Ehrengard: L’ultimo romanzo di Karen Blixen è ora un film Netflix

A rriva su Netflix Ehrengard: L’arte della seduzione, film tratto dal romanzo postumo di Karen Blixen. Con un cast da grande occasione, ha costumi e scenografie firmate dalla Regina Margherita II di Danimarca.

Netflix propone dal 14 settembre il film Ehrengard: L’arte della seduzione. Diretto dal maestro Bille August e interpretato da Sidse Babett Knudsen, Mikkel Boe Følsgaard, Alice Esther Bier Zandén, Emilie Koppel, Sara-Marie Maltha, Jacob Lohmann ed Emil Aron Dorph, si basa sull’omonimo romanzo che l’amata scrittrice danese Karen Blixen ha pubblicato con lo pseudonimo di Isak Dinesen.

Le scenografie e i costumi del film Netflix Ehrengard: L’arte della seduzione sono firmati dalla Regina Margherita II di Danimarca. Sin dal 1970, la regina si è distinta per il suo impegno di diverse forme artistiche: pittura, tessuti sacri, acquerelli, stampe, illustrazioni di libri, lavori di decoupage, scenografie e ricami. È inoltre membro onorario dell’Associazione degli Scenografi Danesi per i suoi molti anni di lavoro come scenografa nel cinema, nella televisione e nel teatro danesi. Si è anche cimentata come attrice nel film (inedito in Italia) The Wild Swans.

La trama del film

Il film Netflix Ehrengard: L’arte della seduzione è ambientato nell'immaginario regno di Babenhausen. Qui, il giovane Cazotte (Mikkel Boe Følsgaard) è un sedicente esperto in amore, assunto dall'intrigante Granduchessa (Sidse Babett Knudsen) per aiutarla ad assicurarsi un erede. Mentre cerca una futura principessa adatta, Cazotte insegna al timido e introverso principe ereditario Lothar (Emil Aron Dorph) l'arte della seduzione e dell'amore.

Purtroppo, il piano va in fumo quando un erede viene concepito fuori dal matrimonio e la famiglia reale è costretta a trovare rifugio nel castello di Rosenbad. Qui i rivali all'interno della casata reale si avvicinano sempre più al loro obiettivo e Cazotte s'innamora della dama d'onore Ehrengard (Alice Esther Bier Zandén), scoprendo gradualmente di non essere affatto un esperto in amore.

Seduzione e desiderio

“Mi ci sono voluti circa otto secondi per dire sì a Ehrengard: L’arte della seduzione”, ha dichiarato Sidse Babett Knudsen, protagonista del film Netflix. “Adoro la scrittura di Karen Blixen e, al di là della sua penna coinvolgente, ho sempre pensato che avesse un senso dell’umorismo sfacciato che riportava anche nei suoi personaggi esponendo le loro caratteristiche meno simpatiche”.

“Quando Bille August, Karen Blixen e Sidse Babett Knudsen ti chiedono di metterti in gioco, non puoi dire di no”, ha fatto eco l’attore Mikkel Boe Følsgaard. “E se a giocare c’è anche la vera Regina di Danimarca, tutto si trasforma in un’avventura divertente e assurda. Non conoscevo il breve romanzo di Karen Blixen ma leggendolo me ne sono innamorato perdutamente. In ogni pagina, si percepisce il tono eccentrico e satirico dell’autrice!”.

“Realizzare un film come Ehrengard: L’arte della seduzione per Netflix è stata una grande opportunità”, ha rivelato invece il regista Bille August. “Non vedo l’ora che questa affascinante storia di seduzione e desiderio arrivi al pubblico di tutto il mondo. La Regina ha realizzato per l’occasione dei decoupage fantastici, che sono diventanti l’elemento dominante dell’espressione scenografica dell’intero film. “Fantastico”, nel senso più letterale del termine, è stato il punto di partenza per la storia, nata con il desiderio di mixare umorismo ed eleganza per creare un universo visivo diabolico, burlesque, favoloso e autonomo”.

L’ultimo saluto di Karen Blixen

Ehrengard: L’arte della seduzione è tratto dal romanzo di Karen Blixen. “Le storie di Karen Blixen mi hanno sempre affascinato. Le definisco estetiche: hanno la capacità attraverso le parole di evocare immagini e mondi: si percepisce quanto fosse un’artista visiva al pari di H.C. Andersen”, ha annotato la Regina Margherita II di Danimarca.

“Ma chi è Ehrengard? È uno dei personaggi femminili intriganti creati da Karen Blixen ma anche uno dei pochi la cui storia finisce felicemente. Gli intrighi del racconto si intrecciano l’uno con l’altro e Blixen gira intorno ai personaggi fino a quando noi (e loro) siamo completamente perplessi. Come verrà risolto l’enigma?”, ha aggiunto.

La baronessa Karen von Blixen-Finecke è una delle poetesse, scrittrici e narratrici danese più conosciute a livello internazionale. Ha scritto usando sia il proprio nome sia alcuni pseudonimi (Isak Dinesen, Osceola e Pierre Andrézel). È conosciuta soprattutto per le opere La mia Africa, Sette storie gotiche e Racconti d’inverno.

Ehrengard è stato pubblicato postumo a un anno dalla morte della scrittrice, sopraggiunta nel 1962, ed è stato già trasposto al cinema con un film realizzato nel 1982 dal regista italiano Emidio Greco. Ma a divenire film indimenticabili sono stati anche altri due suoi romanzi: Il pranzo di Babette e La mia Africa (con protagonisti Meryl Streep e Robert Redford, ha vinto ben sette Oscar).

Ecco cosa scrive il risvolto dell’edizione italiana di Ehrengard a cura di Adelphi: “Blixen ci racconta qui la storia della splendida vergine guerriera Ehrengard e del demoniaco pittore Cazotte, che vuole sedurla – ma senza neppure sfiorarla, facendola solo arrossire di complicità (così vuole la sua suprema perversione di artista) –, mentre intorno a loro e attraverso di loro si intreccia una contorta trama dinastica, in un felice, piccolo regno da operetta”.

“Il tema kierkegaardiano della seduzione e dell’estetico si mescola a quello mitologico del «bagno di Diana». Ma la Blixen, sempre ironica e metafisica, ci offre qui una variazione che rovescia tutti i termini come un guanto, svelandoci la seduzione del seduttore e l’inganno di cui è vittima eterna l’ingannatore – e alla fine lasciandoci con una sorpresa abbagliante, quale solo potrebbe mostrarci un grande prestigiatore prima che il sipario lo nasconda”.

