eiffel sembra interessato solo al progetto della metropolitana parigina.

Tuttavia, la vita di Eiffel viene sconvolta il giorno in cui nella sua vita ricompare Adrienne Bourgès, suo grande amore di gioventù. La relazione che vivranno in segreto finirà per ispirare la costruzione della Torre che cambierà per sempre lo skyline di Parigi, divenendone il simbolo più riconosciuto in tutto il mondo.

Romain Duris ed Emma Macckey in Eiffel.

Dalla realtà alla finzione

Diretto da Martin Bourboulon, il film Eiffel proposto da Sky Cinema non è un biopic in senso stretto. Sebbene ci siano molti elementi di fantasia, ha mantenuto diversi punti di contatto con la realtà dei fatti e il contesto storico in cui sono avvenuti. La produzione ha analizzato centinaia di documenti e consultato numerosi storici per far sì che tutto risultasse credibili.

La storia tra Gustave Eiffel e Adrienne Bourgès

Dalle ricerche, sono emersi dettagli interessanti sulla vita di Gustave Eiffel. È emerso ad esempio che Eiffel ha effettivamente avuto un’appassionata storia d’amore con Adrienne Bourgès mentre costruiva la passerelle St-Jean a Bordeaux. Gustave aveva 28 anni mentre Adrienne 18. I due annunciarono anche il loro matrimonio, annullato successivamente dai genitori di lei.

Il no alla Torre e il cambio di idea

È anche venuto fuori che Eiffel in un primo momento non voleva saperne nulla del progetto della torre di metallo proposto dalla sua squadra di collaboratori. Nonostante la loro insistenza, non era interessato a erigere la struttura per l’Expò 1889. Tuttavia, senza un’apparente ragione, cambiò idea e decise di buttarsi nel folle progetto di erigere una torre alta 300 metri nel centro della città. Per riuscirci, arrivò persino a ipotecare tutti i suoi beni. Da qui nasce l’idea del film: e se a fargli cambiare idea fu Adrienne, rivista nuovamente?

E se Gustave avesse davvero rivisto Adrienne?

L’incontro tra Gustave Eiffel e Adrienne Bourgès potrebbe effettivamente essere avvenuto nel 1886. E lo suggerisce il fatto che Edoaurd, figlio di Gustave, sposò la nipote di Adrienne, Marie-Louise. Nessuna prova certa è stata rinvenuta ma spiegherebbe per quale motivo Eiffel cambiò repentinamente e misteriosamente idea sulla torre.

Il giudizio degli eredi di Eiffel

Felici di Eiffel, il film proposto da Sky Cinema il 14 febbraio, si sono detti gli eredi di Gustave Eiffel: “Il film è per noi un bellissimo tributo al nostro antenato. Il regista e l’intero cast hanno portato sullo schermo un ritratto profondamente umano di un imprenditore incredibile, audace e così dedito al suo lavoro da sporcarsi le mani al fianco dei suoi costruttori. Sono state la forza di carattere, la determinazione e la sensibilità che hanno permesso a Gustave Eiffel di raccogliere la sfida di costruire la Torre, che ancora oggi affascina come nel 1889”.

Romain Duris, Emma Mackey e Martin Bourboulon sul set di Eiffel.

I due attori protagonisti

Protagonisti di Eiffel, il film di Sky Cinema per San Valentino, sono gli attori Romain Duris ed Emma Mackey.

Conosciuto per titoli come La schiuma dei giorni e Una nuova amica, Duris interpreta Gustave Eiffel. “Romain era l’unico nome che avevo in mente e l’unico a cui ho offerto la parte di Eiffel”, ha sostenuto Bourboulon. “Corrisponde a pieno all’immagine della modernità con cui ho voluto caratterizzare l’intero film. Romain ha una certa ambiguità. Nonostante il suo atteggiamento sia contemporaneo e rock, l’abbigliamento vintage gli si addice meravigliosamente. Ha anche quel lato romantico che cercavo per la storia”.

Protagonista della prima stagione della serie Sex Education, Emma Mackey veste i panni di Adrienne Bourgès. “Grazie alla serie e alla forza di Netflix, Emma è famosa in tutto il mondo. Ma, a parte il pubblico della piattaforma, in Francia non erano in molti a conoscerla. Non potevo pensare a una candidata migliore per personificare il mistero che circonda Adrienne. Emma è molto talentuosa, sincera e istintiva. La sua presenza non ha fatto altro che accentuare l’aria di contemporaneità che cercavo”, ha spiegato il regista.

