Netflix racconta le Settimane Meravigliose di crescita di un neonato in un divertente film

A rriva su Netflix il film Ehi, sto crescendo, una commedia olandese che mette in mostra le difficoltà che hanno tre coppie nell’approcciarsi ai loro figli appena nati. Dietro al film, c’è una teoria scientifica sviluppata da due celebri medici olandesi, quella delle Settimane Meravigliose.

Netflix propone dal 9 giugno il film Ehi, sto crescendo. Commedia di produzione olandese diretta da Appie Boudellah e Aram van de Rest, racconta la storia di tre coppie moderne che si destreggiano tra relazioni e carriere impegnative mentre affrontano a modo loro il percorso imprevedibile della genitorialità e di tutto ciò che ne consegue.

Il film Netflix Ehi, sto crescendo è liberamente ispirato al libro Crescita e sviluppo del bambino, scritto nel 1992 dalla coppia di medici olandesi Frans Plooij e Hetty van de Rijt, considerato una sorta di Bibbia da molti neogenitori e tradotto in oltre venti lingue differenti. In pratica, il libro è una guida che descrive i salti di crescita mentale che un bambino vive nei suoi primi venti mesi di vita.

La trama del film

Nel film Netflix Ehi, sto crescendo facciamo la conoscenza di tre differenti coppia. Prima di tutti, incontriamo Anne (Sallie Harmsen), una donna in carriera che, durante il congedo per maternità, realizza come dopo la nascita di un figlio la vita cambi totalmente… e come la genitorialità non renda più facile la sua relazione con il marito Barry (Soy Kroon).

Anne decide allora di unirsi al club “Mamme per le mamme”, un’associazione di madri fondata da Kim (Katja Schuurman). Kim è sposata con Roos (Sarah Chronis) e insieme, da coppia omogenitoriale, crescono i due figli che hanno avuto con l’aiuto del loro buon amico Kaj (Louis Talpe). Ma le cose anche per loro non vanno molto bene.

Anche Ilse (Yolanthe Cabau) e il marito Sabri (Ilias Ojja) hanno le loro belle sfide da affrontare. Sono un po’ confusi su come crescere un figlio e che educazione dargli dal momento che i due provengono da culture e abitudini diverse. Ciò non può che causare attriti nella loro relazione, specialmente quando la madre di Sabri arriva in casa loro per aiutarli…

Le settimane meravigliose

Il film Netflix Ehi, sto crescendo trae libera ispirazione dal libro Crescita e sviluppo del bambino della coppia di medici Frans Plooij e Hetty van de Rijt.

Frans Plooij e Hetty van de Rijt sono due psicologi dello sviluppo noti per il loro lavoro nell'ambito del "Wonder Weeks" (Settimane Meravigliose), una teoria che si occupa degli sviluppi e dei cambiamenti che si verificano nei primi anni di vita di un bambino. Secondo questa teoria, i bambini attraversano una serie di fasi di sviluppo prevedibili, che influenzano il loro comportamento, il sonno, l'appetito e le capacità di apprendimento.

La teoria delle "Settimane Meravigliose" si basa sull'idea che durante queste fasi di sviluppo, i bambini affrontano cambiamenti significativi nel loro sviluppo cerebrale e cognitivo. Questi cambiamenti possono portare a una maggiore sensibilità emotiva, modifiche nelle abitudini alimentari, alterazioni dei ritmi di sonno e un aumento dell'irrequietezza.

Secondo la teoria, queste fasi di sviluppo sono universali e si verificano approssimativamente alla stessa età per tutti i bambini. Le "Settimane Meravigliose" sono suddivise in periodi di circa dieci giorni, in cui il bambino sperimenta cambiamenti significativi nello sviluppo. Durante questi periodi, il bambino potrebbe essere più esigente, piangere di più, avere difficoltà a dormire o mostrare comportamenti inconsueti.

La teoria delle "Settimane Meravigliose" suggerisce che durante questi periodi di sviluppo, i bambini stanno acquisendo nuove competenze e abilità, come il controllo motorio, l'apprendimento del linguaggio o l'interazione sociale. Sebbene possano essere momenti impegnativi per i genitori a causa dei cambiamenti nel comportamento del bambino, la teoria sostiene che questi periodi sono anche opportunità per il bambino di fare importanti progressi nello sviluppo.

Frans Plooij e Hetty van de Rijt hanno scritto diversi libri sull'argomento, fornendo ai genitori informazioni dettagliate sulle varie fasi delle "Settimane Meravigliose" e consigli su come affrontarle in modo efficace. Tuttavia, è importante sottolineare che questa teoria è oggetto di dibattito tra gli esperti e le esperienze dei bambini possono variare notevolmente. Quindi, mentre le "Settimane Meravigliose" possono offrire una prospettiva interessante sullo sviluppo dei bambini, è sempre consigliabile consultare anche il parere di professionisti della salute infantile.

